При любом варианте исхода выборов Эфиопия... развалится, - А.Веселов

00:03 08.07.2021 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 07.07.2021 |

При любом результате парламентских выборов Эфиопию ждут непростые времена

Значительная часть армии деморализована, в обществе нарастает недовольство федеральным центром



Стремительная успешная операция эфиопской армии против отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в ноябре прошлого года, спустя всего полгода с небольшим, обернулась для Аддис-Абебы грандиозным фиаско. Бойцы НФОТ в конце мая перешли от партизанских действий ко все более активным наступательным и к 28 июня вернули под свой контроль почти всю территорию провинции, включая административный центр – город Мэгэле. Назначенное из центра временное правительство региона бежало вместе с командованием гарнизона. Полиция бросила без охраны тюрьмы, в результате чего разбежались и политические, и уголовники. Отряды НФОТ вошли в город без боя.



Бойцы НФОТ на улицах столицы провинции Тыграй г. Мэкэле



Бойцы НФОТ на улицах столицы провинции Тыграй г. Мэкэле



Первоначально появились сообщения о концентрации на границе с Тыграем группировки эфиопской армии численностью до 30 000 человек, но премьер-министр Абаи Ахмед официально объявил "бессрочное одностороннее перемирие по гуманитарным причинам". В сложившейся ситуации это единственно верное решение, поскольку любое другое грозило катастрофой для страны. Значительная часть армии деморализована, а в обществе нарастает недовольство федеральным центром.



Руководство НФОТ объявило, что готово принять предложение федерального правительства о прекращении огня, но на своих условиях. Среди них привлечение к "ответственности за причиненный ущерб" премьер-министра А. Ахмеда и президента Эритреи И. Афеворки; создание независимого органа под эгидой ООН для контроля за режимом прекращения огня и расследования "военных преступлений"; вывод всех федеральных войск, а также иных вооруженных формирований; международная помощь в восстановлении штата, а также гарантии самоуправления штата. Для большей убедительности по улицам Мэкэле провели более 7,5 тысячи пленных федеральных военнослужащих.



Колонна сдавшихся военнослужащих ВС Эфиопии. По численности это почти дивизия



Колонна сдавшихся военнослужащих ВС Эфиопии. По численности это почти дивизия



Боевые действия в Тыграе были спровоцированы руководством НФОТ в ноябре 2020 года, после того как назначенные на сентябрь выборы были перенесены федеральным центром из-за коронавируса. Мятежники провели собственное голосование, где получили 98,5% голосов.



В последующем социально-экономическая обстановка в стране осложнилась: вирусная эпидемия нанесла мощнейший удар по экономике Эфиопии, затормозила реформы и серьезно ухудшила материальное положение значительной части жителей страны. Иностранный туризм резко сократился (прежде всего из Европы, Индии и Китая). Была закрыта граница с Эритреей – одним из главных каналов экспортно-импортных операций, за исключением железной дороги Аддис-Абеба – Джибути, построенной китайцами.



Всего за три года пребывания у власти 45-летний премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, возглавивший правительство в 2018 году, успел многое. В его поддержку в столице страны собирались миллионные митинги, а сам он показал себя как государственник и решительный реформатор. Его планы экономических преобразований предусматривали привлечение иностранных инвестиций, что выразилось на практике в получении займа Всемирного банка на сумму 1,2 млрд долл. Активно обсуждалось привлечение средств из стран Персидского залива, других инвесторов и международных финансовых организаций. Модернизированный аэропорт столицы стал крупным международным хабом, успешно конкурирующим с Франкфуртом, Стамбулом и даже Дубаи. Первые месяцы пребывания у власти господина Абия сопровождались амнистиями, процессом либерализации общества, возвращением политических эмигрантов и граждан страны, уехавших на заработки в Саудовскую Аравию и оказавшихся там в положении бесправных рабов. Крупнейшим достижением А. Ахмеда стало заслуженное получение Нобелевской премии мира за исторический мирный договор с Эритреей.



Однако население устало и разочаровано. Ком внутренних проблем стремительно нарастает, но премьер решился на проведение парламентских выборов даже в таких условиях, ибо выбор у него невелик. Цель – закрепить легитимность свого правления.



Шестые выборы в Палату народных представителей и региональные законодательные органы Эфиопии начались 21 июня. В них участвуют 46 политических партий, но назвать их всеобщими нельзя. Такие политические силы, как НФОТ и Армия освобождения Оромо, признаны террористическими организациями и не допущены к выборам, а Федералистский конгресс Оромо и Фронт освобождения Оромо демонстративно бойкотируют голосование. Предполагается, что голосование будет идти две недели, но оно может длиться и гораздо дольше. В отдельных округах шести из девяти штатов голосование перенесли на 6 сентября из-за проблем с безопасностью и логистикой. На сентябрь отложен и референдум, на котором жители пяти зон и одного округа на юге страны должны проголосовать за образование собственного Юго-Западного штата.



Победу на выборах прочат созданной в 2019 году по инициативе премьера Партии процветания, которая провозгласила своей задачей консолидировать управление многоэтничной и многоконфессиональной страной и сформировать "эфиопскую идентичность". Задача архисложная, и совершенно ясно, что при любом результате выборов Эфиопию ждут непростые времена, а давление на нее извне не только сохранится, но и будет нарастать. Заметим, что речь идет о второй по численности населения стране Африки (почти 119 млн человек, причем треть – молодежь в возрасте до 18 лет).



Эфиопия



Помимо Тыграя, серьезный конфликт разгорается в провинции Бенишангуль-Гумуз из-за притока сезонных работников из других районов страны, а также инфраструктурных проектов, "дезорганизовавших привычный уклад хозяйственной жизни". Это противостояние опасно в первую очередь близостью ключевого объекта – плотины "Хыдасе" ("Возрождение") на Голубом Ниле. Стратегической целью Аддис-Абебы является обеспечение страны электричеством и даже экспорт части электроэнергии. В настоящее время около 80% населенных пунктов не имеют бесперебойного электроснабжения, бытовые генераторы пользуются большим спросом даже в столице страны. При этом сооружение плотины вызывает резкие возражения Египта и Судана, хотя в том же Судане ниже по течению той же водной артерии расположены три дамбы.



Переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом не просто зашли в тупик, но грозят обернуться военной эскалацией. Недавно вопрос был вынесен на обсуждение в Лиге арабских государств, к которой Эфиопия отношения не имеет, а в СБ ООН на заседании, посвященном Тыграю, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что полноценное перемирие в этом штате означает вывод федеральных сил и их союзников.



Восточная Африка



И уж совсем провокационным выглядит предложение, сделанное делегацией США в ходе визита в Хартум: американцы заявили о готовности поставить в Судан 24 ударных самолета F 15 C/D. Источник - fondsk.ru

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