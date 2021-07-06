Байден даст шанс неугодным режимам, - Д.Моисеев

22:56 07.07.2021

Вашингтон может смягчить санкционную политику и активнее использовать дипломатические меры воздействия

Данила Моисеев

6.07.21



Ангеле Меркель куда проще вести диалог с Джозефом Байденом, нежели с Дональдом Трампом. Фото c сайта www.whitehouse.gov

Джозеф Байден намерен снизить санкционный напор США и чаще консультироваться с союзниками при применении ограничительных мер, утверждает Wall Street Journal (WSJ). Резкого изменения в политике санкций в Вашингтоне за почти полгода правления Байдена не произошло. Однако эксперты ожидают перемену: прежде всего применительно к Ирану, с которым на продвинутой стадии находятся переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действия (СВПД).



Изменение стратегии может произойти к концу лета, пишет WSJ. Администрация Байдена изначально при приходе к власти обозначила намерение вести более справедливые переговоры с западными партнерами в противовес стремлению Дональда Трампа цепляться за интересы США во что бы то ни стало.



Одним из значимых сигналов этого стали договоренности 130 стран о введении единого корпоративного налога. Его необходимость Байден продвигал несмотря на то, что единая минимальная ставка налога будет невыгодна крупнейшим IT-гигантам США, не платившим почти ничего с гигантских прибылей.



Байден уже сейчас активно советуется с союзниками США, и внезапных непредсказуемых действий от него вряд ли можно ожидать. А вот Трамп любил авантюрно пойти на те или иные шаги, невзирая на возражения партнеров. При нем было введено около 3,8 тыс. санкций, на 1,4 тыс. больше, чем при Бараке Обаме. Пожалуй, самым значительным шагом стал разрыв сделки по СВПД и возобновление санкций в отношении Ирана, против чего выступала Европа вместе с Россией.



Санкции не привели к смене поведения неугодных Вашингтону режимов. В Венесуэле с опорой на военных ситуацию контролирует Николас Мадуро, который удержался во власти даже после проведения им катастрофической экономической политики. То же можно сказать и о Северной Корее. В Иране ситуация усугубилась: к власти под покровительством верховного руководителя Али Хаменеи после очередного усугубления отношений с США к власти пришли ультраконсерваторы.



В то же время непонятно, как потенциальная новая стратегия, которая призвана привлечь союзников США, поможет эффективнее продвигать волю Вашингтона. Разве станет вести себя по-другому Мадуро или Ким Чен Ын, если вместе с США его станут еще больше критиковать в Евросоюзе? Маловероятно.



Непонятны и слова заместителя главы Министерства финансов США Элизабет Розенберг, заявившей, что Вашингтону необходимо привлекать не только санкции, но и "иностранных коллег, частный сектор и гражданское общество".



Без определения конкретики призыв Розенберг выглядит лишенным смысла. Частный сектор сам обычно стремится к прибыли, неужели в Белом доме собираются промывать ему мозги и уговаривать не сотрудничать со странами с неугодными, а иногда и вправду бесчеловечными режимами? Еще непонятнее, как администрация США намерена привлекать гражданское общество. Изменят ли недоброжелатели Вашингтона свое поведение, если Байдену удастся убедить еще больше американцев в неадекватности режимов в Венесуэле, Северной Корее, Иране и России? Едва ли.



Но, возможно, имеется в виду иностранное гражданское общество. Если это так, то либеральным силам в Иране, Венесуэле и РФ грозят репрессии на родине. Показательна судьба ряда НКО, которых объявили иностранными агентами, их деятельность сейчас затруднена.



Вряд ли Вашингтону удастся оказать серьезное влияние на вышеперечисленные страны, но сделать сотрудничество с ними более продуктивным он все-таки может. Иран скорее всего станет первым на очереди. Но для начала президенту США придется убеждать американцев, и прежде всего Конгресс, что санкции оказались контрпродуктивными. Ведь возврат санкций против Тегерана был проведен на законодательном уровне.



"США всегда использовали санкции и продолжат это делать. Это выгодный инструмент, пока у американцев система мировых расчетов и пока доллар является мировой валютой. Глупо было бы этим не пользоваться. Но вместе с тем Вашингтон может как-то упорядочить санкции. Ведь возникла неразбериха: их вводят по любым поводам, а развитие законодательного механизма и вовсе связывает руки исполнительной власти, делая изначально гибкий инструмент санкций непростым для отмены",– говорит директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.



Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Байден не стал чинить препятствия на пути к запуску "Северного потока – 2", были сняты некоторые ограничения по доставке продовольствия в терпящую бедствие Венесуэлу еще в феврале, разрешена отправка гуманитарной помощи в эту страну, а также в Иран и Сирию. Что-то при этом вызывает и немалую критику: например, отмена персональных санкций против ряда бывших правительственных чиновников Ирана. Однако такой шаг демонстрирует, что ключевым будет являться не столько желание наказать, сколько стремление воздействовать на иностранных госслужащих.