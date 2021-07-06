Афганские женщины создают отряды самообороны, - "МК"

09:11 08.07.2021

Афганские женщины создают отряды самообороны: "Талибан" громит правительственные войска

Террористы вводят в стране режим жесткого исламского правления



Боевики террористической группировки "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) близки к полному захвату власти в Афганистане. На захваченных территориях террористы вводят новые законы, основанные на радикальном толковании исламских норм. По правилам Талибана, женщины лишаются большинства прав, причем нарушение закона карается смертью. Афганские женщины, несогласные с таким порядком, создают отряды вооруженной самообороны, чтобы противостоять боевикам.



Террористы вводят в стране режим жесткого исламского правления

ФОТО: TWITTER.COM@NAYLAPASHTOON

Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Группировка "Талибан" берет под контроль один район страны за другим, захватывает объекты военной и гражданской инфраструктуры. В среду стало известно о том, что террористы захватили столицу провинции Бадгис, разгромив части правительственной армии. В провинции Гильменд боевикам досталась военная база и не менее двадцати бронемашин. Подразделения армии Афганистана предпочли не принимать боя и отошли.



На занятых территориях талибы вводят режим жесткого правления, основанный на ультра-ортодоксальной мусульманской идеологии. Согласно законам радикалов, на их территориях запрещен оборот и употребление алкоголя, а также введены строгие правила для всех граждан. Мужчины обязаны носить бороды и одежду определенного стиля, а также в обязательном порядке являться на молитву шесть раз в сутки.



Жесткие правила вводятся в отношении женщин. Им запрещается показываться на улице с открытым лицом и без сопровождения мужчины. Женщины лишаются права на светское образование (включая обучение грамоте и математике) и в могут быть выданы замуж в принудительном порядке.



За нарушение любых правил и законов "Талибана" для всех местных жителей предусмотрены суровые наказания, преимущественно - телесные: от публичной порки до казни, путем побивания камнями.



Введение таких жестких правил привело к тому, что многие афганские женщины создают отряды самообороны против талибов. В связи с тем, что у правительства Афганистана почти не осталось людских резервов, власти планируют использовать женщин в качестве последнего резерва.



Ранее в армии Афганистана были созданы преимущественно женские соединения, обученные иностранными инструкторами. Принято считать, что они отличаются большей лояльностью к правительству, и не намерены сдаваться в плен, где их почти гарантированно ожидает смертная казнь.



Новые резервы могут несколько усилить позиции афганских властей. Как правило, подразделения афганской армии предпочитают не вступать в бой с талибами и сдаются в плен. Радикалы распространяют среди солдат листовки с призывами складывать оружие и возвращаться домой. Руководители "Талибана" гарантируют сдавшимся свободу от преследования и мирную жизнь. Многие военные и вовсе предпочитают вступать в ряды террористов, поскольку те способны выплачивать им жалование.



Стартовали переговоры между правительством Афганистана и талибами



Отряды женской самообороны гарантированно не будут сдаваться талибам в плен, однако их реальная боеспособность пока неизвестна. На многочисленных митингах и в интервью СМИ женщины заявляют, что будут сражаться до последней капли крови и лучше покончат с собой, чем сдадутся. Однако в Талибане, кажется, не намерены воспринимать угрозу всерьез. Близкие к радикалам аккаунты в соцсетях называют мобилизацию афганских женщин не более чем пиар-ходом правительства и даже "агонией оккупационного режима".



В ближайшее время женские подразделения будут отправлены на фронт, где попытаются остановить победный марш "Талибана" по стране.



Артемий ШАРАПОВ