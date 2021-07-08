Скончался известный казахстанский кино-режиссер Сатыбалды Нарымбетов

08:06 08.07.2021

8 июля 2021,

Утром 8 июля в Алматы скончался известный казахстанский режиссер и сценарист Сатыбалды Нарымбетов, сообщает zakon.kz.



Ему было 75 лет.



Информацию подтвердили в Министерстве культуры.

Нарымбетов Сатыбалды (Сакен) Жалелович - кинодраматург, кинорежиссер, писатель.



Родился 8 марта 1946 г. в поселке Ачисай Туркестанского района Чимкентской области.



Окончил сценарный факультет ВГИКа (1969); ВКСР (Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, мастерская Г. Данелия, 1984).



Член Союза кинематографистов СССР (1973); Член Союза писателей Казахстана.



Лауреат Государственной премии РК (1996); Лауреат Независимой премии имени Жоржа Садуля; Лауреат Независимой премии "Платиновый Тарлан" (2000).



Награжден орденом "Курмет" (1996).



Қазақстанның еңбек сiнiрген кайраткерi (2005).



До своего первого "звездного" фильма "Жизнеописание юного аккордеониста", выведшего его в ряд киномастеров мирового уровня, Нарымбетов снял ряд полнометражных художественных и документальных фильмов, написав сценарии к более чем десяти фильмам, выпустил несколько сборников повестей: "Тентек" ("Бунтарь", 1969, каз. яз.), "Боль моя Атлантида" (1984, рус. яз.), "Фантомные боли" (1991, каз. яз.) и др.



Фильм "Жизнеописание юного аккордеониста" получил признание не только у себя в стране - он был удостоен Государственной премии РК за 1996 год, но и завоевал рекордное количество призов на самых престижных и авторитетных международных кинофорумах.



Фильмография



2015 Аманат (Казахстан)

2008 Мустафа Шокай (Россия, Казахстан)

2005 Степной экспресс (Казахстан)

2002 Молитва Лейлы | Ләйләнің зары (Казахстан)

1998 Омпа (Казахстан)

1994 Жизнеописание юного аккордеониста (Казахстан)

1990 Гамлет из Сузака, или Мамайя Кэро

1987 Зять из провинции

1983 Осенние извилистые дороги (к/м, диплом Высших режиссерских курсов)

1978 Дон Кихот моего детства