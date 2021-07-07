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Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос, - Handelsblatt
10:34 07.07.2021

7 июля 2021 г.
Якоб Блуме | Handelsblatt
Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос
"Спор между Эр-Риядом и Абу-Даби блокирует работу нефтяного картеля ОПЕК - и препятствует поступлению на рынок дополнительной нефти. Грядут нестабильные времена", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Даже самые серьезные разногласия между членами ОПЕК обычно решаются за закрытыми дверями, - отмечает журналист Якоб Блуме. - Но на этот раз все по-другому. За несколько часов до встречи нефтяного картеля, которая была назначена на понедельник и должна была прояснить спорные вопросы, Сухаил Аль Мазруи, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, выступил на американском телеканале CNBC. Он настаивал на "суверенном праве" своей страны добывать больше нефти".

"Ответ не заставил себя ждать: принц Абдель Азиз бен Салман, министр энергетики Саудовской Аравии, дал интервью Bloomberg TV. "Целая группа выступает против одной страны", - заявил он. На вопрос, будет ли альянс ОПЕК+ (...) увеличивать добычу нефти, несмотря на противодействие Эмиратов, он ответил: "Мы не можем этого сделать".

"Тот факт, что министры энергетики двух арабских государств выступают друг против друга в интервью западным телеканалам и отчасти предают огласке содержание внутренних переговоров, показывает: настроение внутри картеля находится на низшей точке", - указывает Handelsblatt.

"ОПЕК+ оказалась в крупнейшем кризисе со времен ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией в прошлом году, - говорит Хелима Крофт, эксперт по ОПЕК и аналитик инвестиционной компании RBC Capital Markets".

"Обвал цен на нефть, спровоцированный ОПЕК, усилил неопределенность на финансовых рынках в прошлом году на фоне коронакризиса. Теперь внутренние разногласия картеля могут сыграть аналогичную роль: рынки охватили опасения по поводу инфляции - а ОПЕК буквально подливает масла в огонь", - отмечает издание.

"Ведь, по крайней мере в краткосрочной перспективе, многие аналитики ожидают, что цена на нефть может продолжить расти. (...) "Нефтяной рынок уже сейчас испытывает дефицит", - говорит Джованни Стауново, эксперт по нефтяному рынку из швейцарского банка UBS. - Поскольку предложение не поспевает за растущим спросом, он ожидает: "Летом рынок сырой нефти продолжит сокращаться".

"Манав Гупта, аналитик сырьевых рынков из Credit Suisse, придерживается аналогичного мнения: "Такое событие способно в краткосрочной перспективе подтолкнуть цену на нефть к 80 долларам". Это повышает риск того, что прогнозы инфляции, например, для США и еврозоны также придется скорректировать в сторону увеличения", - говорится в статье.

"Однако не позднее осени маятник может качнуться в другую сторону: признаки раскола внутри ОПЕК могут привести к тому, что члены картеля больше не будут чувствовать себя обязанными соблюдать квоты на добычу и будут качать столько нефти, сколько смогут".

"Эксперты японской управляющей компании MUFG считают, что это маловероятно. Но существует, по крайней мере, небольшой риск "беспорядочного отказа от сокращения добычи, который может привести к тому, что рынок нефти перейдет от дефицита к избытку предложения". Учитывая неопределенность, многие эксперты ожидают значительного роста волатильности на рынке нефти", - говорится в статье.

"Основой для расчета индивидуальных квот добычи нефти членами ОПЕК+ стало количество нефти, которое каждая из стран добыла в октябре 2018 года, - поясняет Handelsblatt. - Компромисс, согласованный Саудовской Аравией и Россией, предусматривал увеличение добычи в общей сложности на 2 млн баррелей в день, но растянутое на пять месяцев. В то же время, сделка, регулирующая в целом пределы добычи, должна быть продлена до конца 2022 года".

"Однако Эмираты выступают против двух пунктов компромисса: страна хочет, чтобы квоты на добычу рассчитывались не на основе уровня 2018 года, а на основе данных за апрель 2020 года. По оценке аналитика из Credit Suisse Гупты, это позволило бы государству Персидского залива добывать дополнительно 0,6 млн баррелей в день. Кроме того, Эмираты также не хотят поддерживать продление сделки до конца 2022 года. За этим стоят амбиции ОАЭ стать вторым или третьим крупнейшим производителем нефти внутри ОПЕК".

"Впрочем, эксперты подозревают, что спор внутри ОПЕК отражает более масштабное противостояние между двумя региональными державами. (...) По мнению эксперта по ОПЕК Крофт, Эмираты все больше хотят "выйти из тени Саудовской Аравии и идти своим собственным путем во внешней политике". Эмираты, например, выступили инициатором нормализации отношений с Израилем в регионе и тем самым заслужили благосклонность Соединенных Штатов, говорит Крофт".

"Пострадает надежность, и основные покупатели нефти в Азии будут недовольны", - подытоживают аналитики DZ Bank последствия спора в ОПЕК. (...) Как и в прошлом, страны ОПЕК найдут способ вернуться за стол переговоров - в этом убеждено большинство экспертов. Но на этом пути цена на нефть еще может пережить несколько скачков", - заключает Handelsblatt.

Источник: Handelsblatt

Источник - Инопресса
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