Кто готовил Путину его "Стратегию безопасности"? 43 страницы трескотни и словоблудия, - В.Катасонов

08:15 08.07.2021 Кремлевские "роботы" опять подставили президента

Валентин Катасонов



Российские СМИ на днях хором и радостно сообщили новость: президент Владимир Путин подписал указ об утверждении документа "Стратегия национальной безопасности Российской Федерации". И указ, и сама "Стратегия" вступили в силу 2 июля.



"Стратегия" приложена к указу, это обширный документ на 43 страницах, включает 106 пунктов (статей). Как отмечают журналисты, над ним работали очень долго в Совете Безопасности РФ. Документ уже был готов в мае и ждал утверждения президентом. Он призван заменить предыдущую версию "Стратегии", которая была утверждена президентским указом от 31 декабря 2015 года и действовала с 1 января 2016 года.



Видимо, эта новость призвана была вселить в граждан страны чувство уверенности, что они находятся под надежной защитой от разных внешних и внутренних угроз. Люди за последний год утратили душевный покой в связи с разными "пандемиями", "локдаунами", стремительным падением реальных доходов, а, главное, полным отсутствием понимания, куда мы движемся, и нарастающим сомнением в том, что у нас есть хотя бы какое-то подобие национального государства.



Нам хочется чуда, нам хочется, чтобы нынешний кошмар исчез как тяжелый сон. Может быть, "Стратегия" и призвана стать таким "чудом"? Может быть, со 2 июля тяжелый сон закончился, и в стране начинается осознанная жизнь? Может быть, "Стратегия" есть та "дорожная карта", которая выведет Россию из ее нынешних тупиков?



Увы, никакого чуда не произойдет. Мое знакомство с документом показывает, что из недр бюрократического аппарата родилась еще одна бессмысленная бумага.



Впрочем, почему "бессмысленная"?



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Во-первых, чиновники разных аппаратов могут поставить очередную "галочку" в выполнении графика подготовки и утверждения очередного "документа". Конвейер по подготовке таких макулатурных бумаг работает день и ночь, все 365 дней в году.



Во-вторых, может быть, найдутся граждане, которые поверят в то, что в России действительно есть "национальная безопасность". Конечно, хотелось бы и "национальную идею", но на первое время хватит и "национальной безопасности".



Документы, подобные "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", - достаточно известный жанр. Такие документы разрабатывались и разрабатываются США и другими странами НАТО. Такие документы были в Советском Союзе. Для подобного рода документов важен принцип иерархичности.



Определяется главная угроза национальной безопасности государства. Максим - две-три угрозы. Все другие угрозы имеют более низкие уровни. Соответственно формулируется главная задача по отражению главной угрозы (главных угроз).



У военных это называется определение главного направления ответного удара.



По отношению к главной задаче выстраивается второй и последующие уровни задач. Из принципа иерархичности (приоритетности) вытекает принцип мобилизации всех ресурсов (людских, материально-технических, финансовых) на направлении главного удара.



Ничего этого и близко нет в "Стратегии", принятой 2 июля. Все равномерно "размазано" на 43 страницах. Перед нами "продукт" "интеллектуальной деятельности" каких-то кремлевских бюрократов в жанре "обо всем и ни о чем". Видимо, авторы этого документа далеки от понимания жанра, равно как и понимания того, каковы реальные угрозы национальной безопасности России.



Примерно половина текста документа - словесная трескотня, словоблудие, самолюбование несуществующими "достижениями".



Чего стоит, например, первый абзац документа: "1. Последовательно проводимый Российской Федерацией курс на укрепление обороноспособности, внутреннего единства и политической стабильности, на модернизацию экономики и развитие промышленного потенциала обеспечил укрепление суверенной государственности России как страны, способной проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, эффективно противостоять попыткам внешнего давления".



После такой оценки "достижений" государства в области национальной безопасности возникает вопрос: а зачем нам вообще "Стратегия"?



