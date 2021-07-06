Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно? - Петр Своик

12:47 07.07.2021 Визит в Нур-Султан председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с произнесением всех полагающихся слов о дружбе и добрососедстве, признании суверенитета, территориальной целостности и невмешательстве в дела друг друга казахстанские СМИ, соцсети и экспертное сообщество встретили, само собой, одобрительно. С достаточно дружной расшифровкой: это она приехала извиняться за "подарки от русского народа". Из чего тут же сделали "вывод": это мы очень правильно делаем, что не спускаем никаких даже намеков из уст даже не главных российских политиков, нам и дальше надо держать ухо востро. Тем более, что выгоду от создания Евразийского экономического союза извлекает только Москва, а нам этот союз не выгоден и лучше бы подумать, как из него аккуратно выйти.



Публикации такого рода или круглые столы, участники которых выражали бы скепсис относительно ЕАЭС, или обсуждали бы иные, без России, варианты региональной, а то и глобальной интеграции бывали всегда, в последнее же время это пошло чуть ли не волной.



Углубление интеграции – о чем вы?



При том, что суждений противоположного толка, - о том, как Казахстану выгоден Евразийский союз и как нам не хватает углубления интеграции в мейнстримном информационном поле фактически не встретить. Да, ответственные должностные лица или не менее ответственные эксперты говорят, когда полагается, о необходимости и пользе участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе, но и они очень аккуратны в развитии темы, в чем же конкретно состоит эта польза, поскольку на цифрах из торговых балансов можно споткнуться.



В любом случае, если много чего себе позволяющие журналисты и фейсбук-деятели впрямую сомневаются в целесообразности участия Казахстана в ЕАЭС, официальные власти держат свою линию обороны: интеграция носит исключительно экономический характер, догружать ее, например, социальной проблематикой не допустимо, а дополнение политическими институтами исключено полностью. По сути, это общая оборонная линия: не обремененные должностями журналисты и общественные деятели высказываниями о необходимости или хотя бы возможности выхода из ЕАЭС дополняют официальную позицию "ни назад, но и не вперед".



Интересанты и недовольные



Здесь можно было бы назвать, прямо по пунктам и категориям всех тех внутри и во вне нашей страны, кому выгодная тема "Казахстан – вне ЕАЭС", и мы ниже это попробуем. Но проблема на самом деле много шире, чем круг конкретных интересантов, и о ней стоит сказать.



Оттолкнемся от того, что вообще-то СМИ, даже вполне умеренные, а уж соцсети-то тем более, отнюдь не едины с властями в оценке положения в стране. Недовольство всем, - как работает экономика, как действует правительство, как решаются социальные и иные вопросы выплескивается в информационное пространство почти кипятком. Властная коррупция, клановость, неэффективность и безответственность – это все такие стандартные констатации, от которых отталкивается любая общественная мысли или дискуссия.



Суверенная многовекторность: это как?



Если что и объединяет безоговорочно власти и интернет-активную часть общества, так это понимание, что национальный суверенитет и государственная независимость лежат во главе угла всего остального, это приоритеты первого порядка, которые и обсуждать нечего.



И еще мы имеем консенсус, пожалуй, в признании казахстанской экономики, как многовекторной. Поскольку сложившаяся многовекторность также есть способ обеспечения такой высшей ценности, как суверенитет и независимость государства Казахстан.



Отсюда логическим путем и вытекает опаска по отношению к России и к ЕАЭС: понятно ведь, что именно с этой стороны надо ждать ущемления независимости, несмотря ни на какие успокаивающие уверения.



Здесь мы могли бы поставить точку, высказав напоследок ту здравую мысль, что раздражать Кремль заявлениями о выходе из ЕАЭС, конечно, не стоит, но не втягиваться в интеграцию дальше – это единственно разумная политическая линия.



Однако … что же нам делать с вот этим уже брызгающим кипятком общественным консенсусом насчет того, что дальше так жить нельзя, что с правительством, со всей экономикой, с общественным договором надо что-то срочно предпринимать?!



