 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.07.2021
12:48  Между Китаем и США: Какой путь выберет Россия в меняющемся мире? - А.Маслов
12:47  Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно? - Петр Своик
10:48  Гюльчатаи замотали личики. В Узбе сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
10:45  Аркадаг объявил международный тендер на строительство моста на Каспии до Казахстана. Возить карабугазскую соль?
10:43  Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами, - М.Аюпова
10:39  О лицемерии лозунгов защиты природы, - Св.Князев
10:36  "ВкусПидарВилл". Реклама с участием лесбийской пары вызвала скандал в России, - Der Standard

10:34  Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос, - Handelsblatt
09:55  Турецкая разведка пересекла все границы. Пропавший в Киргизии директор сети лицеев нашелся в Турции
09:42  Бери шинель... Амер-эвакуация из Афгана похожа на паническое бегство, - "Къ"
09:33  ЦентрАзию ждет засуха, которая продлится до конца века, - узб-профессор Норкулов
09:24  Елбасы о своих "ошибках" - Алиев, Аблязов... было очень больно
08:54  Российская 201-я военная база в Таджикистане рискует попасть в окружение талибов, - "СП"
08:46  Афганистан после американцев: планы Байдена "загоризонтных" воздушных атак, - Ник Моттерн
08:20  Экстремальная засуха в Казахстане: какие регионы под угрозой
08:18  Зеленый курс Байдена - угроза для человечества и природы, - Пол Дриссен
08:05  Курс на непредсказуемость: цена на нефть
02:01  Ну и что, островок демократии? За 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано, - Назарбаев
02:00  Падают в обморок, но не больны COVID-19: как "маршируют" таджикские студенты в пандемию
01:58  Торгов, по итогам которых в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта, похоже, не было
01:56  "Все выглядит угнетающе". История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Вторник, 06.07.2021
21:34  Кому американцы "подбросили" Афганистан? - Петр Акопов
20:45  Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев)))
20:37  Похищение Орхана Инанды. Кыргызстан призвал Турцию вернуть главу "Сапата"
20:32  Умерла Народный акын Казахстана Аселхан Калыбекова
20:23  От Эфиопии с боями отсоединяется провинция Тыграй
20:19  Москва поддержит Душанбе, но лишь материально, - В.Панфилова
18:06  В Одессе утонул - херой обороны Крыма в 2014-м украинский генерал Курников
17:09  На Камчатке разбился российский Ан-26 - 28 погибших
12:23  Китайские рельсы для русского паровоза не подходят - локомотив не тот, - "СП"
12:22  Турция: эпидемия и властный конфликт, - А.Асалыоглу
12:18  Елбасы - 81! Как молоды мы были...
08:57  Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана
08:54  Грядет обострение в Средней Азии, - Евг.Гагарин
08:25  В Кz закрыли липовый "университет Астана" и откроют... "Университет искусственного интеллекта"
08:03  Земельный вопрос испортил казахстанцев, - Р.Бахтигареев
08:00  УзбПремьер Арипов поручил ускорить переход на латиницу
07:49  Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан, - И.Кармазин
07:46  В США начинается решающая битва за власть, - Дм.Дробницкий
07:42  Очень многие в ЦА захотят стать "Талибаном", - А.Серенко
07:27  Драка-Война. Об индийско-китайском соперничестве, - Вл.Прохватилов
07:24  Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, - А.Ситников
07:19  Рынок недобычился. Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти, - "Къ"
07:16  Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова
07:09  Суровые грузины не дали провести гей-парад в Тбилиси. Били битами...
00:58  "Мы тут как подопытные". Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы
00:57  Присылайте янычар: Турция усиливается в Центральной Азии
00:30  Гастарбайтеры в России попали в прививочный круг
00:26  Никто не хотел уступать: почему сделка ОПЕК+ оказалась на грани развала
Понедельник, 05.07.2021
21:10  Умерла от КОВИ теща Рахмона - 88-летняя Узбекби Асадуллоева
20:55  Таджикистан мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Между Китаем и США: Какой путь выберет Россия в меняющемся мире? - А.Маслов
12:48 07.07.2021

Россия находится на пороге выбора между адаптацией к новым порядкам и обозначением собственных правил игры.

"Китай и США с большим трудом переносят существование независимых моделей, не встроенных в существующие системы. Поэтому при возникновении новой модели, на нее будет оказываться давление. Поэтому России оптимальнее всего будет предложить модель, которая дополняет существующий порядок, а не противоречит ему", - и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов рассказал Ia-centr.ru об "ином" пути развития Россия на фоне нарастающий противоречий между США и Китаем.

– В одном из своих выступлений вы говорили о будущем России, о третьем пути, по которому может пойти страна в условиях нарастающего противостояния между США и КНР?

