Приближение афганского хаоса: с кем дружить России? - П.Македонцев

13:14 08.07.2021 Стремительный вывод войск стран НАТО из Афганистана является их серьезным поражением, сравнимым с поражением США во Вьетнаме, и кардинальным изменением ситуации для всех стран, участвующих в процессе внутриафганского урегулирования. Чего следует ожидать в ближайшее время и как действовать России?



Коалиция стран НАТО во главе с США фактически проиграла войну в Афганистане, ей была оставлена даже авиабаза "Баграм". Положение в Афганистане за почти 20 лет не изменилось в лучшую сторону, а местами даже ухудшилось. Войска стран НАТО так и не сумели победить движение "Талибан" (запрещено в РФ), состоящее в основном из пуштунов, которое по факту контролирует огромную часть Афганистана и в настоящее время ведет борьбу за полный контроль над страной.



Социально-экономические проблемы Афганистана также не были решены за минувшие двадцать лет. Значительная часть населения по-прежнему живет за счет производства опиумного мака, объемы производства которого неуклонно росли с 2001 года. Так, по данным на 2017 год, в Афганистане производилось 9 тыс. тонн наркотических веществ, а посевные площади составляли 328 тыс. га. Также полным провалом окончились попытки насаждения либеральной демократии в Афганистане, проводившиеся странами НАТО во главе с США.



Политические партии Афганистана, как и прежде, строятся по этническому и конфессиональному признаку. У пуштунов сохранилось племенное устройство с феодальными пережитками, они, как и прежде, руководствуются доисламским кодексом Пуштунвалай, имеющим приоритет над шариатом. Пуштуны, как впрочем и другие народы Афганистана, за эти годы не только не приблизились к демократии и миру, а, наоборот, дистанцировались, так как многолетняя война с иностранными войсками привела к ожесточению населения Афганистана, которое оказалось не по зубам для США и их союзников.



Непрекращающаяся война породила поколения афганцев, приспособившихся к "войне всех против всех". Эти поколения, прекрасно владеющие оружием, являются неисчерпаемым источником пополнения кадров для всех группировок, прежде всего для "Талибана", который получает от правительственных войск трофейное вооружение из стран НАТО. В этой связи примечательно, что Советскому Союзу понадобилось почти десять лет, чтобы понять бесперспективность войны в Афганистане, а фанатично верящие в либеральную демократию страны НАТО лишь через двадцать лет войны сообразили, что пора уносить ноги из Афганистана, этой страны - могильщика империй.



Наконец, никуда не делся раскол Афганистана по этническому и конфессиональному признаку. Многие пуштуны жаждут утверждения своего господства и ориентируются на "Талибан", который не отказался от власти над всем Афганистаном. Таджики, поддерживающие кабульское правительство, не хотят усиления пуштунов и готовятся к борьбе с талибами, в свое время практиковавшими пуштунизацию Афганистана. Хазарейцы, представляющие большую часть афганских шиитов, ориентируются на Иран и готовы до конца сражаться с талибами, которые до 2001 года открыто преследовали их. Узбеки и генерал Абдул-Рашид Дустум пользуются поддержкой Узбекистана и Турции. На этом фоне кабульское правительство стремительно теряет контроль над территориями и надеется лишь на то, что в Афганистане останется контингент войск Турции - единственной мусульманской страны НАТО, исторически обладающей высоким имиджем у населения Афганистана.



Однако нахождение турецких военных в Афганистане не устраивает "Талибан", чей представитель Сухейль Шахин 11 июня заявил:



"Турция была частью сил НАТО в течение последних 20 лет, поэтому они должны уйти из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года… В остальном Турция - великая исламская страна. У Афганистана были исторические отношения с ними. Мы надеемся на тесные и хорошие отношения с ними, поскольку в будущем в стране будет установлено новое исламское правительство".



То есть талибы хотят избавить Афганистан от присутствия любых иностранных войск, чтобы самим господствовать в нем. Этот аспект важен и с другой точки зрения: "Талибан" пользуется поддержкой союзников Турции - Пакистана и Катара. Исламабад в свое время создавал "Талибан" ради сохранения своей территориальной целостности, так как пуштуны не признают существование афгано-пакистанской границы (линии Дюранда). Репрессивно-фанатичный "Талибан" погрузил Афганистан в гражданскую войну в 1996-2001 годах, но так и не признал линии Дюранда. Талибы при всем своем пуштунском религиозном национализме и стремлении ограничиться решением узконациональных проблем были открытыми врагами Индии - врага номер один для Пакистана. Тем характернее то, что Индия решила подготовиться к выводу войск НАТО из Афганистана и решила пойти на контакт с "Талибаном" в июне 2021 года, что было подтверждено специальным посланником Катара по борьбе с терроризмом и посредничеству в разрешении конфликтов Мутлаком бин Маджидом Аль Кахтани. То есть внешние игроки открыто делают ставку на победу "Талибана". При этом Индия преследует несколько целей в Афганистане:



Борется с пакистанским влиянием в Афганистане.

