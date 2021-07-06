Забыть Панфиловцев: кому выгодно массовое переименование объектов в Казахстане? - М.Крамаренко

08:45 08.07.2021 В Казахстане все последние 30 лет, с момента ликвидации СССР, ведется интенсивная работа по переименованию населенных пунктов, улиц, микрорайонов и иных географических объектов. Переименования происходят с такой скоростью, что даже в официальном документе - государственной программе по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020–2025 годы даются обобщенные данные.



Так в этом документе, утвержденном 31 декабря 2019 года, используется предлог "около", означающий приблизительность указанных значений при перечислении произведенных переименований за годы независимости. В частности, в тексте Программы говорится о том, что "за годы независимости по всей республике было переименовано около 20 районов, городов, областей, около 1500 населенных пунктов, около 1 400 объектов (учреждений образования, культуры, спорта и др.), 85 железнодорожных станции, около 25000 ономастических наименований (улицы, проспекты, микрорайоны и др.)".



Конечно, Казахстан в этой сфере не новатор, но, можно с уверенностью говорить о том, что мы входим в десятку стран в мировом масштабе по ренеймингу административно-территориальных единиц и иных географических объектов. И это еще не предел. Так как в этой же программе указывается на необходимость активизации процесса "присвоения названий географическим объектам на национальный лад", а также "восстановления исторических вариантов географических объектов".



Специалисты в сфере топонимики и ономастики выделяют две формы процесса наименования географического объекта.



Первая – стихийная, она же и естественная, то есть не связанная с какой-либо политической конъюнктурой. Это когда, к примеру, два находящихся рядом поселения называют по-разному, чтобы просто отличать их друг от друга. Обычно это происходило на уровне народной апробации, коллективно, и автор такого наименования неизвестен.



Вторая же форма – искусственно-упорядоченная, когда наименование того или иного объекта имеет двойное назначение: не только с целью отделить его от других подобных объектов, но и с идеологической функцией, оказывающей влияние на идентичность всего населения в конкретном государстве. Зачастую именно эта форма вызывает неоднозначную реакцию среди жителей населенных пунктов, подвергнувшихся смене своего наименования. Но самое главное - искусственно-упорядоченный подход выступает одним из действенных индикаторов политики государства, раскрывая то, какую идентичность формирует правящий в нем режим.



Истории переименования



Изменение одних наименований на другие производилось и ранее в истории многих государств, в том числе и в Советском Союзе. Ведь в первом в истории человечества социалистическом государстве необходимо было создать общество людей с особой идентичностью. Делалось это все практически по тексту "Интернационала": "Весь Мир насилья мы разрушим до основанья, а затем Мы наш, мы новый Мир построим: кто был ничем, тот станет всем". Поэтому в новом мире, мире социализма, который возник после победы революции в отдельно взятом государстве, необходимо было утверждать новые символы – ориентиры, на которые должны были равняться советские люди. Делалось это в том числе и с помощью переименований населенных пунктов, улиц, площадей и прочих географических объектов. Поэтому вместо "царскорежимных" наименований появлялись новые в честь героев и вождей революции.



После Победы в Великой Отечественной войне советская власть таким же способом стремилась увековечить память о тех, кто спас не только СССР, но и весь мир от фашизма. Да и в целом, вся история побед советского человека в космосе, при грандиозных стройках и при освоении целинных земель находила свое отражение в ономастике и топонимике. Такая символическая политика была направлена на закрепление в сознании граждан Советского Союза мысли о том, что они идут правильным путем в строительстве своей социалистической Родины и одерживают верх над остальным капиталистическим миром.



Но, как известно, 30 лет назад мы, все 15 союзных республик, все-таки сошли с этого пути и демонтировали Советский Союз. Но, Казахстан, как и ряд бывших советских республик, не смог отказаться от технологии символической политики по переименованию географических объектов, которую разработали в СССР для формирования своей особой социально-политической идентичности. Хотя, возможно, ему помогают в этом вопросе извне.



Конечно, акценты были расставлены уже другие. Постсоветскому Казахстану помогли примерить на себя новый политический имидж - "жертва колониальной политики", что нашло свое отражение и в ономастике с топонимикой. В первые годы, после падения социалистического строя в Казахстане, отказались от улиц Ленина, Менжинского, Орджоникидзе и иных революционеров, и строителей социализма.



Также избавились от улиц имени Карла Маркса и Фридриха Энгельса, посчитав их, видимо, тоже причастными к колониальной политике. Сюда же отнесли и "Космонавтов", такую улицу в Алма-Ате переименовали в 1993 году в улицу Ахмета Байтурсынова. Хотя космонавты - это, объективно, больше про первый полет человека в космос, совершенный с казахстанской земли, а не про колониализм.



Были переименованы Гурьев, Шевченко, другие населенные пункты. Сейчас, согласно вышеупомянутой программе реализации языковой политики, до 2025 года должны получить новые, то есть старые, исторически обоснованные, имена географические объекты на трансграничных территориях. Что имеется в виду, конкретно не расписано в документе, но можно предположить, что речь идет о населенных пунктах в приграничных с Россией областях.



