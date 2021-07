Бери шинель... Амер-эвакуация из Афгана похожа на паническое бегство, - "Къ"

Американские военные на 90%, по официальным данным, ушли из Афганистана: накануне они без ведома афганского командования покинули штаб операции в стране - авиабазу Баграм, где в конце 50-х принимали американского президента Дуайта Эйзенхауэра, а в конце 80-х базировались советские штурмовики Су-25. Солдаты США оставили после себя сотни единиц транспорта, часть вооружений, внушительные запасы провианта, а также множество вопросов о судьбе страны и ее политической системы.



Наследство в 3,5 млн



"Ходили слухи, что американцы вроде как покинули Баграм. Собственно, к семи утра мы поняли, что это правда и Баграм они уже покинули" - так в беседе с агентством Associated Press новый командующий авиабазой Асадулла Кохистани прокомментировал внезапный отход американских солдат. Как стало известно, военнослужащие после 20 лет присутствия под покровом ночи отключили электричество и покинули объект, никого об этом не уведомив.



Вернее, не уведомили об этом афганское командование: местные жители и профессиональные мародеры поняли, что произошло, как только на базе погас свет. Они сломали ограждение и ворвались внутрь, прочесывая барак за бараком и тент за тентом в поисках ценностей, складывая все, что не привинчено и не прикреплено, в кузовы специально подогнанных грузовиков. "Мы даже сперва подумали, что это талибы (террористическая организация, запрещенная в РФ.- "Ъ")",- рассказал агентству афганский солдат Абдул Рауф. Другой военнослужащий заявил журналистам, что своим внезапным уходом американцы потеряли все расположение, накопленное за 20 лет военного присутствия.



По официальным данным, американские солдаты оставили на авиабазе 3,5 млн предметов, каждый из которых учтен и внесен в соответствующий список, в том числе сотни бронемашин и автомобилей, десятки тысяч бутылок воды, банок с энергетическими напитками и сухих пайков.

"Речь идет о 3,5 млн предметов, о всякой мелочи. Каждый телефон, каждая дверная ручка, каждое окно в каждом бараке, каждая дверь в каждом бараке",- пояснил содержание внушительного списка Асадулла Кохистани. В "наследство" от военнослужащих США правительственным силам осталось также стрелковое вооружение и амуниция: тяжелые орудия американцы забрали с собой, а боеприпасы уничтожили.



Кроме того, теперь к услугам афганской армии сама авиабаза, представляющая собой небольшой город с ангарами, бараками, двумя взлетно-посадочными полосами, сотней парковочных мест для боевых самолетов с арочными укрытиями. На территории даже есть пассажирский зал ожидания, больница на 50 коек и внушительных размеров склад мебели.



Теперь нам надо решать свои проблемы. Нам надо обезопасить страну, восстановить ее своими руками",- сказал Асадулла Кохистани.



Он обещал, что афганская армия вернет захваченные талибами территории, но не пояснил, как именно это будет сделано.



Пока резкий уход американцев из Афганистана сопровождается серией чувствительных поражений афганской армии и ее неспособностью вести войну самостоятельно (в частности, стало известно, что ВВС страны не могут совершать боевые вылеты без обслуживания ударных вертолетов UH-60 Black Hawk и транспортных самолетов C-130 со стороны сторонних привлеченных США компаний).



Кроме того, забуксовал план Джо Байдена по защите афганцев, оказывавших поддержку американским солдатам. Президент уже уведомил Конгресс, что в скором времени ожидается оформление въезда в страну десятков тысяч афганцев: по плану они должны будут ждать обработки виз за пределами США (например, на Гуаме). По данным источников Bloomberg, Госдепартамент также попросил помочь с временным размещением афганцев власти Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что все соискатели будут переведены за пределы Афганистана до окончательного ухода американцев в сентябре. Но процесс оформления виз движется медленно.



Что будет с Афганистаном и его соседями после вывода американских войск

Чтобы снизить последствия этой череды неудач, американское командование после встреч с участием высокопоставленных генералов и министра обороны США Ллойда Остина приняло ряд решений. Во-первых, генерал Остин Миллер, самый высокопоставленный военачальник США в Афганистане, останется в стране еще на пару недель, чтобы помочь американской армии адаптироваться к новым задачам на месте: защищать посольство США в Кабуле и поддерживать связь с афганской армией. Затем он передаст бразды правления генералу Кеннету Маккензи, главе Центрального командования вооруженных сил США. Тот по меньшей мере до сентября уже с территории США будет руководить авиаударами по членам запрещенных в РФ группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство", в крайних случаях - по талибам. Кеннет Маккензи в этот период сможет перебросить в Афганистан до 300 солдат в случае экстренной необходимости: например, для эвакуации посольства США из Кабула.



