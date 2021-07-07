 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 08.07.2021
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13:14  Приближение афганского хаоса: с кем дружить России? - П.Македонцев
13:10  В Туркменистане у бюджетников отбирают загранпаспорта
12:22  Компартия Китая готовится управлять миром, - Д.Косарев
11:11  ЗадротКлоун. Рос-шоу-мен Цикало женился на казашке, "выкупил для нее свою фамилию" и уехал на ПМЖ в Майами
10:40  Жесткий цейтнот для Кыр-правительства: муки осталось на три месяца, - "ВБ"
09:26  Экстремисты уже просачиваются в Россию из Афганистана и Центральной Азии, - "СП"

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09:11  Афганские женщины создают отряды самообороны, - "МК"
09:08  АфганАрмия пытается нанеси контрудар по талибам в Бадгисе
08:45  Забыть Панфиловцев: кому выгодно массовое переименование объектов в Казахстане? - М.Крамаренко
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00:58  В Узбекистане госслужащих будут брать на работу на основе онлайн-конкурса
00:42  Астанинские переговоры. Борьба за коридоры в Сирию может дорого обойтись России, - "НГ"
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Среда, 07.07.2021
23:00  В Тегеране начались переговоры между талибами и ганимыми афганскими властями
22:56  Байден даст шанс неугодным режимам, - Д.Моисеев
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ЗадротКлоун. Рос-шоу-мен Цикало женился на казашке, "выкупил для нее свою фамилию" и уехал на ПМЖ в Майами
11:11 08.07.2021

Буду сражаться за нее насмерть - Цекало о жене из Казахстана

Российский шоумен Александр Цекало рассказал, на что пошел ради брака с Дариной Эрвин, сообщает zakon.kz.

Художница из Казахстана стала причиной развода телеведущего с Викторией Галушко.

Ради возлюбленной продюсеру пришлось выкупить у бывшей жены фамилию, чтобы новая избранница была единственной Цекало, - говорится в публикации Starhit.ru.
Не все близкие продюсера приняли такой поворот событий.

К сожалению, мои коллеги по "Прожекторперисхилтон" влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть, - признался Цекало.
Цекало и Дарина заключили брак зимой 2019 года в Америке. Сейчас супруги живут в Майами, где Эрвин занимается живописью и снимается в кино.

Источник - zakon.kz
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