 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.07.2021
10:40  Жесткий цейтнот для Кыр-правительства: муки осталось на три месяца, - "ВБ"
09:26  Экстремисты уже просачиваются в Россию из Афганистана и Центральной Азии, - "СП"
09:14  В Узбе с 1/01/22 вводят обязательное Декларирование доходов чиновников, их жен и детей
09:11  Афганские женщины создают отряды самообороны, - "МК"
09:08  АфганАрмия пытается нанеси контрудар по талибам в Бадгисе
08:45  Забыть Панфиловцев: кому выгодно массовое переименование объектов в Казахстане? - М.Крамаренко
08:40  КырДеп Маматалиев предлагает похитить кого-нибудь в Турции и обменять на Орхана Инанды

08:37  Чем Саида Мирзиеева отличается от Гульнары Каримовой?
08:22  С нефтью не договорились. Котировки откатились после неудачи ОПЕК+
08:15  Кто готовил Путину его "Стратегию безопасности"? 43 страницы трескотни и словоблудия, - В.Катасонов
08:06  Скончался известный казахстанский кино-режиссер Сатыбалды Нарымбетов
07:56  "Туркестанский легион" и Казахские власти. Предателей объявляют "борцами за независимость"…, - А.Балиев
07:53  "Проект 1619", или Американский расизм наоборот, - В.Прохватилов
07:18  КОВИД-21. Информационная политика Запада во всей красоте, - Дм.Седов
00:58  В Узбекистане госслужащих будут брать на работу на основе онлайн-конкурса
00:42  Астанинские переговоры. Борьба за коридоры в Сирию может дорого обойтись России, - "НГ"
00:35  Под перекрестным огнем: IPO "китайского Uber" провалилось
00:33  Дорогие матери Узбекистана! Хурматли опа-оналар! (обращение), - Е.Дьяконов
00:03  При любом варианте исхода выборов Эфиопия... развалится, - А.Веселов
Среда, 07.07.2021
23:00  В Тегеране начались переговоры между талибами и ганимыми афганскими властями
22:56  Байден даст шанс неугодным режимам, - Д.Моисеев
21:51  В Кабуле сейчас Сайгон 1975-го.., - Рон Пол
21:23  Восстание "поющих трусов". Содержанка казахстанского буржуя певица Агурбаш катит бочку на Лукашено
21:08  Президента Гаити прикончил американский наркоконтроль? или люди, под него переодетые
20:57  Таджикистан взывает ОДКБ о помощи. Афган стучит в двери!
16:59  Вышли в свет ранее неиздававшиеся мемуары пушкиниста Николая Раевского о гражданской войне на Украине в 1918 году
16:22  Талибы осадили и штурмуют столицу афганской провинции Бадгис
15:38  В Туркмении ввели обязательную вакцинацию от коронавируса,.. которого там нет
15:20  В своем бунгало застрелен неизвестными действующий президент-олигарх Гаити Жювенель Моиз
12:48  Между Китаем и США: Какой путь выберет Россия в меняющемся мире? - А.Маслов
12:47  Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно? - Петр Своик
10:48  Гюльчатаи замотали личики. В Узбе сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
10:45  Аркадаг объявил международный тендер на строительство моста на Каспии до Казахстана. Возить карабугазскую соль?
10:43  Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами, - М.Аюпова
10:39  О лицемерии лозунгов защиты природы, - Св.Князев
10:36  "ВкусПидарВилл". Реклама с участием лесбийской пары вызвала скандал в России, - Der Standard
10:34  Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос, - Handelsblatt
09:55  Турецкая разведка пересекла все границы. Пропавший в Киргизии директор сети лицеев нашелся в Турции
09:42  Бери шинель... Амер-эвакуация из Афгана похожа на паническое бегство, - "Къ"
09:33  ЦентрАзию ждет засуха, которая продлится до конца века, - узб-профессор Норкулов
09:24  Елбасы о своих "ошибках" - Алиев, Аблязов... было очень больно
08:54  Российская 201-я военная база в Таджикистане рискует попасть в окружение талибов, - "СП"
08:46  Афганистан после американцев: планы Байдена "загоризонтных" воздушных атак, - Ник Моттерн
08:20  Экстремальная засуха в Казахстане: какие регионы под угрозой
08:18  Зеленый курс Байдена - угроза для человечества и природы, - Пол Дриссен
08:05  Курс на непредсказуемость: цена на нефть
02:01  Ну и что, островок демократии? За 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано, - Назарбаев
02:00  Падают в обморок, но не больны COVID-19: как "маршируют" таджикские студенты в пандемию
01:58  Торгов, по итогам которых в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта, похоже, не было
01:56  "Все выглядит угнетающе". История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Вторник, 06.07.2021
21:34  Кому американцы "подбросили" Афганистан? - Петр Акопов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Скончался известный казахстанский кино-режиссер Сатыбалды Нарымбетов
08:06 08.07.2021

8 июля 2021,
Утром 8 июля в Алматы скончался известный казахстанский режиссер и сценарист Сатыбалды Нарымбетов, сообщает zakon.kz.

Ему было 75 лет.

Информацию подтвердили в Министерстве культуры.
Нарымбетов Сатыбалды (Сакен) Жалелович - кинодраматург, кинорежиссер, писатель.

Родился 8 марта 1946 г. в поселке Ачисай Туркестанского района Чимкентской области.

Окончил сценарный факультет ВГИКа (1969); ВКСР (Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, мастерская Г. Данелия, 1984).

Член Союза кинематографистов СССР (1973); Член Союза писателей Казахстана.

Лауреат Государственной премии РК (1996); Лауреат Независимой премии имени Жоржа Садуля; Лауреат Независимой премии "Платиновый Тарлан" (2000).

Награжден орденом "Курмет" (1996).

Қазақстанның еңбек сiнiрген кайраткерi (2005).

До своего первого "звездного" фильма "Жизнеописание юного аккордеониста", выведшего его в ряд киномастеров мирового уровня, Нарымбетов снял ряд полнометражных художественных и документальных фильмов, написав сценарии к более чем десяти фильмам, выпустил несколько сборников повестей: "Тентек" ("Бунтарь", 1969, каз. яз.), "Боль моя Атлантида" (1984, рус. яз.), "Фантомные боли" (1991, каз. яз.) и др.

Фильм "Жизнеописание юного аккордеониста" получил признание не только у себя в стране - он был удостоен Государственной премии РК за 1996 год, но и завоевал рекордное количество призов на самых престижных и авторитетных международных кинофорумах.

Фильмография

2015 Аманат (Казахстан)
2008 Мустафа Шокай (Россия, Казахстан)
2005 Степной экспресс (Казахстан)
2002 Молитва Лейлы | Ләйләнің зары (Казахстан)
1998 Омпа (Казахстан)
1994 Жизнеописание юного аккордеониста (Казахстан)
1990 Гамлет из Сузака, или Мамайя Кэро
1987 Зять из провинции
1983 Осенние извилистые дороги (к/м, диплом Высших режиссерских курсов)
1978 Дон Кихот моего детства

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625720760
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2021 года №608
- Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы
- Спикер Сената встретился с Послом Саудовской Аравии
- Шеренга троечников
- Кадровые перестановки
- Выборы сельских акимов в Казахстане: мнения "за" и "против"
- Утилизируй это…
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане
- В Карагандинской области на выборы сельских акимов кандидатов выдвинули четыре партии
- Более 300 казахстанцев смогут отправиться на бесплатное обучение в зарубежные вузы в рамках межправительственных грантов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  