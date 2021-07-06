"Туркестанский легион" и Казахские власти. Предателей объявляют "борцами за независимость"…, - А.Балиев

07:56 08.07.2021 Предателей объявляют "борцами за независимость"…

В Казахстане предлагают реабилитировать воевавших в "Туркестанском легионе"



Алексей Балиев

06.07.2021



Предателей объявляют "борцами за независимость"…

Государственная комиссия "По полной реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане", в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны, предложила руководству страны и ее юридическим органам изучить вопрос о реабилитации граждан Казахской ССР, воевавших в рядах небезызвестного "Туркестанского легиона" (1941–1944 гг.) вермахта, а затем и СС.*



Окончательное решение ожидается ближе к концу текущего года. Как заявил один из руководителей этой комиссии, депутат национального парламента Берик Абдыгалиулы, "Казахстан стал независимым не просто так, после безболезненной ликвидации СССР. Казахский народ боролся с самыми настоящими захватчиками как в царский, так и в коммунистический периоды".



Попытки реабилитации того же легиона предпринимаются с 2019 г. и в Киргизии, что осуждает, в частности, компартия Греции: в этой стране этот легион "прославился" в 1943-1945 гг. массовыми карательными операциями.



А в Узбекистане эта реабилитация едва ли не состоялась: как отмечает известный узбекистанский историк Бахтиер Алимджанов, "в 2019-м в Ташкенте Институтом истории при Академии наук Узбекистана был издан на узбекском языке двухтомник "История Узбекистана: 1917-1991" ("Ўзбекистон тарихи:1917–1991 йиллар"). Где отсутствует термин "Великая Отечественная война" и оправдываются "восточные" легионеры оккупантов. Точнее, "основной вывод издания, – подчеркивает Б. Алимджанов, – в том, что легионеры – отнюдь не предатели. Но хуже всего то, что туркестанских легионеров ставят в один ряд таких соединений, как власовцы и бандеровцы. А виноваты, судя по изданию, Сталин и коммунисты! Такая "интерпретация" истории ведет к плачевным последствиям".



Адептов столь провокационной кампании не смущает даже то, что, согласно приговору Нюрнбергского трибунала (1 октября 1946 г.), "национальные" формирования СС, включая туркестанские части, в целом были объявлены преступными организациями.



В "Столетии" уже освещались "деятельность" того легиона в годы войны, как и проявляющиеся тенденции русофобии в политике и пропаганде в центральноазиатских странах. Потому сегодня более целесообразно отметить то, что означенную реабилитационную кампанию предметно опровергают и зарубежные эксперты, притом отнюдь не "прокоммунистической" ориентации. Один из них - известный польский историк и политолог Адам Качиньский, опубликовавший еще 24 января 2012 года в еженедельнике "Рolska Zbrojna" (Варшава) аналитический материал "Восточные легионы - или смерть".



"...Благодаря успехам на Восточном фронте летом и осенью 1941 года Германия захватила в плен сотни тысяч советских солдат. Кроме русских, среди них были представители многих других национальностей, сильно пострадавших при советской власти. Дальнейшее развитие немецкого наступления в направлении Кавказа и приволжских степей натолкнуло руководство вермахта на идею использовать пленных из кавказских и азиатских народов.



15 ноября 1941 года в Запорожье при 444-й охранной дивизии началось формирование т.н. Туркестанского полка. В его состав вошли 4 роты пехоты под командованием немецких офицеров. Новые подразделения хорошо проявили себя в бою (в боях на Украине и в Крыму. - А.Б.), что дало толчок более амбициозным планам. В конце декабря 1941 года началось формирование Восточных легионов.



...В состав Туркестанского легиона входили туркмены, казахи, узбеки, киргизы, таджики". Что касается командной структуры такого рода войск, "у каждого из немецких ротных командиров был свой "дублер" из Азии. Все низшие командующие должности занимали азиаты".



Важную роль в "воспитании" солдат Туркестанского легиона, как отмечает эксперт, играли "представители мусульманского духовенства: его часть происходила из турецких кругов, сотрудничавших с гитлеровской Германией (как известно, Турция с 1940-го по июль 1944 г. включительно была "невоюющей" союзницей рейха, подписав в Анкаре за 4 дня до нацистского вторжения в СССР договор с Германией "О дружбе" на 10 лет). Другая часть этого духовенства попала в Восточный легион в качестве сдавшихся в плен. Помимо религиозных функций, они также выполняли пропагандистские задачи". Важную роль в этом отношении, по данным эксперта, играла специально печатавшаяся пресса: главными были Yeni Turkistan и Milli Turkistan. В основном в них писалось о необходимости освободить Туркестан из-под власти большевиков.



Но было незыблемым то, что военная и политическая подготовка в легионерских казармах всегда завершалась "присягой всего батальона на верность национальной независимости и рейху ("Клянусь, во имя Аллаха, драться за..."), и вручением национального знамени. После церемонии батальон вскоре отправляли на фронт".



Как сообщает А. Качиньский, до конца 1942 года, по данным нацистских архивов, было сформировано и отправлено на фронт шесть туркестанских батальонов: 450-й, 452-й, 781-й, 782-й, 783-й и 784-й. В начале 1943 года удалось сформировать еще пять (с 785-го по 789-й), а до конца года было обучено и отправлено на фронт еще три – 790-й, 791-й и 792-й.



Уточняется также, что восточнонациональные подразделения "в 1942 году воевали на астраханском и кавказском направлениях. Легионеры снискали у немцев хорошую оценку. После поражения под Сталинградом туркестанские батальоны оказались на южном участке фронта, выполняя в основном вспомогательные функции и борьбу с партизанами, что – чаще всего – означало применение изощренного террора в отношении мирного населения".



