Гюльчатаи замотали личики. В Узбе сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах

10:48 07.07.2021

В Узбекистане сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах

Ранее в Узбекистане нельзя было появиться в общественном месте в культовых одеяниях



НУР-СУЛТАН, 7 июл - Sputnik. В Узбекистане разрешили носить хиджаб в общественных местах. Об этом говорится в законе "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, который Шавкат Мирзиеев подписал накануне. Ранее нельзя было появиться в общественном месте в культовых одеяниях.



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Вместе с тем документ упрощает порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций. К примеру, чтобы создать местную религиозную организацию, необходимы подписи не менее 50 граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста. Раньше нужно было согласие не менее 100 человек, пишет Sputnik Узбекистан.



Реорганизация религиозной организации может быть осуществлена по решению ее руководящего органа путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.



Религиозные организации также освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц.



Кроме того, предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения признается в качестве незаконной деятельности.