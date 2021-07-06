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|В Туркмении ввели обязательную вакцинацию от коронавируса,.. которого там нет
15:38 07.07.2021
Власти Туркмении ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет. Об этом в среду, 7 июля, сообщает портал "Хроника Туркменистана".
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности опубликовало в газете "Нейтральный Туркменистан" заметку, в которой говорится об обязательной вакцинации.
Исключение сделано для людей с аллергией на компоненты вакцины, для беременных женщин и кормящих матерей, а также для пациентов с высокой температурой или хроническими заболеваниями в период их обострения.
В конце июня президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил закупить 1,5 миллиона доз вакцин. По некоторым данным, речь идет о закупке китайского препарата Sinopharm.
При этом официально в Туркмении не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.