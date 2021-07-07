В Дубайском порту взорвался танкер (видео)

13:32 08.07.2021

В порту Дубая прогремел мощный взрыв



В дубайском порту Джебель Али произошел мощный взрыв после пожара в контейнере на борту стоявшего на якоре судна, сообщает zakon.kz.



Власти сообщили, что при взрыве никто не пострадал, а пожар удалось взять под контроль.







По предварительной информации, взорвавшийся корабль был нефтеналивным танкером.



Позже правительство эмирата сообщило, что причиной взрыва стал пожар в контейнере на корабле, стоявшем на якоре в порту. Сейчас на месте происшествия работают группы гражданской обороны и экстренные службы.



Власти также сообщили, что распространение огня локализовано, в результате взрыва никто не пострадал.



Пользователи Twitter делятся видеозаписями и фотографиями случившегося. На кадрах видно, как вечером над городом поднимается облако огня, его видно из разных районов города.