Стремится экономически сдержать китайскую экспансию в Афганистане.

Противостоит террористическим группировкам, угрожающим Кашмиру.

У нынешних процессов имеется и военно-политическая составляющая. Не секрет, что "Талибан" неоднороден. Самая радикальная часть "Талибана" представлена военным крылом, находящимся в пакистанской Кветте. К радикалам также относится аффилированная с талибами "Сеть Хаккани", находящаяся в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, где живут пуштунские племена и расположено знаменитое медресе Хаккани, а также находится связанная с хакканистами Пешаварская шура. Эти группы выступают за сохранение союза с "Аль-Каидой" (группировка запрещена в РФ), но, несмотря на наличие серьезных разногласий (Кветская шура принадлежит к племенному объединению дуррани, а Пешаварская к гильзаям), в настоящий момент все фракции "Талибана" настроены на изгнание иностранных войск из Афганистана. То есть теоретически вооруженная борьба между ними может начаться лишь после свержения кабульского правительства и вывода войск НАТО.



Данный аспект необходимо учитывать также из-за того, что существуют определенные надежды на то, что якобы умеренное крыло "Талибана", находящееся в Дохе, выступает против союза с "Аль-Каидой" и в случае установления талибами полного контроля над Афганистаном "умеренные" вынудят Кветскую шуру и "Сеть Хаккани" разорвать все связи с алькаидовцами. Эти и иные иллюзии, связанные с "Талибаном" развенчивает недавний доклад ООН. Так, согласно этому докладу, и "Талибан", и "Сеть Хаккани" сохраняют тесные связи с "Аль-Каидой", среди боевиков которой заметный процент составляют выходцы из Северной Африки, стран Ближнего Востока, Бангладеш, Индии и Мьянмы. Никуда не делись и союзные алькаидовцам боевики-иностранцы из Средней Азии ("Исламское движение Узбекистана", запрещено в РФ, "Хатиб Имам аль-Бухари"), Пакистана ("Техрик-е-Талибан Пакистан"), Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и с российского Северного Кавказа.



Кроме того, интересен и экономический аспект. Согласно докладу, "Талибан" получает значительную часть доходов от выращивания опиумного мака ($ 460 млн) и наркоторговли, а также от добычи полезных ископаемых на подконтрольных территориях (как отмечено в докладе со ссылкой на данные от одного из государств - членов ООН, в 2020 году талибы заработали на добыче полезных ископаемых $ 464 млн).



Помимо кабульского правительства, у талибов есть куда более серьезный противник - "Исламское государство Ирака и Леванта - Хорасан" (входит в запрещенное в РФ ИГ, ИГИЛ), в котором, согласно докладу ООН, состоит заметное количество афганских таджиков и узбеков, проживающих на севере страны. Определенным вызовом для талибов можно считать и тот факт, что при общем доминировании иностранцев среди боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта - Хорасан" имеются афганские и пакистанские пуштуны. При этом необходимо отметить, что талибы не потерпят господства игиловцев, большинство из которых не являются жителями Афганистана и потому могут рассматриваться как иностранные захватчики. Вместе с тем нельзя не учесть усталости населения Афганистана от десятилетий войн. Талибы, выступающие прежде всего за пуштунские и афганские интересы, могут нанести удар по "Исламскому государству", отказавшись от практики экспорта терроризма в другие страны, что в корне противоречит замыслам игиловцев, выступающих за создание всемирного халифата. Поэтому, скорее всего, талибы будут вести беспощадную борьбу с игиловцами, так как они являются для них опасными конкурентами.



Нынешнее стремительное изменение ситуации в Афганистане напрямую затрагивает Пакистан. Особенно важны следующие моменты:



Премьер-министр Имран Хан в последнее время четко заявил, что Пакистан не будет предоставлять США военные базы, чтобы не навлечь на себя удары талибов.

Имран Хан осудил участие Пакистана в войне с "Талибаном" на стороне США.

Пакистан на самом деле не заинтересован в создании зоны хаоса в регионе в связи с выводом войск НАТО из Афганистана, так как это ударит по выгодному для Исламабада китайскому проекту "Один пояс - один путь".

