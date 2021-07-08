Талибы обещают Москве не нападать на ЦАзию. Обещанному верить?

19:38 08.07.2021

Талибы не будут использовать Афганистан для нападения на другие страны



8 июля 2021,

Делегация политофиса "Талибана" (организация запрещена в РФ), которая прилетела на переговоры в Москву, заверила, что Афганистан не будет использован для нападения на другие страны. Об этом в четверг, 8 июля, говорится в сообщении официального представителя офиса талибов в Катаре Мухаммеда Наима в социальной сети Twitter.



Экстремисты отвоевали уже 150 районов Афганистана

"На встрече [в Москве. - Ред.] делегация [...> повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо", - говорится в сообщении.



Ранее в этот день "Талибан" поднял свой флаг на мосту через пограничную с Таджикистаном реку Пяндж.



7 июля представитель Таджикистана при Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов заявил, что страна не справится в одиночку с вызовами из Афганистана, поэтому республика рассчитывает на помощь ОДКБ. Он рассказал, что 5 июля боевики движения "Талибан" взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан ИРА, имеющие общую границу на данном направлении с Республикой Таджикистан.



6 июля сообщалось, что начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров прибыл с оперативной группой в Таджикистан для оценки ситуации на границе с Афганистаном.



В тот же день в центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%. Отмечалось, что минобороны США осуществило порядка 1 тыс. грузовых рейсов и вывезло 17 тыс. единиц различного оборудования.



4 июля бывший глава британской службы внешней разведки Алекс Янгер рассказал, что уход западных войск из Афганистана станет большой ошибкой, так как это решение может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых "Исламское государство" (запрещено в России) и "Аль-Каида" (запрещена в России).



30 апреля Россия, Пакистан, США и Китай провели консультации по афганскому урегулированию. По итогам заседания МИД России опубликовал совместное заявление сторон, в котором говорилось об окончательном выведении американских военных к 11 сентября 2021 года и ожидании от движения "Талибан" выполнения своих контртеррористических обязательств.