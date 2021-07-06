Восстание "поющих трусов". Содержанка казахстанского буржуя певица Агурбаш катит бочку на Лукашено

21:23 07.07.2021

Анжелика Агурбаш заявила о риске своего похищения по приказу Лукашенко

Минск потребовал от российских властей выдать певицу



Певица Анжелика Агурбаш, которая стала фигурантом уголовного дела в Белоруссии, не исключила провокации со стороны белорусских спецслужб. Она предположила, что президент республики Александр Лукашенко может отдать приказ на ее похищение. Ранее артистка обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.



На родине против певицы возбудили уголовное дело по двум статьям. Ее обвинили в разжигании розни и оскорблении президента республики Александра Лукашенко. Недавно белорусские власти обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой экстрадировать исполнительницу.



Агурбаш ранее неоднократно критиковала Лукашенко и сложившийся в стране режим. Певица, которая является гражданкой России, считает, что экстрадиция на родину ей не грозит, так как законы РФ запрещают выдавать своих граждан другим государствам.



В то же время Анжелика не исключила, что Лукашенко может отдать приказ, после чего белорусские спецслужбы попробуют выкрасть ее с территории России.



Белоруссия объявила Анжелику Агурбаш в розыск за оскорбление Лукашенко



"Я как гражданка Российской Федерации чувствую себя абсолютно уверенно и защищенно. Но понимаю, что могут иметь место любые диверсии со стороны Лукашенко. Меня могут и вывезти, и выкрасть, и все что угодно", - заявила она в интервью изданию StarHit.



Ранее Агурбаш обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на его белорусского коллегу и остановить террор против населения республики. Также она заявила, что Лукашенко "губит" Белоруссию.



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На протяжении последних лет А.Агурбаш в ряде интервью рассказывала, как счастлива живет с своим новым мужчиной - казахстанским олигархом Побияхо (это - фамилия).