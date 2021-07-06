КырДеп Маматалиев предлагает похитить кого-нибудь в Турции и обменять на Орхана Инанды

08:40 08.07.2021

7 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Депутат Марлен Маматалиев предлагает обменять президента "Сапата" Орхана Инанды на осужденных в КР граждан Турции. Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.



По данным министра внутренних дел, в Кыргызстане отбывают тюремный срок десять граждан Турции.



"Надо рассмотреть вариант обмена. Такой вопрос может обсудить МИД. Или по старому методу, который показывают в фильмах: похитить кого-нибудь из Турции и обменять на Орхана Инанды", - сказал Марлен Маматалиев.



Министр внутренних дел Улан Ниязбеков ответил, что вариант обмена рассматривается.



5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.



Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения "Сапат" Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.



6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.



МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.