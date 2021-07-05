ЦентрАзию ждет засуха, которая продлится до конца века, - узб-профессор Норкулов

09:33 07.07.2021 "Нас ждет засуха, которая продлится до конца века" - беседа с профессором Усманом Норкуловым о проблемах с водой в Узбекистане

Узбекистанцев из года в год все больше тревожит нехватка питьевой воды, воды для сельскохозяйственных нужд, засуха, и другие проблемы, связанные с водой. Работа по экономному использованию воды в стране продвигается очень медленно. К примеру, при поливе основных сельскохозяйственных площадей в Узбекистане до сих пор используют массовый полив, как в 1970-80-х годах...

Корреспондент Kun.uz организовал интервью с доктором сельскохозяйственных наук, профессором Усманом Норкуловым о сложностях, ожидающих страну, о привлечении новых технологий к сфере, и в целом, о процессах адаптации к проблемам воды.



- Ученые отмечают, что на территории Центральной Азии, в том числе, Узбекистана, в последние десятилетия царит засуха. Является ли это обычным для нашего региона? Сколько времени может продолжаться такая засуха, если обратиться к истории?



- Действительно, на земном шаре существуют засушливые зоны. Центральноазиатский регион – одна из таких территорий. Здесь периодически повторяется засуха. В нашей истории известны годы, когда засуха была очень сильной.



Я проанализировал данные об атмосферных осадках за последние сто лет, и выяснил, что за эти сто лет всего лишь в течение семи лет выпадали осадки в достаточном количестве для сельского хозяйства, и в целом, для нужд в воде. Это означает 7 процентов из 100. Вместе с тем, за этот период в течение 8 лет были периоды очень сильной засухи. В эти годы водоснабжение снизилось до 40 процентов.



За последние 100 лет самая сильная засуха в нашем регионе произошла в 1917 году. Серьезно пострадали люди, растительный и животный мир.



До 1960-х годов засухи практически не было. Наблюдения показывают, что именно после этих лет засуха стала повторяться раз в 7-8 лет. После 2000-х годов этот период еще более сократился.



Другой момент: на протяжении последних ста лет превышение нормы атмосферных осадков наблюдалось всего лишь один раз. Это было в 1969 году.



О чем это говорит? Эту ситуацию, в основном, связывают с глобальным потеплением климата. Сейчас все ученые мира, а также ООН выполняют серьезные исследования по этой проблеме.



В последние 10-15 лет резко сократилось выпадение снега. Дожди идут весьма кратковременные. Сейчас практически не бывает интенсивных дождей, которые идут по 2-3 суток. А ведь именно такие дожди полезны для сельского хозяйства, они хорошо впитываются в почву. Когда дождь слабый или заканчивается очень быстро, он не впитывается в почву, увеличивается испарение.



Сокращение количества осадков оказывает крайне негативное воздействие на урожайность растений, плодородность почвы. Увеличивается количество заболеваний. Также, это приводит к активному размножению некоторых микроорганизмов и насекомых.



В дальнейшем нас также ждут тяжелые в климатическом плане годы. По данным ученых, эта засуха будет продолжаться у нас до конца века.



- Неужели нас ждет такое трудное будущее?



- Да. Ранее я говорил о том, что в самые тяжелые годы засухи количество осадков сокращалось до 40 процентов, а теперь ожидается их сокращение до 25 процентов. Эти изменения в наших условиях протекают очень резко, и 25 процентов осадков также не принесут большой пользы.



Наш регион, и без того имеющий резко континентальный климат, ждут еще более резкие изменения. Мы должны быть к этому готовы. В первую очередь, ученым следует активизировать свои исследования.



Мы должны заранее спрогнозировать убытки, которые понесет сельское хозяйство, последствия нехватки воды или пыльных бурь. Следует усилить научное прогнозирование. Необходимо достичь точности 60-70 процентов при прогнозировании климатических изменений.



- Вы говорите о способности сохранения воды в почве для эффективности сельского хозяйства, то есть, у нее должен быть хороший состав. Конечно, очень важно, чтобы состав почвы был богат органикой. Каково сегодняшнее состояние почв Узбекистана, которые сравнивают с золотом?



Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Усман Норкулов

- Наш народ правильно говорит, что земля сродни золоту. Я бы сказал, что земля дороже золота. Земля непрерывно дает урожаи, кормит живые существа. Мы должны оберегать свойства почвы.



В чем же заключается плодородность почвы? Это – способность земли давать урожай. И эта способность не должна сокращаться. У нас количество населения увеличивается из года в год, растет также спрос на землю и продовольствие. Как его удовлетворять? У нас имеются новые земли. Существуют возможности для их освоения. В Узбекистане достаточно экономических возможностей и научного обеспечения. Есть другая сторона вопроса. Нужно поддерживать на высоком уровне плодородность наших земель на площади 4 млн 300 тысяч гектаров.



