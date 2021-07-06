С нефтью не договорились. Котировки откатились после неудачи ОПЕК+

08:22 08.07.2021

Газета "Коммерсантъ" №117 от 08.07.2021, стр. 8

За последние два дня котировки европейских сортов нефти обвалились на 4,5–6,3%, откатившись к значениям двухнедельной давности. Отсутствие договоренности по продлению сделки ОПЕК+, а также укрепление доллара спровоцировало медвежьи настроения на товарном рынке. Остаются риски и увеличения буровой активности со стороны производителей сланцевой нефти, что может привести к профициту предложения. Ситуация отразилась на российском валютном рынке: курс доллара приблизился к отметке 75 руб./$.



По данным агентства Reuters, котировки российской нефти Urals на спот-рынке в среду обвалились почти на 3%, достигнув отметки $71,3 за баррель. Стоимость нефти Brent опускалась до $75,2 за баррель. Фьючерсные контракты североморской нефти достигали в цене $75,2 за баррель. Уверенное снижение котировок продолжается второй день, и за это время они потеряли 4,5–6,3%. Впрочем, уверенный рост на нефть сохранялся с начала года. За это время (даже с учетом произошедшей коррекции) цены на европейские сорта нефти выросли на 40–50%.



"Медвежьи" настроения инвесторов в наибольшей степени спровоцировала неопределенность в продлении сделки ОПЕК+ (см. "Ъ" от 6 июля). Как отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе, цены на нефть начали падать во вторник на фоне резкого укрепления доллара, а также предположений, что провал переговоров внутри ОПЕК+ может привести к бесконтрольному росту нефтяных поставок. Также появляется все больше подтверждений того, что производители сланцевой нефти в США воспользовались недавним ростом котировок, чтобы зафиксировать цены на будущие поставки, указывает господин Шейбе. Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова, появились риски, что "некоторые производители "откроют краны" и начнут экспортировать больше нефти".



Помимо этого, по мнению старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Виталия Громадина, нефтяной рынок падал вместе со снижением аппетита инвесторов к риску после слабых данных о деловой активности в сфере услуг. В частности, инвесторы опасаются замедления роста экономики, что может также отражаться в падении доходности гособлигаций. В среду общей нервозности добавили и ссылки Wall Street Journal на заявления представителей ОАЭ, страны, из-за которой ОПЕК+ не смогла вынести решение по организованному возвращению добычи с августа. Один из источников заявил газете, что "пришло время максимизировать стоимость углеводородных ресурсов страны".



Вместе с тем другие участники рынка считают, что цены на нефть остаются на привлекательно высоком уровне.

И в базовом варианте предполагается нахождение компромисса в ОПЕК+. По мнению Виталия Громадина, вероятность повторения ценовой войны выглядит очень низкой. Вирусная ситуация в мире выглядит все еще слишком сложной. Вероятно, до встречи в августе в ОПЕК+ смогут выработать более долгосрочно устойчивые условия для сотрудничества, считает он.



Впрочем, как отмечает главный экономист Julius Baer Норберт Рюкер, ключевые страны-потребители нефти могут усилить политическое давление на нефтедобывающие страны, поскольку их стратегия искусственного повышения цен на нефть становится все более очевидной. И самое главное, сланцевый сектор может нарастить свою буровую активность, что отразится на цене нефти, указывает эксперт. По оценке госпожи Крыловой, при текущем балансе на рынке нефти (избыток спроса всего 1,2 млн баррелей) и проблемах с эпидемиологической обстановкой в некоторых странах, тормозящей открытие авиасообщений и в целом спрос на нефтепродукты, это чревато сдвигом баланса к профициту предложения, а цены на нефть рискуют опуститься к $60–65 за баррель.



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Значительное снижение цен на нефть негативно отразилось на российском валютном рынке. Как отмечает Виталий Громадин, курс доллара на российском рынке реагирует на снижение аппетита к риску и, соответственно, сырьевым валютам. За последние два дня курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,25 руб., до отметки 74,75 руб./$, обновив максимум с начала мая. Вместе с тем Екатерина Крылова считает, что на позиции рубля сказывается общее снижение интереса к валютам и активам развивающихся стран после заседания ФРС. По ее оценке, если цена на нефть Brent до конца недели будет в диапазоне $70–75 за баррель, то курс доллара останется 73,5–75,5 руб./$. При этом она обращает внимание, что российский фондовый рынок также чувствует себя более устойчиво, а индекс Московской биржи остается вблизи исторического максимума.



Дмитрий Михайлович