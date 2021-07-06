Под перекрестным огнем: IPO "китайского Uber" провалилось

00:35 08.07.2021 За этим может последовать новый виток американо-китайской экономической войны



Дмитрий Мигунов



Размещение акций китайского сервиса Didi в Нью-Йорке, оказавшееся одним из самых успешных в истории (среди китайских компаний лучше выступила только Alibaba), сдвинуло настоящую лавину. Недовольные игнорированием настоятельных рекомендаций, китайские регуляторы предприняли ковровые бомбардировки против листинга всех национальных корпораций в США. То же самое сделали и представители американской политической элиты. В результате капитализация компаний китайского хайтека за пару дней рухнула более чем на $800 млрд. Все это стало еще одним симптомом холодной экономической войны между КНР и США, которая захватила всю технологическую отрасль. Подробности - в материале "Известий".



Дорогие товарищи



Didi - китайский аналог Uber - является одной из самых быстрорастущих компаний в стране. Работающий в 12 государствах конгломерат (помимо вызова такси предоставляет каршеринг и другие смежные услуги) по итогам прошлого года достиг выручки в $20 млрд, вдвое больше, чем у самого Uber. Более того, компания в отличие от многих других технологических гигантов работает с прибылью - собственно такси принесло фирме миллиард долларов чистыми по итогам года. И это несмотря на классические "трудные времена" (в период локдаунов другие сервисы вызова такси в основном спасались за счет развития доставки).



Расчет топ-менеджеров Didi Global на то, что на IPO в Америке можно получить очень солидную сумму, выглядел верным. Тем более что в последние пару лет, несмотря на все разговоры о торговых войнах, листинг китайских компаний самого разного калибра на биржах США проводился все более активно. В I квартале 2021 года, например, общий объем таких размещений составил $4 млрд, впятеро больше, чем за аналогичный период 2020-го.



Так оно случилось и в этот раз - размещение превзошло все ожидания и принесло корпорации $4,4 млрд (вся компания была оценена в $67 млрд). Это второй результат после Alibaba, которая провела рекордный IPO в 2014 году. Отметим, что в те времена китайцы не очень охотно ехали в США за капиталом.



Но дальше начались сложности. Китайское управление по вопросам киберпространства - основной регулятор интернет-служб в стране - в прошлую пятницу потребовало от Didi прекратить регистрировать новых пользователей, а спустя пару дней и вовсе велело всем магазинам приложений удалить Didi из каталога. Все это случилось сразу после размещения китайцами акций в США, но из-за долгих выходных (День независимости) американские инвесторы никак не могли отреагировать на события.



История получила продолжение на текущей неделе, когда китайские власти решили ужесточить требования для компаний, планирующих IPO за границей, причем это может коснуться как фирм материкового КНР, так и тех, что зарегистрированы в Гонконге. Учитывая, что в 2021 году планируется более 30 листингов, это затронет значительную часть китайской интернет-индустрии.



Основанием стали огромные базы данных китайских пользователей, которыми владеют интернет-гиганты. Соответственно, власти КНР восприняли это как вопрос национальной безопасности, поскольку размещение за границей повышает риски перехода этих данных в третьи руки.



Рынок немедленно отреагировал обвалом акций всех компаний отрасли. За четыре дня их капитализация рухнула на $830 млрд - почти 10% их рыночной стоимости. Китайские власти ко всему прочему сообщили, что готовятся новые законы по защите персональных данных, которые, с одной стороны, обяжут корпорации тщательнее работать над сохранением данных пользователей в секрете, с другой - активнее делиться важной информацией с регулирующими органами. Сейчас, кстати, в КНР нет никаких законов, ограничивающих листинг местных компаний за границей.



Не золотое дно



Пока непонятно, кто виноват в сложившейся ситуации. По данным Wall Street Journal, китайские регуляторы настоятельно рекомендовали Didi отложить IPO до тех пор, пока компания не решит все вопросы, связанные с безопасностью данных. Но сама корпорация отрицает, что власти делились с ней подобного рода предположениями. В первом случае претензий к Китаю быть не должно: если фирма ослушалась мнения регуляторов, то вся вина лежит на ней. Если же случилось обратное и власти не заблокировали IPO (как они в свое время сделали с Ant), позволив инвесторам, в основном американским, понести убытки из-за обвала акций после листинга, то это может серьезно осложнить и без того непростые отношения между Китаем и США.



В любом случае Didi и другие компании из Китая попадают под перекрестный огонь. Массовым листингом китайцев в США недовольны по обе стороны Тихого океана. Так, сенатор Марко Рубио, один из сторонников жесткой линии в отношении КНР, осудил "безрассудное и безответственное" IPO Didi, принесшее тяжелые финансовые потери инвесторам из США. По словам Рубио, китайские регуляторы не позволяют американским коллегам и инвесторам адекватно оценивать финансовые возможности той или иной компании и в конечном итоге листинги превращаются в "аппарат по высасыванию долларов в Пекин". В связи с этим он пообещал усилить регулирование всех китайских размещений на американском рынке.



Вашингтон уже не первый раз выражает озабоченность по поводу широкой активности китайских компаний на американском фондовом рынке. Показательной стала история с сетью кофеен Luckin Coffee, которая подделывала финансовую отчетность ради повышения спроса на свои акции. Хотя это не самая крупная фирма, промежуточный результат скандала - выплата штрафа в 180 млн в пользу американского государства.



Это уже не первый конфликт в технологической сфере между Китаем и США. Ситуация с Huawei, HTC и другими компаниями по-прежнему далека от урегулирования. Надежды китайцев на смену власти в Белом доме не оправдались. Похоже, в США сейчас ищут способы более или менее безопасно обрубить технологические и финансовые связи между крупнейшими экономиками мира - и, судя по всему, в Пекине настроения схожие. Пока же убытки придется подсчитывать крупнейшим американским биржам, для которых размещения акций китайскими компаниями в последние пару лет стали настоящим "золотым дном", приносящим десятки миллиардов долларов ежегодно. Источник - Известия

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