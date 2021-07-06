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В Тегеране начались переговоры между талибами и ганимыми афганскими властями
23:00 07.07.2021

Министерство иностранных де Ирана сообщило, что 7 июля в Тегеране начались переговоры между делегациями правительства Афганистана и радикального движения "Талибан". Встреча проходит по инициативе иранской стороны, говорится в сообщении.

Делегацию правительства Афганистана возглавляет бывший вице-президент страны Мохаммад Юнус Кануни, делегацию талибов - заместитель главы катарского офиса организации Мохаммад Аббас Станикзай.

Открывая встречу, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что народ и политические лидеры Афганистана "должны принять трудные решения, касающиеся будущего своей страны". Он призвал стороны взять на себя обязательства по политическому урегулированию конфликта.

Джавад Зариф подчеркнул, что Тегеран готов содействовать диалогу между сторонами в целях разрешения кризиса, политическому и социально-экономическому развитию Афганистана, сообщает МИД Ирана.

Забехулла Муджохид, официальный представитель движения "Талибан" написал в Твиттере, что на встрече с Зарифом в Тегеране участвовали представители талибов и несколько афганских политиков. Мир и безопасность в Афганистане и регионе – одна из основных тем переговоров в иранской столице, отмечает Муджохид.

Переговоры в Тегеране начались в то время, когда начавшийся в сентябре прошлого года в Катаре диалог между Кабулом и "Талибан" пока не дал положительных результатов.

Напомним, что в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Сторонникам группировки удалось захватить значительные территории в сельских районах на севере страны и развернуть наступление на крупные города. Движение "Талибан" 7 июля заявило, что под его контролем находятся 162 из 398 районов Афганистана.

Источник - rus.ozodi.org
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