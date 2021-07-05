|12:48 Между Китаем и США: Какой путь выберет Россия в меняющемся мире? - А.Маслов
12:47 Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно? - Петр Своик
10:48 Гюльчатаи замотали личики. В Узбе сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
10:45 Аркадаг объявил международный тендер на строительство моста на Каспии до Казахстана. Возить карабугазскую соль?
10:43 Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами, - М.Аюпова
10:39 О лицемерии лозунгов защиты природы, - Св.Князев
10:36 "ВкусПидарВилл". Реклама с участием лесбийской пары вызвала скандал в России, - Der Standard
10:34 Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос, - Handelsblatt
09:55 Турецкая разведка пересекла все границы. Пропавший в Киргизии директор сети лицеев нашелся в Турции
09:42 Бери шинель... Амер-эвакуация из Афгана похожа на паническое бегство, - "Къ"
09:33 ЦентрАзию ждет засуха, которая продлится до конца века, - узб-профессор Норкулов
09:24 Елбасы о своих "ошибках" - Алиев, Аблязов... было очень больно
08:54 Российская 201-я военная база в Таджикистане рискует попасть в окружение талибов, - "СП"
08:46 Афганистан после американцев: планы Байдена "загоризонтных" воздушных атак, - Ник Моттерн
08:20 Экстремальная засуха в Казахстане: какие регионы под угрозой
08:18 Зеленый курс Байдена - угроза для человечества и природы, - Пол Дриссен
08:05 Курс на непредсказуемость: цена на нефть
02:01 Ну и что, островок демократии? За 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано, - Назарбаев
02:00 Падают в обморок, но не больны COVID-19: как "маршируют" таджикские студенты в пандемию
01:58 Торгов, по итогам которых в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта, похоже, не было
01:56 "Все выглядит угнетающе". История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
|21:34 Кому американцы "подбросили" Афганистан? - Петр Акопов
20:45 Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев)))
20:37 Похищение Орхана Инанды. Кыргызстан призвал Турцию вернуть главу "Сапата"
20:32 Умерла Народный акын Казахстана Аселхан Калыбекова
20:23 От Эфиопии с боями отсоединяется провинция Тыграй
20:19 Москва поддержит Душанбе, но лишь материально, - В.Панфилова
18:06 В Одессе утонул - херой обороны Крыма в 2014-м украинский генерал Курников
17:09 На Камчатке разбился российский Ан-26 - 28 погибших
12:23 Китайские рельсы для русского паровоза не подходят - локомотив не тот, - "СП"
12:22 Турция: эпидемия и властный конфликт, - А.Асалыоглу
12:18 Елбасы - 81! Как молоды мы были...
08:57 Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана
08:54 Грядет обострение в Средней Азии, - Евг.Гагарин
08:25 В Кz закрыли липовый "университет Астана" и откроют... "Университет искусственного интеллекта"
08:03 Земельный вопрос испортил казахстанцев, - Р.Бахтигареев
08:00 УзбПремьер Арипов поручил ускорить переход на латиницу
07:49 Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан, - И.Кармазин
07:46 В США начинается решающая битва за власть, - Дм.Дробницкий
07:42 Очень многие в ЦА захотят стать "Талибаном", - А.Серенко
07:27 Драка-Война. Об индийско-китайском соперничестве, - Вл.Прохватилов
07:24 Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, - А.Ситников
07:19 Рынок недобычился. Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти, - "Къ"
07:16 Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова
07:09 Суровые грузины не дали провести гей-парад в Тбилиси. Били битами...
00:58 "Мы тут как подопытные". Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы
00:57 Присылайте янычар: Турция усиливается в Центральной Азии
00:30 Гастарбайтеры в России попали в прививочный круг
00:26 Никто не хотел уступать: почему сделка ОПЕК+ оказалась на грани развала
|Гюльчатаи замотали личики. В Узбе сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
10:48 07.07.2021
В Узбекистане сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
Ранее в Узбекистане нельзя было появиться в общественном месте в культовых одеяниях
НУР-СУЛТАН, 7 июл - Sputnik. В Узбекистане разрешили носить хиджаб в общественных местах. Об этом говорится в законе "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, который Шавкат Мирзиеев подписал накануне. Ранее нельзя было появиться в общественном месте в культовых одеяниях.
"Не хочу больше носить платки и маскироваться" - откровения бывшей салафитки
Вместе с тем документ упрощает порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций. К примеру, чтобы создать местную религиозную организацию, необходимы подписи не менее 50 граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста. Раньше нужно было согласие не менее 100 человек, пишет Sputnik Узбекистан.
Реорганизация религиозной организации может быть осуществлена по решению ее руководящего органа путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Религиозные организации также освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц.
Кроме того, предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения признается в качестве незаконной деятельности.