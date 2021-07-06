 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.07.2021
12:48  Между Китаем и США: Какой путь выберет Россия в меняющемся мире? - А.Маслов
12:47  Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно? - Петр Своик
10:48  Гюльчатаи замотали личики. В Узбе сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
10:45  Аркадаг объявил международный тендер на строительство моста на Каспии до Казахстана. Возить карабугазскую соль?
10:43  Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами, - М.Аюпова
10:39  О лицемерии лозунгов защиты природы, - Св.Князев
10:36  "ВкусПидарВилл". Реклама с участием лесбийской пары вызвала скандал в России, - Der Standard

10:34  Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос, - Handelsblatt
09:55  Турецкая разведка пересекла все границы. Пропавший в Киргизии директор сети лицеев нашелся в Турции
09:42  Бери шинель... Амер-эвакуация из Афгана похожа на паническое бегство, - "Къ"
09:33  ЦентрАзию ждет засуха, которая продлится до конца века, - узб-профессор Норкулов
09:24  Елбасы о своих "ошибках" - Алиев, Аблязов... было очень больно
08:54  Российская 201-я военная база в Таджикистане рискует попасть в окружение талибов, - "СП"
08:46  Афганистан после американцев: планы Байдена "загоризонтных" воздушных атак, - Ник Моттерн
08:20  Экстремальная засуха в Казахстане: какие регионы под угрозой
08:18  Зеленый курс Байдена - угроза для человечества и природы, - Пол Дриссен
08:05  Курс на непредсказуемость: цена на нефть
02:01  Ну и что, островок демократии? За 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано, - Назарбаев
02:00  Падают в обморок, но не больны COVID-19: как "маршируют" таджикские студенты в пандемию
01:58  Торгов, по итогам которых в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта, похоже, не было
01:56  "Все выглядит угнетающе". История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Вторник, 06.07.2021
21:34  Кому американцы "подбросили" Афганистан? - Петр Акопов
20:45  Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев)))
20:37  Похищение Орхана Инанды. Кыргызстан призвал Турцию вернуть главу "Сапата"
20:32  Умерла Народный акын Казахстана Аселхан Калыбекова
20:23  От Эфиопии с боями отсоединяется провинция Тыграй
20:19  Москва поддержит Душанбе, но лишь материально, - В.Панфилова
18:06  В Одессе утонул - херой обороны Крыма в 2014-м украинский генерал Курников
17:09  На Камчатке разбился российский Ан-26 - 28 погибших
12:23  Китайские рельсы для русского паровоза не подходят - локомотив не тот, - "СП"
12:22  Турция: эпидемия и властный конфликт, - А.Асалыоглу
12:18  Елбасы - 81! Как молоды мы были...
08:57  Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана
08:54  Грядет обострение в Средней Азии, - Евг.Гагарин
08:25  В Кz закрыли липовый "университет Астана" и откроют... "Университет искусственного интеллекта"
08:03  Земельный вопрос испортил казахстанцев, - Р.Бахтигареев
08:00  УзбПремьер Арипов поручил ускорить переход на латиницу
07:49  Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан, - И.Кармазин
07:46  В США начинается решающая битва за власть, - Дм.Дробницкий
07:42  Очень многие в ЦА захотят стать "Талибаном", - А.Серенко
07:27  Драка-Война. Об индийско-китайском соперничестве, - Вл.Прохватилов
07:24  Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, - А.Ситников
07:19  Рынок недобычился. Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти, - "Къ"
07:16  Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова
07:09  Суровые грузины не дали провести гей-парад в Тбилиси. Били битами...
00:58  "Мы тут как подопытные". Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы
00:57  Присылайте янычар: Турция усиливается в Центральной Азии
00:30  Гастарбайтеры в России попали в прививочный круг
00:26  Никто не хотел уступать: почему сделка ОПЕК+ оказалась на грани развала
Понедельник, 05.07.2021
21:10  Умерла от КОВИ теща Рахмона - 88-летняя Узбекби Асадуллоева
20:55  Таджикистан мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
О лицемерии лозунгов защиты природы, - Св.Князев
10:39 07.07.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 06.07.2021
О лицемерии лозунгов защиты природы
Бунтующая Миннесота

В июне полиция США арестовала более ста общественных активистов и представителей индейских общин, протестовавших против строительства в Миннесоте новой линии трубопровода Line 3, принадлежащего канадской корпорации Enbridge.

