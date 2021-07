В Кабуле сейчас Сайгон 1975-го.., - Рон Пол

21:51 07.07.2021

Из Афганистана вслед за американскими войсками бегут все, кто поддерживал центральное правительство

Рон Пол

7.07.21

"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



Конец 20-летней войны США в Афганистане был предсказуем - Афганистан еще никто не завоевывал, и Вашингтон был так же глуп, как Москва в 1970-х годах, когда пытался это сделать. Сейчас американские войска спешат покинуть страну так быстро, как только могут, только что эвакуировав символ американской оккупации Афганистана - авиабазу Баграм.



Хотя, возможно, это не так драматично, как "Падение Сайгона" в 1975 году, когда американские военные вертолеты взлетали, чтобы эвакуировать персонал с крыши посольства США. Урок остается тем же и остается он невыученным - попытка Вашингтона оккупировать, контролировать и переделать чужую страну под образ Соединенных Штатов не сработает никогда. Это верно независимо от того, сколько денег потрачено и сколько жизней погублено.



В Афганистане, как только американские войска покидают территорию, налетают боевики Талибана* и захватывают власть. Афганская армия, похоже, более или менее тает. В эти выходные талибы взяли под контроль ключевой район провинции Кандагар, поскольку афганские солдаты исчезли после некоторых столкновений.



По оценкам, на подготовку афганской армии и полиции США потратили почти 100 миллиардов долларов. Реальная сумма, скорее всего, в несколько раз больше. Свою работу афганская армия не может выполнить за все эти деньги и за 20 лет обучения. Это говорит нечто либо о качестве подготовки, либо о качестве афганской армии, либо какая-то комбинация того и другого.



В любом случае, я уверен, что я не единственный американец, который задается вопросом, а можем ли мы получить возврат средств. Продукт-то ведь явно подпорчен.



Говоря о потраченных впустую деньгах, в апреле проект "Стоимость войны" Университета Брауна подсчитал, что общая стоимость войны в Афганистане составила более двух триллионов долларов. Это означает, что миллионы американцев стали беднее из-за предсказуемо провального проекта. Это также означает, что тысячи, располагающих хорошими связями подрядчиков и компаний, которые затаились в пределах Бэлтуэя**, стали намного-намного богаче, продвигая войну.



Такова суть внешней политики США - брать деньги у американцев среднего класса и передавать их элитам военного и внешнеполитического истеблишмента США. Это - благосостояние для богатых.



Между тем, по оценкам проекта "Затраты на войну" (Costs of War Project), война унесла более четверти миллиона жизней.



Администрация Байдена может полагать, что спасает лицо, разместив военное командование численностью почти 1000 военнослужащих внутри посольства США в Кабуле, но это глупо и опасно. Такой шаг делает посольство США законной военной целью, а не дипломатическим форпостом. Кто-нибудь в Пентагоне или госдепартаменте продумал это до конца?



Планы по захвату аэропорта в Кабуле также вряд ли сработают. Неужели кто-нибудь думает, что, зайдя так далеко, осмелевший и победоносный Талибан будет сидеть сложа руки, пока вооруженные силы США или союзников оккупируют аэропорт Кабула?



Триллионы долларов потрачены впустую, а миллионы людей либо убиты, либо вынуждены покинуть свои дома. За ничто. Уроки Афганистана просты - верните все американские войска домой, защищайте Соединенные Штаты по мере необходимости и предоставьте остальному миру заниматься своими делами. Мы пробовали по-другому, и это явно не работает.



Автор - Рональд Эрнест "Рон" Пол - Ronald Ernest "Ron" Paul - 20 августа 1935 г. р. - американский политик. Бывший член палаты представителей от Республиканской партии США. Участник "Движения чаепития".



Участвовал в президентских выборах в 1988 году в качестве кандидата от Либертарианской партии. Перед выборами 2008 года до 12 июня был претендентом на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии. 13 мая 2011 года официально объявил, что он будет бороться за выдвижение в кандидаты от Республиканской партии США на выборах Президента США в 2012 году.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения издателя.



Copyright © Ron Paul



*Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



**Beltway (от англ. Belt - пояс - и way - дорога) - автомобильная дорога, опоясывающая Вашингтон и прилегающие к нему графства штатов Мэрилэнд и Вирджния. Аналог МКАД.