Талибы осадили и штурмуют столицу афганской провинции Бадгис

16:22 07.07.2021

Столица провинции Бадгис подверглась атаке талибов



КАБУЛ, 7 июля. Город Калайи-Нау, административный центр северо-западной провинции Бадгис, подвергся крупному наступлению боевиков "Талибана" (запрещено в РФ).



Губернатор Бадгиса Хасамуддин Шамс заявил, что все районы в провинции перешли под контроль талибов, и теперь боевики пытаются захватить столицу. Однако по его словам, афганские силы безопасности способны защитить город. Он подчеркнул, что талибы "несут потери и поражение".



Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил, что боевики вошли в столицу провинции.



Между тем в прессу поступили сообщения, что талибы захватили тюрьму в Калайи-Нау и освободили всех заключенных. В городе продолжаются уличные бои.



Стоит отметить, что после объявления США и НАТО о выводе войск это первая попытка талибов захватить административный центр. Ранее под их контроль перешли десятки уездов.



Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что война в стране вступила "в критическую фазу". Тем не менее, он сказал, что афганский народ не впервые переживает трудные времена, и заверил, что силы безопасности используют все возможности для защиты родины.