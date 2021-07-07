КОВИД-21. Информационная политика Запада во всей красоте, - Дм.Седов

07:18 08.07.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 07.07.2021 |



Если раньше добрые люди путались, пытаясь разобраться, где Запад врет, а где говорит правду, то теперь стало ясно – он врет всегда. Имеется в виду официальный Запад, тот, который представлен правительствами и большими СМИ. А праздношатающиеся по сетям блогеры или сетевые сообщества по интересам могут порой и правду ляпнуть.



Чтобы понять, какова основа информационной политики Запада, нужно обязательно глянуть в его негласный Кодекс, который состоит из вечных и бессмертных принципов.



Назовем его Кодеком вранья и дезинформации, или сокращенно КОВИД и присвоим ему в качестве года издания год текущий – 21.



Вот принципы, заложенные отцами-основателями в КОВИД- 21.



1. Все люди бараны.



2. Если ложь повторенная сто раз, остается ложью, надо повторить ее тысячу раз.



3. Любые ваши разоблачения в наш адрес – это божья роса в наших глазах.



4. Непризнание своих провалов – серебро.



5. Молчание о своих провалах – золото.



6. Чем громче наша ложь, тем тише ваша правда.



7. Американские потери всегда незначительны.



8. Самые сильные аргументы в споре – доллары и авианосцы.



Казалось бы, против такой системы не попрешь, все должны лечь на землю и выбросить белый флаг. Но что-то там у них на Западе не срастается. КОВИД раз за разом дает сбои.



Вот простой пример. После того как британский эсминец Defender бежал из российских территориальных вод по итогам обстрела близлежащего к нему пространства, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что по кораблю не было сделано ни одного выстрела. "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом". Вся мировая публика должна вообразить, с каким достоинством эсминец Ее Величества, не спеша и поблескивая иллюминаторами, проходил мимо российских берегов Крыма. Других вариантов ей знать не положено. Правда, давая интервью агентству Reuters, Рааб напялил маску по самые глаза и было невозможно увидеть выражение его лица. Бедняга отрабатывал пункты 1 и 3 КОВИД-21 в тот самый момент, когда ролики с обстрелом эсминца заполонили мировые СМИ.



Короче, неувязочка вышла. Как, впрочем, и раньше со Скрипалями и другими историями из темных кабинетов спецслужб Ее Величества.



У американцев с этим КОВИД-21 вообще полное отключение сознания происходит. Например, в Сирии образовался очередной дефицит с горючим. Иранцы сейчас туда танкеры с нефтью гонят, а в ожидании помощи сирийцы спросили себя: доколе американцы будут выкачивать наши нефть и газ? Обидно, да?



В результате в последние два дня сирийские ракеты накрыли базы США в провинции Дейр эз-Зор, где те стерегут нефтедобывающие и газодобывающие комплексы. Ударили без затей. Девять ракет взорвались в районе нефтедобывающего комплекса Al-Omar, а заодно и на территории американской базы. Взрывы были слышны за десятки километров, ущерб нанесен огромный. Далее ударили по базе Koniko, где, помимо американцев, расположены еще британские и французские солдаты. Опять несколько ракет.



В строгом соответствии с пунктом 5 КОВИД-21 Пентагон сообщил, что никаких ударов не было. Это же подтвердил и представитель коалиции полковник Уэйен Маротто. Он даже твит написал: "Какая ложь, эти ваши сведения. Фу, противно".



Однако не знающие о КОВИД-21 арабские информационные агентства и примазавшееся к ним Associated Press выложили в Интернете ролики со взрывами на месторождениях в Дейр эз- Зоре и последовавшим гигантским пожаром.



Не лучшим образом обстоят дела в Ираке. Иракские источники сообщают, что база ВВС Al-Asad в 160 км от Багдада подверглась обстрелу системами залпового огня. База эта знаменита тем, что в январе 2020 года Иран ударил по ней ракетами в отместку за убийство генерала Сулеймани.



Тут Уэйен Маротто признался. Куда деться, в Ираке пункт 5 КОВИД-21 работает плохо, все на виду. "Прилетали чьи-то ракеты, – сказал полковник. – Но летели низенько и буквально никакого ущерба".



Его слова строго соответствуют пункту 7 упомянутого Кодекса. Когда в 2020 году Иран накрыл эту базу своими высокоточными ракетами, тоже "ни одной жертвы не было". Разве что психические травмы у морпехов. Типа обделались. На Ближнем Востоке этим утверждениям давно не верят. Зато верят, что американцы во всю пользуются Кодексом вранья и дезинформации для оправдания своей политики.