Решай выход из ЕАЭС хотя бы половину накопившихся проблем, - надо срочно выходить, любой ценой. И, да торговля внутри Евразийского экономического союза для нас категорически не выгодна: кроме не имеющей своей нефти и ГСМ Киргизии, мы проигрываем всем! По прошлому 2020 году, например, даже Армения оказалась в выигрыше почти на полмиллиона долларов, торговля с Беларусью принесла (точнее – унесла) тоже половину, но уже миллиарда долларов разрыва между экспортом и импортом, а сальдо с Россией оказалось целых восемь с половиной миллиардов долларов не в нашу пользу.



Однако, уважаемые соотечественники, так было и до образования ЕАЭС. Создание Таможенного союза, не меняя общей зависимости Казахстана от импорта готовых товаров, всего лишь сдвинуло эту зависимость в пользу России за счет Китая, вот и все.



А разве США с Евросоюзом и Китай с Россией – не многовекторны?



Здесь надо сказать, наконец, правду насчет нашей "многовекторности" и "независимости".



Экономики США, Евросоюза и Китая имеют гораздо больше векторов взаимодействия с внешним миром, но никто ведь не называет их "многовекторными", почему? Та же Россия имеет демонстрирует направленность экономики по европейскому и по китайскому векторам, не говоря уже об индийском, турецком, корейском, японском и так далее направлениях. То, что вектор российской экономики смещается с Запада на Восток – это признаваемая всеми истина, но почему и здесь совершенно не котируется определение "многовекторность"?



Все дело в том, что наша "многовекторность" выстроена … не нами и … не по нашим векторам. Мы просто встроились (точнее – нас встроили) в вектора чужих интересов по использованию природных и человеческих ресурсов Казахстана.



Западный вектор – это закрепление европейских и американских ТНК в добыче нефти, черных и цветных металлов, а также сырого урана на вывоз. По этому же вектору – иностранное инвестирование и кредитование такой внешней эксплуатации природных ресурсов, и по нему же – "экспорт" наиболее талантливой молодежи на обучение в США-Европе.



Китайский вектор – примерно тоже самое, по догоняющей траектории: нефть, газ, уран, сельхозпродукция, в перспективе – металлургия. И уже налаженное обучение в своих университетах.



Россия – экспорт в Казахстан своих промышленных, продовольственных и других потребительских товаров, импорт из Казахстана талантливой молодежи и вообще наиболее мобильной и квалифицированной части населения. И, разумеется, надежное закрепление Казахстана на российском информационно-смысловом векторе и на векторе внешних интересов РФ на постсоветском пространстве.



Независимость … от себя



"Независимость" же Казахстана в таком раскладе означает практически полную зависимость "суверенных" властей от интересов "иностранных инвесторов", закрепляемых национальным законодательством и практической деятельностью правительства. А также полной отстраненностью национальных властей от принятия решений, касающихся интересов Казахстана на внешних рынках.



К примеру, Казахстан независим даже от своей собственной внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций и операций по привлечению иностранных инвестиций и заимствований. Все это осуществляется за пределами фискальной, таможенной, банковской и всякой иной национальной юрисдикции и по законодательству иных государственных и экономических пространств. В этом смысле Казахстан в пределах собственных границ, это гетто, вход-выход из которого контролируются национальной валютой тенге, не имеющей внешнего хождения, и казахстанским паспортом, не признающим двойного гражданства.



Снова про интересантов



Теперь можем смело перечислять бенефициаров такой "многовекторной независимости".



Первым делом, это компрадорская верхушка, аффилированная с внешними извлекателями выгоды по всем трем векторам и объективно вынужденная "держать баланс", не допуская ни напряжения отношений ни по одному вектору, ни перетягивания на какую-то одну сторону. А что власти не скажут сами, то за них добавят общественные дозорные, отслеживающие имперские поползновения Москвы и экспансионистские Пекина. Для чего некоторые из них определены в депутаты.



Что же касается отражения опасности с Запада … здесь интересно. Здесь никакой опасности дружно не усматривается и, наоборот, что власти, что отчаянно критикующая их демократическая общественность едины в устремлении именно по этому вектору.



