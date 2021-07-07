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В Туркменистане у бюджетников отбирают загранпаспорта
13:10 08.07.2021

07 Июль, 2021
Требования сдать загранпаспорта появились после сообщений о депопуляции Туркменистана

В Туркменистане в отношении работников государственных учреждений и предприятий вводят новые ограничения. Согласно устному распоряжению работникам бюджетной сферы не будут выдавать заграничные паспорта, а тем, у кого они есть, велено их сдать.

По сообщению нашего лебапского корреспондента, бюджетников в Дарганатинском, Дяневском и Фарапском этрапах предупредили не подавать заявки на получение загранпаспортов. А тем, у кого уже есть биометрические паспорта, велено сдать их в Миграционную службу в кратчайшие сроки.

"У бюджетных работников начали брать расписки, что они не будут обращаться с заявлениями о продлении срока действия биометрических паспортов. Запрет на получение биометрических паспортов был озвучен в устной форме", рассказала бюджетница из Лебапа, представившаяся, как Мерджен.

Кроме того руководители госучреждений предупредили, что граждане, имеющие загранпаспорта, впредь на работу приниматься не будут.

Радио Азатлык располагает информацией о конкретных госучреждениях, где в отношении работников ввели эти ограничения, но по соображениям безопасности редакция воздерживается от ее публикации.

Туркменистан в 2013 году ввел в действие биометрические паспорта для выезда граждан за пределы страны, и въезда обратно.

Работникам бюджетной сферы не объясняют причин необходимости сдать загранпаспорта.

Но сообщения о новых требованиях появились после публикации Азатлыка о резком уменьшении численности населения Туркменистана в масштабах демографического кризиса.

Источники Азатлыка, непосредственно задействованные в подготовке к переписи населения Туркменистана в 2022 году утверждают, что по предварительным данным, на сегодняшний день в Туркменистане проживает 2,7-2,8 миллиона человек.

Отметим, что в разные года после прихода Бердымухамедова к власти выдвигались версии, что численность населения в Туркменистане превышает 6 миллионов.

Туркменистан не публикует статистических данных о количестве граждан, уехавших из страны. Но в мае 2019 года осведомленные источники Азатлыка сообщали о том, что за предыдущие 10 лет Туркменистан покинуло около 1,9 миллиона населения. Как утверждали источники, эти данные были сразу же засекречены, так как "не понравились" чиновникам в администрации президента.

Сотрудник Миграционной службы по городу Туркменабаду, представившийся, как Ахмет, рассказал, что есть распоряжение ограничить количество выдаваемых заграничных паспортов. "Есть устный приказ ежедневно выдавать не больше пяти биометрических паспортов", рассказал сотрудник миграционной службы корреспонденту Азатлыка.

О запрете на получение загранпаспортов сотрудникам бюджетной сферы сообщает и наш марыйский корреспондент. Он рассказал о враче одной из больниц в Мары, у которого потребовали вернуть его загранпаспорт, а также паспорта всех членов семьи.

"У нас в семье все работают в государственных учреждениях. Нам не объяснили, почему у нас отбирают паспорта. Мы не поняли в чем причина", рассказал врач из Мары, представившийся, как Достмерген.

Ашхабадский корреспондент Азатлыка также сообщает об ограничениях на выдачу загранпаспортов, но, по его словам, пока неясно касается ли запрет всех бюджетников.

Как ему удалось выяснить, запрет на выезд уже действует в отношении всех сотрудников правоохранительных органов, представителей органов исполнительной власти на уровне хякимов и их заместителей.

"Основной части госслужащих в течение пяти лет запрещено выезжать за пределы страны. Раньше это распространялось только на носителей государственных тайн и имеющих доступ к "чувствительной" информации. Но эти категории могут легко расширить", приводит слова одного госслужащего наш корреспондент.

Еще один корреспондент Азатлыка в Ашхабаде сообщает, что от студентов Международного университета нефти и газа также потребовали сдать свои биометрические паспорта. Руководство вуза пообещало вернуть паспорта по окончании учебы, сообщает корреспондент. По его сведению, у студентов также отобрали водительские права.

Конституция Туркменистана гарантирует свободу передвижения граждан страны. Но правительство Туркменистана систематически нарушает права граждан на передвижение как внутри страны, так и за его пределами.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625739000
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