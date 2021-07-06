Турецкая разведка пересекла все границы. Пропавший в Киргизии директор сети лицеев нашелся в Турции

09:55 07.07.2021 "Коммерсантъ" от 06.07.2021, 22:17

В отношениях между Турцией и традиционно дружественной ей страной постсоветского пространства - Киргизией разразился скандал. Вечером 5 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пропавшего еще 31 мая главу сети киргизских образовательных учреждений "Сапат" Орхана Инанды тайно вывезли в Анкару, чтобы он предстал перед судом за участие в движении FETO. Охота турецких властей за сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена не новость, но раньше их экстрадиция всегда происходила с согласия властей третьих стран. Однако власти Киргизии утверждают, что не знали об операции.



Похищение накануне визита



"В результате кропотливой работы турецких спецслужб доставлен в Турцию и передан правосудию куратор FETО в Центральной Азии Орхан Инанды,- сообщил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в эфире телеканала TRT.- На сегодняшний день более 100 человек из многих стран были доставлены в Турцию в рамках борьбы с этой террористической группировкой. Мы продолжим борьбу с ней до полной ее ликвидации". На экране в этот момент демонстрировали фотографию самого Орхана Инанды, стоящего между двумя турецкими флагами.



Мы не позволим какой-либо структуре, которая предает государство и нацию, устраивает засады, проливает кровь или наносит материальный или моральный ущерб, продолжать свое существование",- добавил господин Эрдоган.



Напомним, сторонников движения FETO, возглавляемого живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, в Анкаре считают виновными в попытке военного переворота 2016 года. Сам господин Гюлен причастность к этим событиям отрицает. FETO также известно опекой над широкой сетью информационных ресурсов и образовательных учреждений, в том числе за пределами Турции. Например, в Киргизии гюленовской считалась работавшая с 1992 года сеть лицеев "Себат", которая в 2017 году была переименована в "Сапат". Именно ее возглавлял Орхан Инанды. Он жил в Бишкеке с 1995 года, имея и турецкое, и киргизское гражданство.



После попытки военного переворота деятельностью "Сапат" активно заинтересовалась Анкара. Однако еще в 2017 году тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев уверял турецких партнеров, что сеть работает под контролем Министерства образования страны и не представляют никакой угрозы. То же самое говорил его преемник - Сооронбай Жээнбеков. При нем президент Эрдоган во время визита в Бишкек заявил об открытии в Киргизии новой сети турецких лицеев - "Маариф", которая должна стать альтернативой "Сапату". Между тем сеть "Сапат" насчитывает 16 лицеев и один университет - "Ала-Тоо", а "Маариф" - всего две школы в Бишкеке и Оше, да и те только строятся.



Чем заканчивались военные перевороты в Турции

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Орхан Инанды пропал еще 31 мая. Его автомобиль позже нашли брошенным. Благодаря его супруге Рейхан, которая с самого начала говорила, что, по ее информации, мужа удерживают в турецком посольстве, событие получило широкий резонанс: в Бишкеке буквально каждый день проходили акции протеста.



Киргизские власти тоже занялись проблемой на достаточно высоком уровне: в МВД завели дело по статье о похищении человека и объявили главу образовательных учреждений в международный розыск. Президент Садыр Жапаров призывал МВД и Госкомитет национальной безопасности усилить поиски, а Совбез страны 3 июня провел заседание, на котором говорили о "необходимости усиления межведомственной координации" для скорейшего расследования дела.



При этом на парламентских слушаниях, которые прошли 7 июня, замминистра иностранных дел Айбек Артыкбаев рассказал, что в 2019 году Турция пыталась добиться экстрадиции Орхана Инанды. Но Бишкек ей отказал, отметив, что в 2012 году глава сети лицеев получил гражданство Киргизии.