Если сопоставить состояние сельскохозяйственных площадей за последние 20-30 лет, плодородность за последние годы значительно снизилась. К примеру, если в 1960-70 годах слой гумуса в почве составлял 1,4-1,5 %, то сейчас он снизился до 1-1,1 %.



У нас также есть светлые серо-коричневые, бурые почвы с низкой плодородностью. Их плодородность снижается еще больше.



Нам нужно создать новые технологии для сохранения плодородности почв на больших пространствах. К примеру, даже во время хлопковой монополии в Советском Союзе, на полях высаживали клевер. Был хорошо налажен севооборот. Но позже, в 1980-90-х годах, практика высаживания клевера практически исчезла. Вместо нее мы ввели пшеницу. Потому что это было нужно для страны. Мы перешли к севообороту хлопка и пшеницы. Но эти посевы требуют от земли очень много питательных веществ.



Мы полностью собираем не только пшеницу, но и солому, не только хлопок, но и его стебли.



- Мы не даем почве ничего, кроме удобрений.



- Да, ничего не даем почве, а только забираем у нее. К примеру, если собрать с гектара по 25-30 центнеров хлопка, еще по 6-7 тонн пшеницы, и столько же соломы, почве ничего не остается. После сбора посевов осенью нужно сажать сидератные культуры, дающие зеленую массу. Также, после пшеницы нужно оставлять на земле хотя бы 50 процентов соломы.



Сейчас комбайны косят солому на высоте 10-12 см от земли. А сжигать ее очень вредно. Если фермеры и кластеры будут оставлять по 40-45 см из 70-90 см пшеницы, это будет очень полезно для земли. Это означает, что в земле останется хотя бы 4-4,5 тонн питания. Мы не можем постоянно давать земле столько питания. Минеральных удобрений не хватает, и они очень дорогие.



Если мы сможем решить свои проблемы с кормом для скота, и будем оставлять солому, это будет очень полезно. Считаю, что все равно нужно переходить на такой режим.



На землях с очень низкой плодородностью, необходимо переходить на новые технологии, к примеру, посевы методом гидропоники.



Такие посевы нужно сеять в пустынях, в местах, где невозможно выращивать культуры естественным путем.



- По мнению экспертов, сегодня в Узбекистане более 60 процентов земельных площадей более или менее засолены. Давайте поподробнее остановимся на этой теме. Что такое засоление? Почему оно происходит? Какие меры против засоления будут эффективными в Узбекистане?



- Действительно, к 2000 году 60-65 процентов поливных площадей Узбекистана были засолены. Почему же почва засоляется? Это явление происходит прежде всего на равнинах и в новых освоенных регионах. На самом деле, соли появились там еще в момент появления почвы. Это – первая причина. Во-вторых, у нас имеется четыре гидрогеологические зоны: горные, предгорные зоны, возвышенности и равнины. В местах с высоким рельефом бывает много атмосферных осадков. Естественно, они впитываются в землю, и с подземными водами стекают к равнинам.



В составе подземных вод уже имеется, как минимум, 1,5-2 грамма соли на литр, и максимум, 15-20 граммов на литр. Эти соли в результате испарения в месте появления повторно испаряются на земной поверхности.



Третий источник засоления – это соли, которые поступают вместе с поливом. К примеру, возьмем реку Чирчик. В составе ее воды имеется 0,5-0,7 граммов соли на литр. В части Сырдарьи, которая поступает к нам, содержится 0,5-1 грамм соли на литр.



На один гектар мы даем, минимум 2,5, а то и до 7-8 тысяч кубометров воды. Эта вода поднимает соль с земли. 1 грамм соли на литр воды – это очень много. Значит, соль также поступает в засоленные земли вместе с водой.



Существует и четвертый источник засоления. Это – высыхание Аральского моря. Сейчас высохшая часть Арала составляет более 5 млн гектаров. Там осталась только соль. Эти соли, в результате ветров и ураганов, тоннами разносятся по окрестным территориям.



Согласно расчетам, в 1960-70 годах на этих территориях в год поднимались ураганы примерно 15-17 раз в год. Сейчас они бывают по 30-40, а в некоторые годы – до 50 раз в год.



Соли Арала, обнаруживают на ледниках Памира, Тянь-Шаня, более того, в тропических зонах и лесах Индии. Принадлежность к Аралу подтверждает состав соли.



Откуда же в Арале столько соли? Во времена СССР, в реки Амударью и Сырдарью сливались сточные воды, гербициды, дефолианты, десиканты, остатки минеральных удобрений и другие вещества, которые с водами рек попадали в Арал и оседали на его дне.



Полную версию интервью можно посмотреть на видео.



Беседовал Ильяс Сафаров,



оператор – Шерзод Эгамбердиев



перевод: Вадим Султанов,



Анастасия Ткачева Источник - Kun.uz

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