Во-вторых, Пентагон продлит контракты нескольких сотен (из 18 тыс.) подрядчиков, которые будут обслуживать афганскую армию: в частности, чинить и заправлять самолеты и вертолеты, а также обучать афганцев пользоваться ими. В-третьих, обещано ускорить процесс вывоза из страны местных жителей, помогавших американским солдатам. Наконец, афганскому правительству обещана поддержка в том числе авиаударами, но так как в стране не осталось американских солдат и самолетов, США придется пользоваться базами в Катаре или ОАЭ, находящимися на значительном удалении.



Предвыборное обещание



Во вторник вечером в Пентагоне сообщили, что процесс вывода американских военных из Афганистана завершен более чем на 90%. Напомним - уход из Афганистана был одним из предвыборных обещаний нынешнего президента США. Его предшественник Дональд Трамп также пообещал положить конец "бесконечным войнам", однако войска из Афганистана так и не вывел. Джо Байден, в свою очередь, пообещал сделать это к 11 сентября 2021 года (20-летней годовщине террористических атак), несмотря на возражения советников: в ежегодном обзоре рисков, подготовленном руководителями американских специальных служб, указывалось открыто - афганское правительство с трудом сможет сдерживать талибов своими силами. Как писала газета The New York Times еще в марте, с глазу на глаз разведчики были еще более откровенны и предсказывали, что без мирного соглашения между правительством и талибами весь Афганистан перейдет под власть "Талибана" за два-три года.



Но главу государства это не смутило. Еще будучи вице-президентом, Джо Байден спорил с президентом Бараком Обамой о целесообразности зарубежного военного присутствия.



В мемуарах "Земля обетованная" Барак Обама вспоминал, что Джо Байден предупреждал его: безудержная военная машина все больше будет втягивать страну в бесполезный и чрезвычайно дорогой эксперимент по национальному строительству.

На президентском посту Джо Байдену представился шанс лично положить конец этому втягиванию, причем в отличие от предшественников он не попал в ловушку "условного вывода", когда уход войск ставился в зависимость от достижения каких-то объективных целей. Так, Дональд Трамп требовал от талибов воздержаться от атак на американцев (что было частично выполнено) и осудить "Аль-Каиду" (что сделано не было).



Наступление талибов вынуждает афганских военных укрываться в Таджикистане и Узбекистане

В своих публичных выступлениях Джо Байден чаще говорил не о битвах с террористами, а о битвах за XXI век, в первую очередь - с Китаем. Об инвестициях, инфраструктуре, здравоохранении: например, одна из его основных целей - добиться принятия инфраструктурного законопроекта, предусматривающего триллионные вложения в школы, больницы, дороги, водопроводы и интернет-сети. Речи о гипотетической возможности принести демократию в Афганистан остались в далеком прошлом других президентов.



Приняв решение уйти, Джо Байден принялся действовать быстро, даже несмотря на еще более грозные предупреждения разведки: на этот раз Washington Post узнала, что в конце июня среди высших чиновников США распространили доклад, где афганскому правительству без американской поддержки отвели лишь шесть месяцев жизни. Как сообщили источники The New York Times в Пентагоне, спешка была обусловлена желанием не допустить внезапной смерти американского военнослужащего в столкновениях с талибами, что вызвало бы резкий всплеск общественного недовольства.



Несмотря на то что внезапный уход из Афганистана на страницах американских медиа часто сравнивают с уходом из Южного Вьетнама, сама война, судя по всему, не стала PR-катастрофой для американских властей.

На улицах американских городов и близко не было антивоенных демонстраций тех времен, к тому же американских молодых людей не отправляли на фронт принудительно, возвращая обратно в гробах. В 2001 году, как показал опрос Gallup, почти 90% жителей США поддержали вторжение в Афганистан после террористических атак 11 сентября. С тех пор американцы с каждым годом все активнее утверждали, что отправка войск туда была ошибкой, но этот показатель достиг уровня в 40–50% во второй половине 2010-х годов и дальше не рос, к 2019 году откатившись на уровень в 43%.



Даже когда с требованием прекратить "бесконечные войны" выступил Дональд Трамп, опрос NBC News/Wall Street Journal (.pdf) показал, что лишь треть американцев считают, что войска надо вывести незамедлительно. Американцы в целом не особо следили за конфликтом: как показал опрос Associated Press/NORC (.pdf), лишь 12% опрошенных активно интересовались ситуацией в этой стране. Так что не исключено, что Джо Байден сможет реализовать свое давнее желание вывести войска из Афганистана без особых репутационных потерь, как бы это ни происходило.



Алексей Наумов



