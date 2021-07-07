Экстремисты уже просачиваются в Россию из Афганистана и Центральной Азии, - "СП"

09:26 08.07.2021

Эксперты предупреждают об угрозе террористических атак на территории РФ

Вера Жердева



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Александр Артамонов Александр Михайлов



Сотрудники ФСБ России ликвидировали четыре ячейки террористической организации Хизб ут-Тахрир* в Уфе, Пензе и Челябинске. По данным спецслужб, задержанные распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также занимались вербовкой в свои ряды мусульман - как местных, так и мигрантов, приехавших на заработки.



При обыске у террористов были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы.



А не далее как на прошлой неделе пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Совершить их готовилась члены нескольких ячеек "Исламского государства"**. Шесть боевиков уничтожены, двое задержаны. В частности, в Москве один из террористов планировал взрывать самодельную бомбу в людном месте.



Что же получается, террористическая организация, которую успешно разгромили в Сирии (о чем долго и победно сообщали едва ли не из каждого утюга), оказывается, вполне себе боеспособна и имеет на территории Российской Федерации свою разветвленную сеть?!



И вообще, что за всплеск террористической активности? Вроде бы, в последние пару лет все было тихо-спокойно… Этот вопрос мы задали ветерану спецслужб Александру Михайлову.



- Тому есть две причины: первая - американцы выводят свои войска их Афганистана, в этой стране немало экстремистских группировок, которые имеют последователей и в России, и чувствуя ослабление давления со стороны военных, они активизируют свою деятельность; вторая - отечественные спецслужбы набрались опыта, стали лучше работать, поэтому теракты удается своевременно предотвращать, а террористические ячейки - выявлять до того, как они начнут активно действовать.



"СП": - Каков прогноз, ждать ли усиления активности террористов на территории РФ? Или можно спать спокойно?



- К сожалению, из-за текущей обстановки в мире террористическая угроза возрастет. Поэтому гражданам придется проявлять бдительность: обращать внимание на оставленные кем-то вещи, непонятные предметы, брошенные автомобили, на незнакомых людей, на разговоры о готовящихся терактах, и, самое главное, сообщать об этом сотрудникам правоохранительных органов. Только так можно предотвратить беду.



"СП": - То есть мы опять вернемся к обходам чердаков и подъездов, будем подозрительно оглядывать грязные машины, припаркованные возле дома, выбегать из вагонов метро при виде забытого пакета и шарахаться от женщин в хиджабах?



- В условиях террористической угрозы мы живем с первой чеченской кампании. Повторюсь: то, что в последнее время все тихо-спокойно - заслуга, прежде всего, наших спецслужб. И да, людям придется тоже думать о собственной безопасности, а то привыкли уже к патриархальной благостности и расслабились. А это до добра не доводит.



Мы не забыли "Норд-Ост", захват школы в Беслане, взрывы жилых домов и теракты в московском метро. Но в последнее время действительно привыкли к спокойствию. Отчасти потому, что те, кому следует. работают не только успешно, но и не слишком афишируя свою деятельность. Например, многие ли смогут ответить на вопрос, когда проводилась последняя контртеррористическая операция, например, на Северном Кавказе? Правильный ответ: 11 марта этого года. В Махачкале. Но он прошла тихо и гладко, поэтому широкая общественность осталась в неведении.



Время от времени силовики находят схроны оружия (а раз оно хранится, значит, может быть использовано), периодически при проверке документов обстреливаются полицейские патрули, а иногда (по счастью все реже и реже) НАК ловит в лесах вооруженных бандитов. И это - наша реальность, а не параллельная вселенная.



- Вывод войск США из Афганистана автоматически приведет к росту террористической угрозы, так как еще до того, как было принято решение о сокращении американского контингента в этой стране, спецслужбы уже наблюдали приток в Центральную Азию боевиков ИГИЛ**, - говорит политолог и военный эксперт Александр Артамонов. - Парадоксально, но передислокация исламистов, очевидно, выгодна все тем же… США. Их план - создать постоянную угрозу в районе Кушки, а потом импортировать революцию и черносотенный исламизм в Узбекистан и другие государства региона. Обустройство лагерей для таких "беженцев" уже секрет Полишинеля в Кабуле. Со своей стороны, ОДКБ тоже готовится к новому сценарию противостояния.



В общем, России теперь придется держать оборону на своих среднеазиатских рубежах, чтобы зараза не пустила в очередной раз корни на нашей территории.



Уже был период, когда заграничные проповедники несли в массы крайне радикальные, а то и откровенно экстремистские идеи, когда еще недавно вполне лояльные граждане вдруг подались в боевики и им по непонятно каким каналам поставлялись из-за границы оружие и деньги.



Для того, чтобы сейчас избежать рисков и контролировать ситуацию Россия готова к сотрудничеству как в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, так и в двустороннем формате - с Узбекистаном и Туркменистаном, чтобы выработать единый подход к ситуации в Афганистане и попыткам США использовать Центральную Азию как плацдарм для своих войск.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия предпримет все необходимые меры, чтобы защитить Таджикистан и союзников от "Талибана"***, поскольку обязательства России в рамках ОДКБ остаются в силе.



Штаты будут полагаться на убийство талибов беспилотниками

*Партия исламского освобождения (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами), решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003.



признана экстремистской/террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.



**"Исламское государство" (другие названия: "Исламское Государство Ирака и Сирии", "Исламское Государство Ирака и Леванта", "Исламское Государство Ирака и Шама", ИГИЛ) решением Верховного Суда РФ от 29.12.2014. признана экстремистской/террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.



***"Движение Талибан" решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003. признана экстремистской/террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.



7.07.21