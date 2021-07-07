Кто убил Руфу Иноятову? Рахмон II-й лично возглавил расследование

16:41 08.07.2021 Рустам Эмомали взял под свой контроль расследование убийства 8-летней Руфейды Иноятовой



Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Обращение с такой просьбой от представителей гражданского общества было отправлено ему сегодня, 7 июля, в письменном виде, а вчера оно было опубликовано практически на всех страницах в сети Facebook.



Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан сообщает, что совместное обращение представителей гражданского общества "Мы за безопасность наших детей" к председателю парламента Рустаму Эмомали, находится на рассмотрении.



"Убийство несовершеннолетней Иноятовой Руфайды, совершенное 4 июля 2021 года в районе Рудаки, вызвало глубокую озабоченность у председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя Душанбе Рустама Эмомали и следствия. Это чудовищное преступление находится под строгим контролем", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ММ МО.



Отмечается, что в связи с данным инцидентом Рустам Эмомали поручил Комитету Маджлиси милли Маджлиси Оли обеспечить конституционные основы, права и свободы человека, гражданство и верховенство закона, а Генпрокуратуре принять своевременные и необходимые меры для проведения неотложных следственных мероприятий и выявления причин и факторов, способствующих совершению этого ужасного преступления. А также поручил как можно скорее привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.



Активисты собрали более 2000 подписей

За день представители гражданского общества собрали более 2000 онлайн и живых подписей.



Инициаторами создания обращения выступили несколько женщин из числа правозащитниц, гендерных специалистов и феминисток. Журналист Ниссо Расулова, одна из инициаторов, рассказала, что после того, как стали известны страшные подробности смерти маленькой Руфейды, было решено сделать хоть что-то, чтобы это дело возымело общественный резонанс.



Руфейда Иноятова



- Группа активисток из числа инициаторов постоянно следят за подобными сложными кейсами, - рассказывает Ниссо. – Я была лично знакома с тетей Руфейды - Саидой, и последние дни мы находились в постоянном контакте с ней. Мы все надеялись на благополучный исход, но, к несчастью, нашим надеждам не суждено было сбыться. Мы привлекли юристов и составили текст петиции. Но подписать ее в бумажном виде была возможность не у всех, а специальные сайты для размещения подобных коллективных обращений у нас заблокированы. Поэтому мы распространили обращение в соцсетях, и уже за несколько часов получили тысячи откликов.



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Подписать обращение к Рустаму Эмомали у сквера рядом с театром оперы и балета в Душанбе пришли сотни граждан. Как рассказывают инициаторы, "подходили мамы с колясками, учителя и врачи, пожилые женщины. Прибежали девушки, которые работали в соседнем ресторане, по очереди прикрывая друг друга от руководства".



Параллельно в соцсетях под обращением подписывались тысячи людей. Почти до 4 утра инициаторы собирали онлайн подписи. Фиксировался каждый голос, каждый перепост, каждое личное сообщение.



Для сбора подписей соответствующие органы дали активистам один день, объяснив это тем, что данный случай требует быстрого реагирования и рассмотрения. За день было собрано более 2000 подписей онлайн и около 100 живых.



Готовые подписи сегодня были переданы в Общественный фонд "Ташаббуси хукуки" (Правовая инициатива), который выступает в качестве ответственного лица от имени гражданского общества. Данная организация уже имеет достаточный опыт, выступая адвокатами по другим делах, связанным с насилием несовершеннолетних.



Документ по сбору подписей.

Фото: предоставлено Ниссо Расуловой



- 95% подписавшихся – это женщины. Я еще раз убеждаюсь, что все это нужно только нам, женщинам. Мы матери, и эта боль нам особенно близка, - отметила Ниссо Расулова - Не побоюсь этой фразы, что в нашей стране гражданское общество держится исключительно на женщинах.



И в очередной раз, когда мужчины будут "поносить" женщин активисток и феминисток, говоря о том, что активных женщин в стране нет, пусть вспомнят этот день. Как показала сегодняшняя ситуация, таких женщин у нас очень много. И этот случай не единственный. Мы также собирали подписи по делу изнасилованной 13-летней девочки из Гиссара и 3-летней изнасилованной малышки.



