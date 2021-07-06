В Туркмении ввели обязательную вакцинацию от коронавируса,.. которого там нет

15:38 07.07.2021

Власти Туркмении ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет. Об этом в среду, 7 июля, сообщает портал "Хроника Туркменистана".



Министерство здравоохранения и медицинской промышленности опубликовало в газете "Нейтральный Туркменистан" заметку, в которой говорится об обязательной вакцинации.



Исключение сделано для людей с аллергией на компоненты вакцины, для беременных женщин и кормящих матерей, а также для пациентов с высокой температурой или хроническими заболеваниями в период их обострения.



В конце июня президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил закупить 1,5 миллиона доз вакцин. По некоторым данным, речь идет о закупке китайского препарата Sinopharm.



При этом официально в Туркмении не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.