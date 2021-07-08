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"Проект 1619", или Американский расизм наоборот, - В.Прохватилов
07:53 08.07.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 08.07.2021

В США необратимо подорваны основы исторического сознания и исторической науки

Традиционное празднование Дня независимости в США 4 июля в этом году прошло скромно и скорбно. Выступая на лужайке у Белого дома, 46-й Джо Байден призвал почтить память жертв "пандемии" и погибших при обрушении дома в Майами.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Послушать президента пришло не более тысячи человек. Обращаясь к нации, Байден призвал американских политиков к сплочению, но сплочения не будет. Одно из ведущих либеральных изданий The New York Times продвигает в массы The 1619 Project, серию статей, приуроченных к 400-летию прибытия в американские колонии первой партии чернокожих рабов. "Проект 1619" – это заявка на тотальное переосмысление истории Америки, где центральное место должны занять рабство черных и расовая несправедливость. Согласно "Проекту 1619", год, когда первый корабль с африканскими рабами прибыл в колонию Вирджиния, и был основанием США.

Положения "Проекта 1619" были изложены в формате интерактивной платформы – 16-страничной секции в The New York Times и 96-страничного номера New York Times Magazine, а затем распространялись в формате подкаста. Пулитцеровский центр уже представил школьную программу, основанную на положениях "Проекта", получившего Пулитцеровскую премию и названного школой журналистики Нью-Йоркского университета "Лучшим произведением журналистики десятилетия".

В республиканском лагере посчитали все это попыткой посеять в Америке расовую рознь. Член комиссии США по гражданским правам Питер Кирсанов в статье для National Review посоветовал сторонникам "Проекта 1619" "исправить свои собственные глубокие ошибки и предубеждения, прежде чем переписывать историю в соответствии со своими идеологическими императивами".

Группа историков написала письмо в The New York Times, обвинив "Проект 1619" в прямых подтасовках, которые не оставляют места ни "честной науке", ни "честной журналистике" и "замещают историческое понимание идеологией".

У "Проекта 1619" есть автор – афроамериканка Николь Ханна-Джонс, которая просто смеется над критиками, называя их "старыми белыми историками-самцами".

Идея переписать историю Америки уже подхвачена либералами. Глава финансового комитета Конгресса США афроамериканка Максин Уотерс в день праздника заявила, что Декларация независимости США, подписание которой отмечается 4 июля, была написана в 1776 году, "когда афроамериканцы были порабощены", и основана на лжи, так как там хоть и говорится о равенстве всех людей, но под людьми подразумеваются только белые.

Конгрессвумен и активистка BLM Кори Буш тоже называет 4 июля праздником только для белых: "Эта земля [коренных жителей Америки] украдена, а черные люди до сих пор не свободны".

Крупнейшее некоммерческое радио NPR усмотрело еще один грех в Декларации независимости: там написано, что "все мужчины созданы равными" (that all men are created equal), а "женщины, порабощенные люди и коренные американцы равными не считались". Порывшись в архивах Библиотеки Конгресса, журналисты NPR обнаружили, что в черновике Декларации написавший ее Томас Джефферсон называет коренных жителей континента "безжалостными индейскими дикарями" (merciless Indian Savages).

The Nation пишет, что празднование Дня независимости – это "умышленный самообман" (Willful Self-Delusion): основатели Америки были колонизаторами, а "американская исключительность" основана на белом супрематизме, геноциде индейцев и рабстве чернокожих.

The York Times подкрепляет проект пересмотра американской истории едким высмеиванием американского флага. Теперь этот флаг, по мнению газеты, обозначает лишь политическую принадлежность к сторонникам Дональда Трампа. Полосы на флаге "являются линиями разрыва между людьми" и превращают празднование Четвертого июля "в еще одну расселину в стране, которая больше не кажется неделимой".

Главный редактор портала Breitbart, писатель Алекс Марлоу считает, что либералы развернули поход за отмену всей американской истории в конъюнктурных целях, смещая внимание народа со "сговора Трампа с Россией" на "расовую истерию". The New York Times с прибылью вложила в фейковый RussiaGate миллионы долларов, пишет Марлоу. Но когда доклад прокурора Мюллера доказал несостоятельность этого сюжета, "у газеты возникли проблемы". На внутреннем собрании редакции в 2019 году исполнительный редактор The New York Times Дин Бакет заявил, что в будущем основное внимание газеты будет сосредоточено на том, "что значит быть американцем", и впредь газета будет пропагандировать "критическую расовую теорию". Она станет новым месседжем, который "восхитит целевую аудиторию газеты – состоятельных людей с визитками".

Марлоу, конечно, упрощает. Продвигать "критическую расовую теорию" стали гораздо раньше. По данным журнала Tablet Magazine, использование в статьях The New York Times терминов "расист", "расисты" и "расизм" стало стремительно нарастать в президентство Обамы и с 2011 по 2019 год увеличилось на 700 процентов. Использование слова whiteness увеличилось примерно на 500 процентов, а употребление выражений "привилегии белых" и "расовые привилегии" подскочило на 1200 процентов.

Стратегия демократов на отмену всей американской истории рассчитана на глобалистскую перспективу. Вице-президент США Камала Харрис считает "Проект 1619" и его изучение в американских школах "убедительным и необходимым сведением счетов с американской историей".

Дональд Трамп в последние месяцы своего президентства объявил о создании Комиссии 1776 (год подписания Декларации независимости) для восстановления истории США как "Сияющего града" свободы. "Мы хотим, чтобы наши сыновья и дочери знали, что они граждане самой исключительной нации в истории мира", – сказал Трамп. А "Проект 1619" Трамп назвал "идеологическим ядом", разрушающим единство американцев. Он успел также объявить о создании системы "патриотического воспитания", которое вернет в школы тему исключительности и избранности США и пообещал отключить школы, пропагандирующие "Проект 1619", от федерального финансирования.

Однако выборы Трамп проиграл, и эта политическая перетряска поставила под вопрос историю страны. В США необратимо подорваны основы исторического сознания и исторической науки, ибо концепция американской исключительности опирается на столь же шаткие идеологические основания, что и "критическая теория рас".

Над Америкой продолжает кружить призрак второй гражданской войны.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625719980
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