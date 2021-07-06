 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.07.2021
12:48  Между Китаем и США: Какой путь выберет Россия в меняющемся мире? - А.Маслов
12:47  Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно? - Петр Своик
10:48  Гюльчатаи замотали личики. В Узбе сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
10:45  Аркадаг объявил международный тендер на строительство моста на Каспии до Казахстана. Возить карабугазскую соль?
10:43  Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами, - М.Аюпова
10:39  О лицемерии лозунгов защиты природы, - Св.Князев
10:36  "ВкусПидарВилл". Реклама с участием лесбийской пары вызвала скандал в России, - Der Standard

10:34  Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос, - Handelsblatt
09:55  Турецкая разведка пересекла все границы. Пропавший в Киргизии директор сети лицеев нашелся в Турции
09:42  Бери шинель... Амер-эвакуация из Афгана похожа на паническое бегство, - "Къ"
09:33  ЦентрАзию ждет засуха, которая продлится до конца века, - узб-профессор Норкулов
09:24  Елбасы о своих "ошибках" - Алиев, Аблязов... было очень больно
08:54  Российская 201-я военная база в Таджикистане рискует попасть в окружение талибов, - "СП"
08:46  Афганистан после американцев: планы Байдена "загоризонтных" воздушных атак, - Ник Моттерн
08:20  Экстремальная засуха в Казахстане: какие регионы под угрозой
08:18  Зеленый курс Байдена - угроза для человечества и природы, - Пол Дриссен
08:05  Курс на непредсказуемость: цена на нефть
02:01  Ну и что, островок демократии? За 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано, - Назарбаев
02:00  Падают в обморок, но не больны COVID-19: как "маршируют" таджикские студенты в пандемию
01:58  Торгов, по итогам которых в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта, похоже, не было
01:56  "Все выглядит угнетающе". История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Вторник, 06.07.2021
21:34  Кому американцы "подбросили" Афганистан? - Петр Акопов
20:45  Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев)))
20:37  Похищение Орхана Инанды. Кыргызстан призвал Турцию вернуть главу "Сапата"
20:32  Умерла Народный акын Казахстана Аселхан Калыбекова
20:23  От Эфиопии с боями отсоединяется провинция Тыграй
20:19  Москва поддержит Душанбе, но лишь материально, - В.Панфилова
18:06  В Одессе утонул - херой обороны Крыма в 2014-м украинский генерал Курников
17:09  На Камчатке разбился российский Ан-26 - 28 погибших
12:23  Китайские рельсы для русского паровоза не подходят - локомотив не тот, - "СП"
12:22  Турция: эпидемия и властный конфликт, - А.Асалыоглу
12:18  Елбасы - 81! Как молоды мы были...
08:57  Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана
08:54  Грядет обострение в Средней Азии, - Евг.Гагарин
08:25  В Кz закрыли липовый "университет Астана" и откроют... "Университет искусственного интеллекта"
08:03  Земельный вопрос испортил казахстанцев, - Р.Бахтигареев
08:00  УзбПремьер Арипов поручил ускорить переход на латиницу
07:49  Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан, - И.Кармазин
07:46  В США начинается решающая битва за власть, - Дм.Дробницкий
07:42  Очень многие в ЦА захотят стать "Талибаном", - А.Серенко
07:27  Драка-Война. Об индийско-китайском соперничестве, - Вл.Прохватилов
07:24  Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, - А.Ситников
07:19  Рынок недобычился. Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти, - "Къ"
07:16  Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова
07:09  Суровые грузины не дали провести гей-парад в Тбилиси. Били битами...
00:58  "Мы тут как подопытные". Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы
00:57  Присылайте янычар: Турция усиливается в Центральной Азии
00:30  Гастарбайтеры в России попали в прививочный круг
00:26  Никто не хотел уступать: почему сделка ОПЕК+ оказалась на грани развала
Понедельник, 05.07.2021
21:10  Умерла от КОВИ теща Рахмона - 88-летняя Узбекби Асадуллоева
20:55  Таджикистан мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Турецкая разведка пересекла все границы. Пропавший в Киргизии директор сети лицеев нашелся в Турции
09:55 07.07.2021