Трубопровод был построен в 1960-е годы. Он ведет от залежей битуминозных песков в Канаде к городу Сьюпириор в США (штат Висконсин). В 1991 году на нем случилась одна из самых крупных катастроф в истории Соединенных Штатов: в районе города Гранд-Рапидс произошла утечка 1,7 млн галлонов сырой нефти.

В 2014 году руководство Enbridge заявило о намерении проложить новую линию трубопровода Line 3, которая позволила бы существенно увеличить объем перекачки нефти. Однако эти планы вошли в противоречие с обязательствами, которые Вашингтон несет перед индейским народом оджибве. Когда оджибве передавали свои племенные земли в состав Соединенных Штатов, американские власти гарантировали, что индейцы получат право беспрепятственно охотиться, рыбачить и собирать рис на ряде территорий в штате Миннесота. Теперь на этих территориях строится Line 3, и после первого же разлива нефти (они на трубопроводах Enbridge происходят регулярно) заниматься хозяйством на этих землях станет невозможно.

Свыше 300 миль (более 500 км) Line 3 проходит по нетронутым водным и болотным угодьям Миннесоты, пересекая около 200 водоемов. Эти источники питают Миссисипи.

"Шестьдесят восемь миллионов человек полагаются на эту воду, которая поступает отсюда, в Северной Миннесоте, и идет вплоть до Мексиканского залива. По пути есть города – здесь люди пьют прямо из реки", – цитируют Nbc news активистку Таню Обид.

В связи со строительством Line 3 у местного населения возникли и сопутствующие проблемы, в частности рост случаев насилия над женщинами-индианками со стороны рабочих. Помимо этого, при планировании строительства земельные участки не были должным образом исследованы на предмет наличия объектов культурного наследия, принадлежащих индейским народам. Все это сейчас всплывает.

В знак протеста против строительства новой трубы индейские активисты начали разбивать лагеря в районе Line 3, организуя акции протеста. К ним примкнули члены экологических организаций, но власти не терпят не санкционированных ими инициатив. Строительство было продолжено. Line 3 уже готов на 60%, а к концу года Enbridge планирует закончить все и ввести трубу в эксплуатацию.

Сейчас количество протестующих в Миннесоте достигло тысячи человек. К ним присоединились широко известные личности, например двукратный лауреат премии "Оскар" актриса Джейн Фонда.

"В течение многих лет мы пытались отстаивать свой суверенитет и выступать против линии 3. У нас еще есть время, чтобы спасти наши священные воды и землю – источники нашей жизни", – говорит Дон Гудвин, соучредитель коалиции RISE, которая выступает против проекта.

"Наши предки договорились вместе навсегда позаботиться об этой воде и земле, и сейчас наше время сделать это", – приводит Guardian слова Вайноны ЛаДюк из организации Honor the Earth.

Блокирование дороги протестующими

В июне участники протестов перешли к более решительным мерам. Они перекрыли дорогу на одну из стройплощадок, использовав конструкцию из лодки, бамбука и металлического троса, ворвались на одну из насосных станций трубопровода.

После этого полиция получила команду подавить протест. По разным данным, от ста до двухсот активистов были задержаны. Теперь противникам трубопровода остается надеяться лишь на иски, которые они подали в суды, но эта надежда призрачна.

Хотя в Миннесоте многие сочувствуют и индейцам, и экологам, такое сочувствие ничего не дает. Вашингтон игнорирует протесты. Хотя Джо Байден победил на выборах под лозунгами защиты природы, утвердившись в Белом доме он отказался останавливать работу другого скандального трубопровода Dakota Access Pipeline, проходящего через земли индейцев лакота. И с Line 3 по-другому не будет.

Лицемерие американской администрации бьет в глаза. Власти США десятилетиями финансируют экологические гранты за рубежом, подтачивая те или иные политические режимы, но в самих Соединенных Штатах любые соображения о защите природы (или о правах человека) исчезают, как только речь заходит о деньгах. Капитализм есть капитализм.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625643540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев"
- Фактор Назарбаева
- В МВД определили приоритеты
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  