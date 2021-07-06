Президента Гаити прикончил американский наркоконтроль? или люди, под него переодетые

21:08 07.07.2021

Появились подробности убийства президента Гаити



Стали известны подробности убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.



Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, вооруженные люди, совершившие нападение на дом президента, представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).



При этом один из участников нападения кричал в мегафон на английском языке с американским акцентом: "Всем оставаться на своих местах, это операция DEA".



Однако источники уточняют, что на самом деле нападавшие в действительности не были связаны с DEA. В свою очередь высокопоставленный чиновник на Гаити назвал их наемниками.



Ранее сообщалось, что Жовенель Моиз скончался от огнестрельного ранения, полученного в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом 7 июня рассказал журналистам премьер-министр страны Клод Жозеф.



В ходе своего обращения Жозеф заверил, что принимаются все меры для того, чтобы гарантировать преемственность власти и защиту нации.