"Коммерсантъ" от 06.07.2021, 22:17
В отношениях между Турцией и традиционно дружественной ей страной постсоветского пространства - Киргизией разразился скандал. Вечером 5 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пропавшего еще 31 мая главу сети киргизских образовательных учреждений "Сапат" Орхана Инанды тайно вывезли в Анкару, чтобы он предстал перед судом за участие в движении FETO. Охота турецких властей за сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена не новость, но раньше их экстрадиция всегда происходила с согласия властей третьих стран. Однако власти Киргизии утверждают, что не знали об операции.

Похищение накануне визита

"В результате кропотливой работы турецких спецслужб доставлен в Турцию и передан правосудию куратор FETО в Центральной Азии Орхан Инанды,- сообщил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в эфире телеканала TRT.- На сегодняшний день более 100 человек из многих стран были доставлены в Турцию в рамках борьбы с этой террористической группировкой. Мы продолжим борьбу с ней до полной ее ликвидации". На экране в этот момент демонстрировали фотографию самого Орхана Инанды, стоящего между двумя турецкими флагами.

Мы не позволим какой-либо структуре, которая предает государство и нацию, устраивает засады, проливает кровь или наносит материальный или моральный ущерб, продолжать свое существование",- добавил господин Эрдоган.

Напомним, сторонников движения FETO, возглавляемого живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, в Анкаре считают виновными в попытке военного переворота 2016 года. Сам господин Гюлен причастность к этим событиям отрицает. FETO также известно опекой над широкой сетью информационных ресурсов и образовательных учреждений, в том числе за пределами Турции. Например, в Киргизии гюленовской считалась работавшая с 1992 года сеть лицеев "Себат", которая в 2017 году была переименована в "Сапат". Именно ее возглавлял Орхан Инанды. Он жил в Бишкеке с 1995 года, имея и турецкое, и киргизское гражданство.

После попытки военного переворота деятельностью "Сапат" активно заинтересовалась Анкара. Однако еще в 2017 году тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев уверял турецких партнеров, что сеть работает под контролем Министерства образования страны и не представляют никакой угрозы. То же самое говорил его преемник - Сооронбай Жээнбеков. При нем президент Эрдоган во время визита в Бишкек заявил об открытии в Киргизии новой сети турецких лицеев - "Маариф", которая должна стать альтернативой "Сапату". Между тем сеть "Сапат" насчитывает 16 лицеев и один университет - "Ала-Тоо", а "Маариф" - всего две школы в Бишкеке и Оше, да и те только строятся.

Чем заканчивались военные перевороты в Турции
Читать далее

Орхан Инанды пропал еще 31 мая. Его автомобиль позже нашли брошенным. Благодаря его супруге Рейхан, которая с самого начала говорила, что, по ее информации, мужа удерживают в турецком посольстве, событие получило широкий резонанс: в Бишкеке буквально каждый день проходили акции протеста.

Киргизские власти тоже занялись проблемой на достаточно высоком уровне: в МВД завели дело по статье о похищении человека и объявили главу образовательных учреждений в международный розыск. Президент Садыр Жапаров призывал МВД и Госкомитет национальной безопасности усилить поиски, а Совбез страны 3 июня провел заседание, на котором говорили о "необходимости усиления межведомственной координации" для скорейшего расследования дела.

При этом на парламентских слушаниях, которые прошли 7 июня, замминистра иностранных дел Айбек Артыкбаев рассказал, что в 2019 году Турция пыталась добиться экстрадиции Орхана Инанды. Но Бишкек ей отказал, отметив, что в 2012 году глава сети лицеев получил гражданство Киргизии.