Таджикистанцы выступили за снятие моратория на смертную казнь



15:20 2 сентября, 2020

5 фактов изнасилования несовершеннолетних в Таджикистане



Новость об изнасиловании и зверском убийстве 8-летней Руфейды вызвала в обществе огромный резонанс. Пользователи соцсетей призывали наказать преступника, применив самые страшные меры наказания - смертную казнь и суд Линча.



Правозащитники и юристы в очередной раз отмечали о необходимости усовершенствования законодательства по защите детей, актуализации мероприятий по предотвращению и профилактике насилия, применения более жестких мер при наказании педофилов и убийц.



В связи с этим преступлением "Азия-Плюс" провела опрос о том, нужно ли в Таджикистане вернуть смертную казнь и за какие преступления. Более 85% пользователей проголосовали за применение смертной казни за тяжкие преступления против несовершеннолетних.



"Хоть я всегда выступал против смертной казни в Таджикистане, но считаю именно по части 3 ст. 138 (изнасилование) необходимо снять мораторий. Как для самого насильника, так и для его сообщников!" - написал на своей страничке юрист Навруз Одинаев.



Однако прозвучали мнения и о том, что таджикское правосудие и методы дознания не могут гарантировать того, что вина преступника будет полностью доказана, и в результате снятия моратория на смертную казнь могут пострадать невинные люди.



Кастрировать, казнить или дать пожизненное?



На пресс-конференции в начале года детский омбудсмен Таджикистана Раджабмо Хабибуллозода заявила, что химическая кастрация, как ужесточенная мера наказания педофилов, рассматривалась межведомственной рабочей группой. Но будет ли введено такое наказание, учитывая традиционность общества, пока неизвестно.



Отметим, что химическая кастрация – это введение в организм гормональных препаратов, которые снижают либидо и подавляют сексуальное влечение. Данная методика была разработана в качестве гуманной альтернативы хирургической кастрации.



В связи с этим "Азия-Плюс" поговорила на эту тему с гражданскими активистами, которые были в числе инициаторов письменного обращения к президенту страны с просьбой защитить таджикских детей от сексуального насилия. Под обращением в начале января этого года подписались 54 организации.



Субхия Мастоншоева, эксперт и исследователь гендерных вопросов, считает, что химическая кастрация необходима, но только, как часть комплексного подхода в борьбе с педофилией и тут важно учитывать нынешние реалии, где есть большая вероятность того, что от этой процедуры могут пострадать невиновные.



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В качестве альтернативы химической кастрации эксперт видит увеличение срока отбывания наказания и введение пожизненного надзора за освободившимися педофилами посредством создания реестра.



За публичную казнь или пожизненный срок для педофилов выступила Зуля Рахматова, активист и руководитель социальной группы "Нури Фирдавс".



По ее словам, от применения химической кастрации педофилы станут еще опаснее, поэтому тут нужен комплексный подход.



"Наглядная, показательная казнь может стать уроком для всех извращенцев. Но в любом случае нужно менять закон и ужесточить наказание за педофилию. Пожизненный срок! Ведь после выхода из тюрьмы педофилы снова совершают преступления", - отметила активист.



Дилрабо Самадова, руководитель Бюро гражданских свобод, считает, что легализация кастрации - это легализация пыток. И такой метод, по ее словам, не поможет делу, ведь насилие в отношении детей продолжается даже в тех странах, где предусмотрена смертная казнь.



Правозащитник считает, что педофилам необходимо давать тюремные сроки без применения амнистии. Также важно изменить мнение общества о жертвах.



"Ведь зачастую, когда совершается насилие над ребенком, виновными видят родителей, мол не уследили. Сильное проявление стигмы к жертвам насилия приводит к тому, что родственники предпочитают молчать, оставляя насильника безнаказанным", - полагает Дилрабо. Источник - asiaplustj.info

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