Глава сети киргизских образовательных учреждений "Сапат" Орхан Инанды

Глава сети киргизских образовательных учреждений "Сапат" Орхан Инанды

Фото: haber-turkiye.com



9 июня президент Садыр Жапаров был с визитом в Анкаре, где задал своему турецкому коллеге вопрос об Орхане Инанды. Но, как заявил местному изданию "Акипресс" пресс-секретарь киргизского президента Эрбол Султанбаев, "Эрдоган ответил, что не знает его, у него нет никакой информации, и он ничего не хочет слышать о сторонниках FETO". Сам президент Эрдоган в свою очередь утверждал, что они с Садыром Жапаровым "сошлись во мнении, что FETO представляет угрозу национальной безопасности обеих стран".



Теперь, после новых заявлений из Анкары, Садыр Жапаров заявил изданию 24.kg, что знал и о других попытках похитить Орхана Инанды. "Как только СМИ сообщили об исчезновении Орхана Инанды, я сразу же собрал руководителей правоохранительных органов, вы знаете,- сказал господин Жапаров.- Я поручил им сделать все возможное, чтобы найти его как можно скорее и внимательно следить за границами. В тот же день я получил подробную информацию об Орхане Инанды. Оказалось, что с 2016 года предпринимались уже три попытки его похищения".



Киргизия серьезно зависит от турецких инвестиций, тем не менее Садыр Жапаров выразил готовность идти на противостояние с Анкарой.

"Я сразу дал поручение министру иностранных дел Руслану Казакбаеву вызвать посла (Турции.- "Ъ") и передать ему ноту протеста. Сегодня нота вручена. Мы подняли данный вопрос перед турецкой стороной и будем требовать возврата Орхана Инанды. Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанды является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции",- сказал Садыр Жапаров.



Почти уникальный случай



Супруга главы сети образовательных учреждений, Рейхана Инанды, намерена бороться за освобождение своего мужа с помощью адвоката Талайгуль Токтакуновой, причем не только с турецкими, но и с киргизскими властями. Женщины рассказали "Ъ", что они обратились в генпрокуратуру Киргизии с заявлением о начале досудебного расследования, цель которого - найти виновных в исчезновении гражданина двух стран.



Мы будем требовать от властей Киргизии всех необходимых действий по возврату Инанды в страну и семью",- сообщила госпожа Токтакунова.



"Есть только два объяснения происшедшего скандала - либо наши спецслужбы прозевали действия турецких коллег, либо местные власти способствовали похищению. Третьего не дано,- развил мысль об ответственности киргизских властей в беседе с "Ъ" зампредседателя комитета по международным делам и безопасности киргизского парламента Каныбек Иманалиев.- Конституция Киргизии гарантирует безопасность своих граждан и запрещает выдачу их другим странам".



Научный сотрудник департамента политических наук и международных отношений Турецко-германского университета в Стамбуле Энес Байраклы тоже подтвердил "Ъ": в Бишкеке могут умышленно отрицать, что знали об операции турецких спецслужб, чтобы избежать общественного давления. "Гюленисты очень активны в Киргизии, они инфильтрированы в элиты страны,- сказал он.- Возможно, поэтому сейчас вокруг этого так много шума.



Я не знаю всех деталей, но президент Эрдоган не уточнял, что Орхан Инанды был похищен незаконно. Я думаю, сотрудничество с местными властями все же было".



Стоит отметить, что действительно Анкара далеко не в первый раз охотится за представителями гюленовских образовательных учреждений. Например, "Ъ" сообщал об аналогичном случае с сетью лицеев Orizont в Молдавии в 2018 году. Тогда из страны выслали учителей, ранее попросивших там убежища. Однако процедуру осуществляла сама Служба информации и безопасности Молдавии. Чтобы не привлекать внимания, она сообщила о выдворении "подозреваемых в связях с исламистской группировкой, ведущей незаконную деятельность во многих странах", не уточняя ни имен, ни гражданства этих людей. Между тем журналисты видели в аэропорту родственников и адвокатов преподавателей, которые были задержаны накануне.



Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев Источник - kommersant.ru

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