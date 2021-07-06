"ВкусПидарВилл". Реклама с участием лесбийской пары вызвала скандал в России, - Der Standard

10:36 07.07.2021

6 июля 2021 г.

Андре Баллен | Der Standard

Реклама с участием лесбийской пары вызвала скандал в России

"Шаг вперед и два шага назад. Рискованный эксперимент российской сети супермаркетов "Вкусвилл" с треском провалился, - пишет австрийское издание Der Standard. - Компания, которая позиционирует себя как экологичное и прогрессивное предприятие и ориентируется прежде всего на молодых городских покупателей, на прошлой неделе запустила новую рекламную кампанию в соцсетях под названием "Рецепты семейного счастья".



"В рекламе среди различных семей, совершавших покупки во "Вкусвилле", на одной из фотоисторий была запечатлена и женщина с двумя взрослыми дочерями, одна из которых живет с девушкой. Компания добавила к публикации комментарий о том, что "семья - не столько родство по крови или штамп в паспорте. Семья - это любящие нас люди".



"Это был первый случай, когда известный российский бренд так открыто поддержал права людей гомосексуальной ориентации, - отмечает издание. - По словам матери по имени Юма, они были очень рады, что их пригласили принять участие в рекламе: "Для нас важно было показать, что можно быть счастливыми даже вопреки гомофобии".



"Счастье и радость, однако, длились недолго. Потому что вскоре началась кампания ненависти, - пишет Der Standard. - (...) Консервативные и гомофобные сети быстро распространили новость о рекламе - сопровождаемую призывами к бойкотам и контрмерам. Участники рекламы стали объектом оскорблений и стали получать письма с угрозами. В частности, поступали угрозы "расправиться с ее семьей", рассказала одна из двух дочерей после публикации рекламы".



"На "Вкусвилл" тоже обрушилась буря негодования и оскорблений. Компанию обвинили в распространении "антироссийских ценностей". В полных ненависти комментариях в интернете многие пользователи даже не потрудились провести различие между гомосексуализмом, содомизмом и педофилией", - говорится в статье.



"Большинство российского общества считается гомофобным, - указывает журналист Андре Баллен. - По данным опроса, проведенного "Левада-Центром"* в 2019 году (более свежие данные отсутствуют), 56% россиян назвали свое отношение к людям с гомосексуальной ориентацией отрицательным, и только 3% - положительным".



"Это связано и с информационной политикой Кремля, который описывает борьбу за равные права как попытку Запада подорвать "традиционные российские ценности" семьи, патриотизма и послушания".



"Через четыре дня компания сдалась. Сеть супермаркетов не только удалила публикацию, но и принесла личные извинения. (...) Но извинения, вероятно, мало что исправят, - пишет Der Standard. - Наоборот. Теперь разочарованы даже те, кто ранее хвалил "Вкусвилл" за смелость плыть против течения. Менеджерам компании не грозила ни смертельная угроза, ни полная потеря бизнеса, заявил публицист Виктор Шендерович. А нежелание отстаивать свои ценности ведет к фашизму, предостерег он".



"С (сексистской) иронией ситуацию прокомментировал блогер Митя Достоевский: в одночасье с прилавков магазина "Вкусвилл" исчезли все яйца, что руководство компании оправдало заявлением: "У нас яиц никогда и не было", написал он в своем аккаунте".



* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента



Источник: Der Standard