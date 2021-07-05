Аркадаг объявил международный тендер на строительство моста на Каспии до Казахстана. Возить карабугазскую соль?

10:45 07.07.2021

Президент Туркменистана поручил объявить международный тендер на строительство автомобильного моста через залив Гарабогазгол на Каспии



НУР-СУЛТАН, 7 июл - Sputnik. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов поручил объявить международный тендер на строительство моста на Каспии, который соединит республику с Казахстаном, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".



Такое указание Бердымухамедов дал в ходе поездки в Балканский велаят (область) для ознакомления с ходом работ по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона.



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Глава государства прибыл к автомобильному мосту, который перекинут через пролив, соединяющий Карабогазгол с Каспийским морем. Ознакомившись с состоянием объекта, президент страны поручил объявить международный тендер по строительству нового моста и реконструкции ведущей к нему дороги.



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Глава Туркменистана считает, что новый мост через Гарабогазгол станет важным инженерным сооружением международного транспортного маршрута Туркменистан - Казахстан. Он подчеркнул, что соединение маршрута со скоростной автомагистралью Ашхабад - Туркменбаши позволит повысить пропускную способность дорожной системы и увеличит объем торговли между Туркменистаном и соседними государствами.



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Бердымухамедов обязал научно-исследовательские институты страны провести изучение запасов химического сырья и особенностей залива.



Данный проект обсуждается с 2019 года.



Залив Гарабогазгол обладает большими запасами минеральных солей. В составе донных отложений имеются глауберова соль (мирабилит), другие соли натрия, соли магния, серных кислот и другое сырье для химической промышленности, в том числе для производства удобрений.