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Талибы осадили и штурмуют столицу афганской провинции Бадгис
16:22 07.07.2021

Столица провинции Бадгис подверглась атаке талибов

КАБУЛ, 7 июля. Город Калайи-Нау, административный центр северо-западной провинции Бадгис, подвергся крупному наступлению боевиков "Талибана" (запрещено в РФ).

Губернатор Бадгиса Хасамуддин Шамс заявил, что все районы в провинции перешли под контроль талибов, и теперь боевики пытаются захватить столицу. Однако по его словам, афганские силы безопасности способны защитить город. Он подчеркнул, что талибы "несут потери и поражение".

Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил, что боевики вошли в столицу провинции.

Между тем в прессу поступили сообщения, что талибы захватили тюрьму в Калайи-Нау и освободили всех заключенных. В городе продолжаются уличные бои.

Стоит отметить, что после объявления США и НАТО о выводе войск это первая попытка талибов захватить административный центр. Ранее под их контроль перешли десятки уездов.

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что война в стране вступила "в критическую фазу". Тем не менее, он сказал, что афганский народ не впервые переживает трудные времена, и заверил, что силы безопасности используют все возможности для защиты родины.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - afghanistan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625664120
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