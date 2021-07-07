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Астанинские переговоры. Борьба за коридоры в Сирию может дорого обойтись России, - "НГ"
00:42 08.07.2021

Что волнует участников астанинских переговоров больше всего
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
7.07.2021

В столице Казахстана 8 июля завершается двухдневная встреча в Астанинском формате по Сирии. Одной из основных тем переговоров, которые предполагают участие РФ, Турции, Ирана, наблюдателей из Иордании, Ливана и Ирака, стал механизм трансграничной помощи сирийцам и мандат ООН, истекающий в этом месяце. США требуют от РФ дать согласие на пролонгацию мандата, но Москва категорически против: механизм, по ее оценкам, потерял актуальность. В экспертной среде полагают, что неуступчивость российской стороны по этому вопросу может иметь свою цену.

То, что РФ категорически против продления механизма трансграничной помощи, подтвердил в Нур-Султане спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы этот механизм был свернут", – отметил дипломат. Он напомнил, что алгоритм изначально носил временный характер: он был установлен в 2014 году, когда Дамаск не контролировал погранпереходы и большую часть своих рубежей. "В настоящее время, как нам кажется, это является анахронизмом, механизм изжил себя. Необходимо, конечно, уважать международное гуманитарное право и налаживать нормальную деятельность механизма через законные власти, через Дамаск", – пояснил спецпредставитель Владимира Путина.

Лаврентьев считает, что для этого есть все условия. "Через линии соприкосновения достаточно эффективно доставляется гуманитарная помощь, прежде всего в районы северо-востока Сирии", – пояснил дипломат. Комментируя ситуацию вокруг последнего действующего для ооновской помощи пункта пропуска "Баб аль-Хава", спецпредставитель заметил, что вопрос довольно сильно политизирован, потому что этот КПП находится на границе с Турцией и ведет в мятежную провинцию Идлиб. "А вот конвой, который был сформирован и находится в настоящее время под Дамаском, уже простаивает в течение года. Боевики не дают возможности конвою быть доставленным к гражданскому населению, которое проживает в этом районе Сирии", – сообщил он.

Все операции по снабжению ооновской помощью мятежных районов Арабской Республики были санкционированы Советом Безопасности ООН в 2014 году на фоне интенсификации боевых действий. Тогда гуманитарным работникам официально разрешили продвигаться через пограничные переходы "Баб аль-Салам" (на границе с Турцией), "Баб аль-Хава", "Аль-Ярубия" (сирийско-иракская граница) и "Аль-Рамата" (на рубеже с Иорданией). Однако по мере возвращения некоторых провинций под контроль сирийской правительственной армии число используемых ооновцами КПП стремительно сокращалось. Борьбу за функционирование "Баб аль-Хавы" западные игроки и Турция теперь считают принципиальным вопросом.

Помимо этого, астанинские переговоры, в которым присоединились высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака, были сосредоточены на ситуации "на земле" в Сирии. Москва декларирует, что видит приоритет в налаживании конструктивного диалога между Дамаском и лояльным США многонациональным альянсом "Демократические силы Сирии" (ДСС), костяк которого составляют курдские военизированные формирования. "Безусловно, внимания заслуживает вопрос неблагоприятной ситуации, которая складывается до сих пор в районе ат-Танфа: до сих пор там находится большое количество боевиков, которые дестабилизируют ситуацию на юге, юго-востоке и юго-западе Сирии", – также заметил Лаврентьев.

"Возможное вето российской стороны на оказание трансграничной помощи через последний оставшийся переход – тема номер один по Сирии, – признал в разговоре с "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Большой вопрос – надо ли Москве делать такой акцент, потому что именно через призму этого решения многие сейчас рассматривают российские действия. Это касается и ДСС, которые также пострадали от предыдущего закрытия перехода. Понятно, что на Западе много говорят о том, что России удается навязать свою повестку, только вопрос заключается в том, насколько Москва хорошо просчитывает все минусы для себя".

По словам аналитика, с одной стороны, идет игра на ослабление Идлиба и на монополизацию помощи Дамаском. "С другой – есть конъюнктура отношений с Турцией, которая прежде рассматривала поставки ООН на северо-восток как средство укрепления курдского сепаратизма, но теперь получает еще один повод для солидаризации с США, – отметил собеседник "НГ". – Расчет на то, что страны Залива будут теснее взаимодействовать с Дамаском, может и не оправдаться: с одной стороны, "закон Цезаря" и так не распространяется на гумпомощь, с другой – это, напротив, может активизировать сотрудничество Залива с Турцией и стимулировать поиск компромисса по северо-востоку и северо-западу Сирии без учета фактора Дамаска".

Мардасов указывает на регулярные заявления Москвы о необходимости поддерживать роль ООН. "Однако вето на помощь, которая идет нескольким миллионам гражданских лиц, – это толчок к тому, чтобы завязанные на ООН неправительственные организации находили другие юридические обоснования для работы, включая проведение медопераций на местах и прочее, – рассуждает эксперт. – В конечном счете помощь все равно будет доставляться, но ее будет мало, а процесс сильно затянется. Срок годности у лекарств закончится, и возникнут другие проблемы. Не исключено, что в конце концов России придется взять на себя обязательства сопровождать помощь из Дамаска в Идлиб в случае усиления гуманитарной катастрофы".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625694120
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