Авторы "Стратегии" напоминают плохого врача, который пришел к умирающему пациенту. Вместо того, чтобы обследовать его, поставить диагноз и назначить программу лечения, такой горе-врач объясняет пациенту, что у него (пациента) все в порядке. А дальше такой эскулап закатывает пациенту лекцию на 43 страницах о том, что такое здоровый образ жизни. Рассказывает о правильном питании, о необходимости утренней зарядки, о прогулках на свежем воздухе, о правилах личной гигиены и т. п.



Просветительская "лекция" нашего "врача" очень обширна и систематична, в ней не забыто ничего. Вот основные разделы "лекции": "Россия в современном мире: тенденции и возможности"; "Национальные интересы Российской Федерации"; "Оборона страны"; "Государственная и общественная безопасность"; "Информационная безопасность"; "Экономическая безопасность"; "Научно-технологическое развитие"; "Экологическая безопасность и рациональное природопользование"; "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти"; "Стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество".



Еще куда не шло бы, если это была бы программа какого-нибудь вузовского ликбеза по дисциплине "Национальная безопасность". Но это документ, вышедший из недр Совбеза и предназначенный для российских ведомств - Министерства обороны, МИД, СВР, ФСБ и др.



Вот, например, в советское время были документы, которые надо было исполнять как закон. Такие, как пятилетние и годовые планы развития народного хозяйства. Они содержали очень конкретные показатели и графики. Неисполнения планов карались на всех уровнях управления экономикой страны (министерства, главки, производственные объединения, предприятия).



А были в СССР еще такие документы, как приветствия партии и правительства к советскому народу по случаю 1 мая и 7 ноября. Там были пожелания, адресованные всем - и начальникам, и рядовым гражданам, по поводу того, как строить "светлое будущее".



Приветствия к 1 мая и 7 ноября не были обязательными к исполнению. Так вот "Стратегия" по своему духу мне очень напоминает упомянутые приветствия к советскому народу. Т.е. "Стратегия" никого ни к чему не обязывает.



От общих рассуждений по документу перейду к рассмотрению одного из разделов, который называется "Экономическая безопасность". Мне он ближе с профессиональной точки зрения. Начинается он со следующего абзаца: "Мировая экономика переживает период глубокой рецессии. Усиливаются рыночная волатильность, неустойчивость международной финансовой системы, увеличивается разрыв между реальной и виртуальной экономикой. При сохранении высокой экономической взаимозависимости стран и регионов мира замедляются процессы формирования новых международных производственных цепочек и цепочек поставок, снижаются потоки инвестиций. Возрастает роль национальных государств и региональных соглашений в торгово-экономической сфере".



Этот фрагмент, да и большая часть раздела мне напоминает речь главного инженера Треухова о международном положении при пуске трамвая из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". Как мы знаем, о самом трамвае инженер так ничего и не сказал.



Забалтывается тема реальных угроз российской экономике и в других пунктах раздела. Вот, например, пункт 60: "В условиях продолжающейся структурной перестройки мировой экономики, связанной с изменением технологического фундамента ее развития, все большее значение приобретают человеческий потенциал и экология. Трансформация традиционных рынков товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, появление новых секторов экономики сопровождаются перераспределением ролей и потенциала отдельных стран и регионов мира, формированием новых центров экономического влияния".



Продолжение все той же речи о международном положении, а о "трамвае" (экономической безопасности России) мы опять ничего не узнаем.



Удивительным образом, авторам документа удалось обойтись без таких понятий, как "экономическая война", "внешние экономические угрозы", "экономическая дестабилизация", "экономические диверсии", "экономическая разведка" и т. п. Во всем документе из 43 страниц лишь однажды встречается слово "санкции" (имеются в виду экономические санкции США и их союзников против России).



О такой мере противодействия внешним угрозам России, как экономическая мобилизация, в документе вообще не упоминается. Зато в пункте 67 дается подробнейший список задач по обеспечению экономической безопасности. Список включает аж 35 задач. Список напоминает реестр всех секторов, отраслей и главных производств, которые пока еще имеются в России.



Все смешано в одну кучу: тут и семеноводство, и аквакультуры (рыбоводство), и радиоэлектронная промышленность, и "зеленая энергетика", и т. п. И по каждой из 35 позиций одни и те же слова: "увеличить", "повысить", "ускорить развитие", "уделить особое внимание", "совершенствовать", "укрепить", "сократить" (использование доллара США) и т. п.