Конечно, нельзя не согласиться с инициативами по переименованию улиц и иных объектов, например, носящих имя Свердлова. Этот исторический персонаж запомнился тем, что был одним из основных инициаторов расказачивания и расстрела царской семьи. Но почему, к примеру, в Кокшетау вычеркнули имя Капцепича, бывшее у одной из улиц, благодаря которому этот город в свое время и появился.



Ведь именно он издал приказ о создании Кокчетавского округа, благодаря чему стала формироваться инфраструктура казачьего поселения, пошли финансовые потоки, начала развиваться торговля и появился сам город Кокшетау. То есть он был по факту одним из отцов - основателей этого казахстанского города. Ходит слух, что Петр Капцевич попал в такую опалу из-за обвинения национал-патриотами города в том, что он был причастен к преследованию и казни Кенесары Касымова, правда, российский чиновник умер в 1840 году, за 7 лет до казни казахского хана.



Иногда процесс переименования в Казахстане приобретает размах спортивного состязания. Так, российский публицист Александр Шустов в одной из своих статей приводит слова члена ономастической комиссии Чимкентской области К. Дусеймби, который в мае 2000 года заявил на брифинге практически как спортсмен-рекордсмен, что за свою жизнь он успел переименовать 200 улиц, но еще ведь осталось 800 на русском языке. Видимо, поэтому, чтобы немного сдержать такое усердие, периодически вводятся моратории на переименования.



Власти Казахстана попытались придать этому политически мотивированному ренеймингу географических объектов демократический вид, при котором первичное решение о переименовании принимается на сходе граждан конкретного населенного пункта. Но, по факту, об этом сходе узнают только заинтересованные лица. Да и любое слово в защиту названия из советского или царского прошлого может вызывать гневное обвинение в пособничестве колониальной политике северного соседа. При этом иногда складывается мнение, что верховная власть не всегда знает, как происходит ренейминг географических объектов. Так, видимо поступающие жалобы "снизу" в 2018 году заставили раздражительно отреагировать в отношении столичной ономастики Нурсултана Назарбаева, руководившего в тот период страной. Тогда он предложил, что лучше присваивать улицам порядковые номера, чем называть их в честь людей, не имеющих отношение к столице.



В текущем 2021 году прозвучала инициатива о необходимости переименовать Панфиловский район Алматинской области. С таким предложением в марте выступил Кали Ибраимжанов, считая, что такое политическое решение будет способствовать избавлению от отголосков тоталитарного строя Советского Союза. Эта новость для Казахстана уже не стала громом среди ясного дня, так как в отношении "панфиловцев" ранее звучали предложения предать их забвению, переименовав парк в Алма-Ате. За что генерал Панфилов, как и бойцы его дивизии, заслужили такой оценки, защищая мир от фашизма?



Вторя европейским резолюциям



Ответ на этот вопрос можно найти на Западе, где занимаются проектированием новых идентичностей на постсоветском пространстве, которые должны быть настроены враждебно к России. Ведь причина, по которой предлагается отказаться от названия Панфиловского района, во многом созвучна с рядом антироссийских деклараций Европы. Здесь есть отзвуки и резолюции ПАСЕ от 26 января 2006 года "О необходимости осуждения международным сообществом преступлений тоталитарных коммунистических режимов", в которой выражается сожаление, что не было Нюрнбергского процесса над СССР, который признается тоталитарным государством. Здесь же слышны и идеи резолюции европейского парламента от 19 сентября 2019 года "О важности европейской памяти для будущего Европы", в которой европейские политики обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны. Документы эти сами по себе бездоказательны и необъективны и направлены на то, чтобы вызвать негативное восприятие Советского Союза и его правопреемника – Российской Федерации.



Но здесь возникает другой вопрос: надо ли нам, в угоду Запада, такими инициативами по переименованию портить отношения с Россией, при этом, отказавшись от части героической истории народа Казахстана, отказавшись от сопричастности к Великой Победе над гитлеровской Германией, в результате которой мы спасли весь мир от нацизма?!



Конечно, можно с подозрением относиться к политике наименований и переименований Царской России и СССР. И там хватало ляпов и ошибок исторического и политического характера, а также чиновного произвола. Но чаще всего это была достаточно стройная система формирования общегосударственной идентичности с учетом местной культуры, языка, национального колорита. В противном случае в эти исторические периоды не было бы наименований типа Кокшетау, Кустанай, Джезказган и т.д. Почему же у нас даже целинные поселки, созданные в период освоения Целины, пытаются переименовать, хотя до той поры там ничего не было кроме народных названий ручьев, урочищ и даже родников?



Складывается впечатление, что в Казахстане эти вопросы пущены на самотек: лишь бы наименование было не на русском и лишь бы было что-то не связанное с историей России, СССР.



Сейчас зазвучали призывы реабилитировать тех, кто убивал "красных" в период гражданской войны и бойцов туркестанского легиона. Если тенденция формирования идентичности пойдет в этом русле, то еще немного, и есть вероятность, что их имена могут появиться у казахстанских географических объектов.



Но, никто не знает, что нас ждет за очередным поворотом истории. "Парадигма отказа и отталкивания" нередко диктует не самую благоприятную логику развития общества.



Максим КРАМАРЕНКО Источник - Ia-centr.ru

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