Однако вскоре единственной силой, которая удерживала в подчинении легионеров, "был страх неминуемой смерти, которая ждала их в случае поимки советской армией. Немецкое руководство решило перебросить туркестанские подразделения в оккупированную Францию, где они были задействованы в охране укреплений Атлантического вала (частично они были переброшены в Грецию для антипартизанских операций. Сдались там английским и коммунистическим войскам в январе–феврале 1945 г.)".



После высадки в Нормандию многие туркестанские подразделения были разбиты. Когда война закончилась, "союзники передали бОльшую часть солдат Восточных легионов СССР" (некоторая часть осталась в лагерях для перемещенных лиц и впоследствии пополнила ряды антисоветской эмиграции).



Весьма характерно, что этот материал был полностью перепечатан казахстанским порталом Tengri News (г. Алматы) 27 января 2012 г. под однозначным заголовком: "Взятые в плен казахстанцы воевали за рейх".



Схожие оценки высказаны экспертно-аналитическим клубом "Евразийское развитие" (г. Душанбе, Таджикистан) 23 февраля 2015 г. в публикации историка Джамшеда Мамаджанова "Туркестанский легион: враг в тылу СССР".

А именно: "…министр по управлению оккупированными территориями Третьего рейха А. Розенберг в сентябре 1941 г. предложил, под видом борьбы за освобождение мусульман Туркестана от власти Советов, сформировать из национальных военнопленных "освободительные" воинские части. Верховное командование поддержало идею. 15 ноября 1941 г. при 444-й охранной дивизии в форме так называемого Туркестанского полка из 4-х рот был создан "Туркестанский легион". В легион принимались туркмены, узбеки, казахи, киргизы, каракалпаки и таджики.



В январе 1944 года сформировались дивизия СС "Новый Туркестан" и Восточномусульманский полк СС. Солдатам легиона обещалось создание Туркестанского государства - Большого Туркестана - под протекторатом Германии.



При этом оно должно было включать, помимо Средней Азии и Казахстана, еще и Башкирию, Поволжье, Азербайджан, Северный Кавказ и уйгурский Синьцзян (в Китае). Цветовая гамма эмблемы Туркестанского легиона повторяла символику Кокандской автономии (автономное от России с 1866 г. и упраздненное ею в 1876 г. Кокандское ханство)".



Как уточняет эксперт, идеология легиона основывалась на единстве туркестанских народов и покровительстве со стороны Германии. Кроме этого, для особо отличившихся туркестанских военных была принята поощрительная программа: "их возили по Германии, знакомя с "великим прошлым" Третьего рейха. В мусульманских легионах была введена должность муллы. Общая численность "Туркестанского легиона", по неуточненным данным, составляла 100 000 человек".



Отмечено, что в 1955 году глава Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов подписал указ "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.".



Где в приложенном постановлении "разъяснялось применение указа к военнослужащим, сдавшимся в плен врагу. Военнослужащие, осужденные за сдачу в плен, подлежали освобождению со снятием судимости и восстановлению в правах". Как подчеркивает Дж. Мамаджанов, все следственные дела по этой теме, даже не рассмотренные, подлежали прекращению.



Отметим также, что, с одной стороны, на коллаборационистов, осужденных за убийства и истязания советских граждан и/или граждан других стран, та амнистия официально не распространялась. Но, с другой - именно тот указ стал первичным политическим фактором сперва для "подспудных"*, а с конца 1980-х и позже - государственных националистических кампаний в распадающемся СССР и затем в экс-СССР - по реабилитации национальных частей вермахта – СС и других коллаборационистов.



Напомним, в этой связи, что тот указ был принят 17 сентября 1955 года. А до этого - с осени 1954-го - страны Запада и их экономико-политические блоки сперва смягчали, затем – с осени 1955 г. – поэтапно отменяли торговые и в целом экономические санкции против СССР. Введенные, напомним, в 1948–1951 годах.



Более того: вышеупомянутый указ был принят... через 4 дня после триумфального визита в СССР (8–14 сентября 1955 г.) К. Аденауэра, известного реваншиста, канцлера-основателя ФРГ. Совпадения эти едва ли случайные…



* "Восточно-тюркское соединение СС" (Osttürkischer Waffenverband der SS) - вооруженные формирования СС в 1942-1945 гг., состоящие из тюркских народов, исповедующих ислам. Это соединение неоднократно переформировывалось, участвовало также в боевых операциях вермахта.



В составе соединения были: Туркестанский легион (Turkistanische Legion) - комплектовался из представителей народов Средней Азии; легион "Идель-Урал" (Wolgatatarische Legion – Legion "Idel-Ural) - комплектовался из мусульманских народов Поволжья; Азербайджанский легион (Aserbaidschanische Legion) - комплектовался из азербайджанцев; Крымская боевая группа (SS-Waffengruppe Krim) - комплектовалась из крымских татар.



** Уже в конце 1950-х - начале 1960-х в самиздате союзных и ряда автономных республик стали появляться публикации о распространении того указа на прямых пособников оккупантов. В дальнейшем эта тема стала "осторожно" появляться в некоторых местных СМИ. Образовались там же, в 70-х, общественные группы за полноценную реабилитацию национал-коллаборационистов. Причем эти группы были вне жестких преследований со стороны местных органов КГБ или МВД (см., например, "Вестник Антибольшевистского блока народов России", Мюнхен, ноябрь 1982 г.). Источник - stoletie.ru

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