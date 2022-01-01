В Узбе с 1/01/22 вводят обязательное Декларирование доходов чиновников, их жен и детей

09:14 08.07.2021

Декларирование доходов госслужащих вводится с 1 января

Декларирование доходов и имущества госслужащих, их супругов и несовершеннолетних детей вводится с 1 января 2022 года. Им будет запрещено иметь счета и имущество за рубежом. Будет введена ответственность за непринятие мер по раскрытию и предотвращению конфликта интересов.



С 1 января 2022 года в Узбекистане вводится система обязательного декларирования доходов и имущества государственных служащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей.



Как сообщило Министерство юстиции, это предусмотрено указом президента от 6 июля "О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении".



В соответствии с указом, отказ в предоставлении декларации госслужащими и внесение заведомо недостоверных сведений являются основанием для их отстранения от госслужбы и привлечения к установленной законом ответственности;



С 1 января 2022 года госслужащим также запрещается открывать и владеть счетами, хранить денежные средства, владеть недвижимым и иным имуществом за пределами территории Узбекистана.



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Документом также устанавливается, что непринятие мер по раскрытию и предотвращению конфликта интересов (ситуация, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение должностным лицом своих обязательств в отношении личных интересов) влечет за собой ответственность в установленном порядке.



Конкретные требования к вводимой системе будут закреплены в законах "О декларировании доходов и имущества государственных служащих".и "О регулировании конфликта интересов", проекты которых должны быть разработаны в ближайшие месяцы.



Указом также предусмотрена разработка законопроектов, предусматривающих:



установление в Уголовном кодексе четкого перечня статей, подпадающих под категорию коррупционных преступлений;

резкое ужесточение наказания за коррупционные преступления вплоть до пожизненного лишения свободы;

установление ответственности за незаконное обогащение, выявленное при декларировании доходов и имущества;

установление ограничений на применение смягчающих норм к лицам, совершившим коррупционные преступления.

Проект указа президента о введении системы декларирования доходов был опубликован в июне. Его обсуждение должно было завершиться 8 июля.



Напомним, закон о госслужбе, предусматривающий декларирование доходов, намечалось принять еще в сентябре 2017 года, но этот срок не раз отодвигался. Назывались сроки 1 января 2020 года и 1 января 2021 года. В конце мая директор Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов сообщил, что президент поручил ускорить внедрение системы декларирования доходов и имущества госслужащих.