Третий пункт также связан с наличием антииндийского союза между Пакистаном и Китаем, что вызывает раздражение у США. Поэтому у Исламабада при всех имеющихся связях с террористическими группировками нет никакого мотива к разжиганию войны в Афганистане. Более того, Пакистан все эти годы помогал Китаю в борьбе с "Исламским движением Восточного Туркестана" (признано ООН террористической организацией), которое, даже обосновавшись в Афганистане и Пакистане, все равно считает Китай своим главным врагом.



Также нельзя забывать еще один важный фактор: пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва фактически находится под контролем пуштунских племен, тесно связанных с "Талибаном". Эти же самые пуштунские племена контролируют значительную часть афгано-пакистанской границы. Поэтому Пакистан ради собственных интересов постарается сделать все возможное для минимизации и предотвращения хаоса в Южной Азии после вывода войск НАТО из Афганистана.



Иран, граничащий с Афганистаном, сейчас находится в двоякой ситуации. Тегеран поддерживал зависимое от США кабульское правительство, так как "Талибан" до 2001 года занимал откровенно враждебную позицию в отношении Ирана. В последнее время ситуация как будто бы изменилась, так как Иран стал вести переговоры с умеренным крылом талибов. Однако ситуация может очень легко измениться. В Афганистане проживают шииты, большинство которых составляют хазарейцы. Хазарейцы строго придерживаются проиранской ориентации. Этому способствует тот факт, что народы Афганистана, исповедующие ислам суннитского толка, прежде всего пуштуны, ненавидят хазарейцев и по мере возможности пытаются их истребить.



Однако хазарейцы тоже не сидят сложа руки. Часть из них участвовала в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада и получила боевой опыт. Участие хазарейцев в войне в Сирии было организовано Ираном, который поддерживает Асада. В нынешней конфигурации сил в Афганистане хазарейцы однозначно будут противниками "Исламского государства Ирака и Леванта - Хорасан" и "Аль-Каиды". Взаимодействие с талибами будет зависеть от подхода полевых командиров и высшего руководства "Талибана". При этом талибы тоже постараются рассчитать свои силы, так как на пути к контролю над Афганистаном у них стоят кабульское правительство, "Исламское государство" и жители северной части Афганистана - таджики и узбеки. В такой ситуации у хазарейцев есть шанс избежать столкновения с талибами.



У Китая есть свои интересы в Афганистане, которые включают в себя следующие положения:



Продолжение экономического проникновения в Афганистан.

Развитие экономического сотрудничества с Пакистаном в рамках реализации проекта "Один пояс - один путь".

Борьба с "Исламским движением Восточного Туркестана" и их союзниками из числа других террористических группировок.

Насколько вероятна реализация Пекином намеченных задач? "Талибан" готов сотрудничать с Китаем в развитии инфраструктуры (дорог) и энергетической сфере. Не стоит забывать о том, что Пекин активно участвовал в переговорах с талибами, в чем также был заинтересован Пакистан. Китаю талибы нужны не только как реальная политическая власть, способная контролировать Афганистан и помочь в реализации экономических проектов, но и как сила, способная ради материальных выгод пресекать деятельность любых уйгурских террористов, обосновавшихся в Афганистане.



Вывод войск США также затрагивает интересы России. В сложившейся ситуации самым важным является обеспечение безопасности границ трех стран, входящих в ОДКБ, - Таджикистана, Киргизии и Казахстана, а также не входящих в ОДКБ Узбекистана и Туркмении, граничащих с Афганистаном. В приоритете для стран Средней Азии, а также для силовых структур России может быть борьба с "Исламским государством" и "Аль-Каидой". Следует пресекать инфильтрацию в страны Средней Азии террористов, затесавшихся в ряды отступающих афганских силовиков. Возможно, России следовало бы привлечь страны Средней Азии к усиленной борьбе с афганским наркотрафиком и терроризмом, так как эта среда тесно связана с террористическими группировками, рассматривающими нынешние власти среднеазиатских государств в качестве первостепенных врагов. Следует дать понять среднеазиатским президентам, что успешная борьба с афганским наркотрафиком и террористами позволит им сохранить свою власть, деньги и жизни, в чем они должны быть заинтересованы.



Что касается отношений с Афганистаном, то России лучше всего сохранять каналы связи и с правительством Ашрафа Гани, и с талибами. При этом успешные действия России и стран Средней Азии будут лучшим контраргументом для любой власти в Кабуле, поощряющей криминально-террористическую экспансию группировок, базирующихся на территории Афганистана, ведь, как говорил генерал А. П. Ермолов, "снисхождение в глазах азиатцев - знак слабости".



Петр Македонцев



5.07.21 Источник - eadaily.com

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