Глава сети киргизских образовательных учреждений "Сапат" Орхан Инанды
Глава сети киргизских образовательных учреждений "Сапат" Орхан Инанды
Фото: haber-turkiye.com

9 июня президент Садыр Жапаров был с визитом в Анкаре, где задал своему турецкому коллеге вопрос об Орхане Инанды. Но, как заявил местному изданию "Акипресс" пресс-секретарь киргизского президента Эрбол Султанбаев, "Эрдоган ответил, что не знает его, у него нет никакой информации, и он ничего не хочет слышать о сторонниках FETO". Сам президент Эрдоган в свою очередь утверждал, что они с Садыром Жапаровым "сошлись во мнении, что FETO представляет угрозу национальной безопасности обеих стран".

Теперь, после новых заявлений из Анкары, Садыр Жапаров заявил изданию 24.kg, что знал и о других попытках похитить Орхана Инанды. "Как только СМИ сообщили об исчезновении Орхана Инанды, я сразу же собрал руководителей правоохранительных органов, вы знаете,- сказал господин Жапаров.- Я поручил им сделать все возможное, чтобы найти его как можно скорее и внимательно следить за границами. В тот же день я получил подробную информацию об Орхане Инанды. Оказалось, что с 2016 года предпринимались уже три попытки его похищения".

Киргизия серьезно зависит от турецких инвестиций, тем не менее Садыр Жапаров выразил готовность идти на противостояние с Анкарой.
"Я сразу дал поручение министру иностранных дел Руслану Казакбаеву вызвать посла (Турции.- "Ъ") и передать ему ноту протеста. Сегодня нота вручена. Мы подняли данный вопрос перед турецкой стороной и будем требовать возврата Орхана Инанды. Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанды является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции",- сказал Садыр Жапаров.

Почти уникальный случай

Супруга главы сети образовательных учреждений, Рейхана Инанды, намерена бороться за освобождение своего мужа с помощью адвоката Талайгуль Токтакуновой, причем не только с турецкими, но и с киргизскими властями. Женщины рассказали "Ъ", что они обратились в генпрокуратуру Киргизии с заявлением о начале досудебного расследования, цель которого - найти виновных в исчезновении гражданина двух стран.

Мы будем требовать от властей Киргизии всех необходимых действий по возврату Инанды в страну и семью",- сообщила госпожа Токтакунова.

"Есть только два объяснения происшедшего скандала - либо наши спецслужбы прозевали действия турецких коллег, либо местные власти способствовали похищению. Третьего не дано,- развил мысль об ответственности киргизских властей в беседе с "Ъ" зампредседателя комитета по международным делам и безопасности киргизского парламента Каныбек Иманалиев.- Конституция Киргизии гарантирует безопасность своих граждан и запрещает выдачу их другим странам".

Научный сотрудник департамента политических наук и международных отношений Турецко-германского университета в Стамбуле Энес Байраклы тоже подтвердил "Ъ": в Бишкеке могут умышленно отрицать, что знали об операции турецких спецслужб, чтобы избежать общественного давления. "Гюленисты очень активны в Киргизии, они инфильтрированы в элиты страны,- сказал он.- Возможно, поэтому сейчас вокруг этого так много шума.

Я не знаю всех деталей, но президент Эрдоган не уточнял, что Орхан Инанды был похищен незаконно. Я думаю, сотрудничество с местными властями все же было".

Стоит отметить, что действительно Анкара далеко не в первый раз охотится за представителями гюленовских образовательных учреждений. Например, "Ъ" сообщал об аналогичном случае с сетью лицеев Orizont в Молдавии в 2018 году. Тогда из страны выслали учителей, ранее попросивших там убежища. Однако процедуру осуществляла сама Служба информации и безопасности Молдавии. Чтобы не привлекать внимания, она сообщила о выдворении "подозреваемых в связях с исламистской группировкой, ведущей незаконную деятельность во многих странах", не уточняя ни имен, ни гражданства этих людей. Между тем журналисты видели в аэропорту родственников и адвокатов преподавателей, которые были задержаны накануне.

Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625640900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев"
- Фактор Назарбаева
- В МВД определили приоритеты
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  