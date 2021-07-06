Таджикистан взывает ОДКБ о помощи. Афган стучит в двери!

20:57 07.07.2021

Таджикистан попросил ОДКБ о помощи из-за ситуации на границе с Афганистаном



Таджикистан попросил страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), помочь ему с ситуацией на границе с Афганистаном, так как Душанбе, несмотря на посылку дополнительных войск в приграничные районы, не справляется. Об этом заявил постпред Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов.



По его словам, ситуация требует реакции ОДКБ в части "мер по усилению потенциала по защите южных рубежей". "В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности (СКБ) от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства-члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа", - приводит слова Султонова пресс-служба ОДКБ.



По его словам, Душанбе уже отправил на границу дополнительные подразделения армии, однако трудный рельеф, протяженность границы и складывающаяся ситуация в Афганистане приводят к тому, что "в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным".



Ранее сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров допустил, что Россия задействует возможности своей военной базы в Таджикистане, чтобы защитить союзников в связи с ситуацией в Афганистане. В стране находится 201-я российская база, в состав которых входят около 7000 военнослужащих, вооруженных легкой бронетехникой, танками и артиллерией.



Накануне в страну прибыла оперативная группа объединенного штаба ОДКБ во главе с его начальником Анатолием Сидоровым. Она оценит сложившуюся ситуацию на таджикско-афганской границе. 6 июня Таджикистан мобилизовал 20 000 военнослужащих запаса для отправки на границу с Афганистаном. Это происходит на фоне потери Кабулом контроля над все большим числом регионов страны под натиском "Талибана" (запрещен в России). На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов, талибы вышли к таджикско-афганской границе, а афганские военные отступают на территорию Таджикистана.



Наступление талибов идет на фоне вывода американских войск из страны, начавшегося в мае. Последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников.