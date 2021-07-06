В Узбекистане госслужащих будут брать на работу на основе онлайн-конкурса

00:58 08.07.2021

С 1 сентября сотрудники государственных органов и организаций Узбекистана будут приниматься на работу на основе открытого онлайн-конкурса. Об этом говорится в новом указе президента, посвященном эффективной организации антикоррупционной деятельности, сообщает Радио Озодлик - Узбекская редакция Радио Свобода.



Согласно документу, до 1 октября 2021 года будет разработан законопроект о признании недействительными договоров, заключенных на основании коррупции, конфликта интересов. Закон также будет определять правовые последствия участия госслужащих в бизнесе.



Кроме того, с 1 августа результаты тендеров в сфере госзакупок будут объявляться открыто, будет разработана процедура проверки партнеров по госзакупкам.



С 1 октября текущего года во всех государственных органах и организациях, администрациях областей будут созданы структуры внутреннего антикоррупционного контроля.



С 1 декабря 2021 года Агентство по противодействию коррупции будет ежегодно публиковать рейтинг, оценивающий эффективность антикоррупционной работы.



До 1 декабря будет сформирована база данных деклараций о доходах и имуществе.



С 1 января 2022 года госслужащие будут обучаться на специальных курсах по противодействию коррупции, конфликту интересов и этике на основе принципа "вакцины добропорядочности".