– Это не столько третий путь, сколько иной. Поясню. Сейчас мы имеем дело с двумя моделями развития. Изначально, в течение последних 20 лет была принята одна модель с разными вариациями. Некоторые считали ее "американской", на самом деле она несколько шире и подразумевает господство крупных индустриальных западных государств, в том числе и США. Она заключается прежде всего в том, что группа, а точнее западных транснациональных корпораций и групп стран контролирует финансовые рынки, финансовые обороты, валюту, а также производство и перераспределение, даже если продукция произведена в другом регионе.

Например, Китай для выхода на нынешнюю лидирующую позицию сначала был вынужден встраиваться в эту модель и продавать свою продукцию США и странам Европы. Иначе КНР делать ничего не могла.

Второй важный момент этой модели заключается в том, что обозначенные страны контролировали все мировые технологические достижения. Наглядный пример – стандарты интернета и операционных систем.

Ситуация стала меняться с середины 2010-х годов. КНР стала предлагать свою модель развития. Пока Китай оставался производителем и поставщиком продукции для западной модели, он никого не волновал. Но постепенно он стал претендовать на те же самые компоненты модели, что и США. Например, Пекин стал укреплять свою валюту и активно предлагать собственные альтернативные технологии взаимен имеющихся.

Самое интересное – эти модели не компонуются между собой. Грубо говоря, у вас не может быть двух стандартов интернета.

Сейчас мы наблюдаем столкновение этих моделей – старой евро-атлантической и новой китайской. У многих возникает выбор, к кому примкнуть, какую модель выбрать? Ведь большая часть стран, по понятным причинам, свои модели разработать не могут.

В этой связи Россия оказывается в сложной ситуации. С одной стороны, есть традиционная независимость государства, есть желание самим диктовать условия и правила, но нет экономической составляющей для этого.

Как следствие, начиная с 2010 годов стал распространяться тезис о том, что "Россия является не более, чем придатком китайской экономики". Получается, что Россия поставляет в Китай разнообразные ресурсы, оставаясь финансово встроенной в западную модель.

Получается, что или Россия адаптируется к одной из существующих моделей, которые пока противоречат друг другу, либо постепенно вырабатывает свою модель. Это и есть "иной" путь.

– Какой из вариантов кажется наиболее вероятным?

– Выстраивание Россией собственной модели может быть востребовано. Усиление Китая с одной стороны и попытки США противостоять этому с другой вызывают опасения у большой групп стран, от восточноевропейских и азиатских до латиноамериканских.

Новая модель предполагает, что не самые мощные и экономически развитые страны могут получить свою часть независимости. Россия может стать во главе этого движения. Страна постепенно к этому подходит, мы видим первые попытки реализации.

– Какие?

– Одна из попыток – это создание большого евразийского пространства. Страны-участники пытаются выработать единые стандарты, правила торговли и так далее. Это пока только подход, прорыва в этом направлении пока нет.

– Может ли российская модель существовать изолированно?

– Конечно, нет, придется сопрягать пути и искать компромиссы. В теории модели не противоречат друг другу. В конце концов у нас есть конвертации валюты, есть производства, в которых часть компонентов производятся в других странах и так далее.

На практике все выглядит иначе. Китай и США с большим трудом переносят существование независимых моделей, не встроенных в существующие системы. Поэтому при возникновении новой модели, на нее будет оказываться давление. Поэтому для России оптимальнее всего будет предложить модель, которая дополняет существующий порядок, а не противоречит ему.

– По каким признакам мы сможем оценить происходящие изменения?

– Во-первых, страна, предлагающая свою модель развития, не может быть неуспешна во внутреннем развитии. Признаками изменений может быть очевидный рост экономики.

Во-вторых, наличие уникальной экспортной продукции. Например, технологии. Экспорт природных ископаемых, который имеется сейчас, уникальным не является.

В-третьих, это возможность и способность решать проблемы за границами своей страны. Например, если бы Россия предложила уникальную и самую эффективную вакцину от коронавируса - это было бы признаком того, что страна решает проблемы для всего мира.

В-четвертых, это создание своего макроэкономического и макрополитического региона. Это большие группы стран, которые устойчиво ориентированы на Россию.

– Через сколько лет можно будет увидеть практическую реализацию этой модели, если она заработает?

– Первое важное дополнение – когда мы говорим о моделях, то должны понимать, что они разрабатываются, но могут и не заработать. Второй момент – всякая стратегия должна быть подкреплена ресурсами.

При множестве допущений, можно предположить, что среднесрочные изменения в стратегии происходят за 10-15 лет. Долгосрочные рассчитаны на 50 - 70 лет.

Евгений КИМ
6.07.21

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625651280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев"
- Фактор Назарбаева
- В МВД определили приоритеты
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  