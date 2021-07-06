АфганАрмия пытается нанеси контрудар по талибам в Бадгисе

09:08 08.07.2021

Афганские военные начали освобождать Калайи-Нау от талибов

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Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау, расположенного в афганской провинции Багдис от боевиков радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщили в министерстве страны.



Ранее сообщалось, что талибы захватили тюрьму в городе Калайи-Нау и освободили всех заключенных. После этого в городе начались уличные бои.



В ведомстве добавили, что талибы понесли большие потери в ходе вооруженных столкновений с военными: убито 69 человек, 23 получили ранения. По предварительной информации, боевики захватили все районы провинции Бадгис и бои продолжаются в столице - Калайи-Нау. К талибам перешли 200 солдат, включая старших командиров.



Напомним, что в Афганистане идет вооруженное противостояние между правительственными силами и боевиками движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). Нестабильность в регионе нарастает на фоне вывода войск США.