Так, официально мы имеем "Национальную программу развития Казахстана до 2025 года", построенную на том, что квазигоссектор будет, наконец, приватизирован, экономика – дерегулирована, государственное участие сведено к минимуму и Казахстан подаст заявку на вступление в ОЭСР. Читай – в Европу, заодно с США, Турцией и Израилем.



Общественность же видит избавление от клановости, семейственности и расхищения национальных богатств в разрешении регистрации оппозиционных партий и проведении честных выборов, как в Европе.



Ни правительственным, ни оппозиционным планам реализоваться, по вполне объективным причинам, не суждено. Но в существующем наборе приоритетов иного ведь и не придумаешь…



К тому же давайте не забывать, что кроме прямых извлекателей выгод из компрадорской многовекторной эксплуатации Казахстана, их обслуги и массы так или иначе встроенных в систему приличных людей, есть громадный пласт как раз-таки обделенного выгодами простого народа, для которого идея казахской национальной государственности приоритетна и без всяких официальных установок. Да, кое для кого этнизация госаппарата и значительной части бизнеса есть способ лучшего продвижения, но для очень и очень многих суверенитет и национальная государственность – бескорыстные высшие ценности.



Другое дело, что казахскому национально-патриотическому дискурсу, лишь только подходящему к пониманию, что формирование нации надо опирать на гражданский, а не этнический принцип, еще предстоит осмыслить и ту простую истину, что действительно суверенную национальную государственность может гарантировать лишь пребывание в системе, способной производить внутри себя все составляющие глобальной конкурентоспособности. Как то, помимо собственно экономики и обороноспособности, научно-техническую, образовательную, информативную и цивилизационно-смысловую составляющую.



Так с кем пойдем?



Может ли Казахстан начать подниматься от роли сырьевого и монетарного "многовекторного" придатка в составе великого Китая, выдвинувшего концепцию "Единой судьбы человечества"? Не исключено, но вряд ли мы мечтаем о таком векторе. Да и пекинские товарищи тоже навряд ли планируют обзавестись еще одним многократным Синдзяном.



Хотим ли мы стать развитыми по европейскому образцу и под их началом? Страстно, но оставим эти мечты Украине. Там, по крайней мере, об этом мечтать можно почти всерьез.



Есть ли надежда, что искомым образованием, способным обеспечить мировую конкурентоспособность, может стать "поднимающаяся с колен" Россия? Давайте так: Россия уже субъект идущего сейчас формирования многополярного мира, и любая неудача Москвы на этом пути обернется крупными неприятностями и для нас, на всем постсоветском пространстве.



Но, в случае удачи, гарантировано ли и Казахстану успешное развитие в составе Евразийского союза? А это бабушка надвое сказала.



СССР: невозможность и нецелесообразность



Президент Владимир Путин констатировал, что восстановление Советского Союза невозможно и нецелесообразно, так и есть. В СССР народы жили в целом небогато, но национальные окраины получали больше, чем какая-нибудь Тамбовщина с Рязанщиной. Ныне же споры вокруг того, кто тогда кого кормил разрешились наглядной статистикой: не только Казахстан и не только все члены ЕАЭС, бери шире – все части бывшего Союза имеют торговые и демографические балансы в пользу России. Так отчего бы Москве не продолжить и не закрепить на дальнейших этапах развития Евразийской интеграции такой выгодный порядок?



Деньги и человеческий потенциал – в бывшую метрополию, а порядок на внешних границах и внутри себя пусть поддерживают бывшие республики, нынешние суверены. Случись же где какой непорядок, Россия всегда успеет вмешаться, не без собственной пользы.



Получается даже некий альянс взаимной выгоды между бывшим Центром и бывшими окраинами, а вы спрашиваете, кому выгоден Казахстан вне ЕАЭС. Выгодополучателей, выходит, достаточно много, и преодолеть их интерес будет непросто.



Так вот, "Казахстан вне ЕАЭС" - это, конечно, провокация, или добросовестное невежество. Но вот формулирование роли и места Казахстана в Евразийском экономическом, а потом и полном Союзе – это еще только предстоящий тест на состоятельность нашей национальной государственности, казахской и всей казахстанской нации.



Петр СВОИК

6.07.21 Источник - Ia-centr.ru

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