В принципе подобные "приветствия к 1 мая" за один рабочий день может подготовить любой натренированный на таких документах клерк. Но у нас ведь на дворе цифровизация. И у меня закралась такая мысль: а, может быть, не только раздел "Экономическая безопасность", но и весь документ "Стратегия" создан… роботом?



Еще одна версия: а, может быть, его подготовили иностранные консультанты? Уже очень не по-русски написаны некоторые фрагменты документа. Используется терминология международных финансовых организаций.



Так, документ пестрит такими словечками, как "низкоуглеродная энергетика", "низкоуглеродные технологии", "мегасейенс" (надо понимать, что речь идет о какой-то мега-науке), "зеленая экономика" и т. п. Порой возникает ощущение, что для России самой главной угрозой является… потепление климата на планете. И документ "Стратегия" должен показать "нашим партнерам", что мы разделяем их оценки и приоритеты. Такое ощущение, что речь идет не о мерах обеспечения национальной безопасности России, а об участии России в обеспечении "мировой безопасности" (так как ее понимают "наши партнеры").



Авторы документа - люди многоопытные. Их голыми руками не возьмешь. Вы, например, можете их критиковать за то, что в документе не раскрыта такая угроза национальной экономической безопасности России, как иностранный капитал, который захватил контроль над рядом отраслей и производств в нашей стране. Ответ будет следующий: вы не правы, мы об этом написали. Действительно, в пункте 67, где приводится 35 задач, в 33-й задаче значится "усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегически значимые сектора российской экономики". Используется метод под названием: "Закопать, чтобы никто не нашел". Такая задача должна стоять на первых местах, на не на 33-м месте.



Или, например, вы станете говорить о том, что стратегия национальной безопасности не может быть без стратегического планирования. И тут ваш упрек авторами документа будет отпарирован. В конце 64 пункта документа вам ткнут пальцем и покажут фразу: "…повышение эффективности стратегического управления экономическим развитием Российской Федерации…". Но эта фраза должна быть если не в начале всего документа, то, по крайней мере, в начале раздела "Экономическая безопасность". Итак, "закопали, чтобы никто не нашел".



Некоторые фразы просто вызывают недоумение. Так, пункт 66 кончается следующей фразой: "создание условий для экономического роста Российской Федерации, темпы которого будут выше мировых".



Это уже напоминает сеанс черной магии: авторы документа призывают какие-то мистические силы, благодаря которым темпы экономического роста России должны быть выше мировых. Пока было все наоборот. За три десятилетия доля России в мировом ВВП неуклонно падала. Так, в 1992 году, доля России в мировом ВВП (рассчитанная по паритету покупательной способности рубля) была равна 4,85%; в прошлом году она уже упала до 3,0%



А вот еще одна из забавных фраз раздела "Экономическая безопасность": снижение… уровня коррупции в предпринимательской среде" (30-я задача). Я считал, что коррупция всегда предполагает наличие двух сторон: представителя бизнеса, дающего взятку, и чиновника, взятку получающего. Оказывается, в представлении авторов документа может быть коррупция без участия чиновников.



А вот еще хорошо запрятанная в документе фраза: "…сокращение вывода финансовых активов за границу". Это в самом конце обширной формулировки 17-й задачи.



И тут не могу не вспомнить, что за несколько дней до подписания указа о "Стратегии" Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поправках к федеральному закону о валютном регулировании и валютном контроле.



Одним росчерком пера, сделанного 27 июня, была проведена легализация ограбления России.



Экспортерам так называемых "несырьевых неэнергетических товаров" было разрешено не возвращать в Россию валютную выручку от продажи товаров. Это широкий круг товаров - черные и цветные металлы, золото, простые металлоизделия, зерно, рыба и морепродукты и др.



В прошлом году экспорт таких товаров составил 160 млрд долл., или почти половину всего российского экспорта. Подписанный президентом закон вступил в силу с 1 июля этого года.



А на следующий день в силу вступила "Стратегия национальной безопасности". Документ о национальной безопасности есть, а сама национальная безопасность уничтожается одновременно с принятием документа. Источник - svpressa.ru

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