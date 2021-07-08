"Это просто пиар"? Выдадут ли Киргизии двух ее беглых президентов-негодяев

19:50 08.07.2021

"Это просто пиар": выдаст ли Москва экс-президента Киргизии

Двух бывших президентов Киргизии объявили в розыск по делу о коррупции

Александр Ахтырко 08.07.2021,



8 июля два экс-президента Киргизии были объявлены в розыск. Следствие считает, что Аскар Акаев и Курманбек Бакиев должны предстать перед судом по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Впрочем, эксперты не ожидают экстрадиции фигурантов дела из России и Белоруссии, где сейчас проживают бывшие лидеры республики.



Киргизия объявила в международный розыск сразу двух бывших президентов республики - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Об этом в четверг, 8 июля, заявил председатель госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.



Следствие также устанавливает возможную причастность двух других экс-лидеров страны - Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. "Если что-то выйдет, они будут привлечены к ответственности", - отметил Ташиев.



Высокий статус фигурантов

Бакиев сейчас является гражданином Белоруссии, а Акаев - проживает в Москве с российским паспортом. По оценкам экспертов, статус обоих столь высок, что ни одна из сторон не выдаст Бишкеку экс-президентов Киргизии.



"Скорее, этот демарш Киргизии незначительно, но подпортит атмосферу в отношениях Москвы и Минска с Бишкеком. Действующая в республике власть использует такой сильный ход для внутреннего пиара, пытаясь удержать свой электорат и сохранить некоторое влияние в обществе", - полагает востоковед, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Александр Князев.



По его словам, крупный бизнес в Киргизии выстроен так, что "просто не может не быть коррумпированным" - в любом масштабном проекте неизбежно фигурируют фамилии и подписи высших чиновников, включая первых лиц государства. При этом нынешняя власть ведет "выборочную борьбу с коррупцией" - устраняются фигуры, которые могли бы быть политическими оппонентами, в то же время других участников сделки не трогают.



"Вряд ли Ташиев или президент Садыр Жапаров на самом деле рассчитывают, что завтра Бакиев и Акаев предстанут перед судом, но эта тема громко звучит и позволяет поддерживать авторитет власти, хотя и недолго. При этом нельзя исключать, что Бишкек может попытаться использовать методы "выкрадывания оппонентов", практикуемые различными спецслужбами", - отметил Князев.



Суть дела

Месторождение Кумтор находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его разработка началась в 1990-е годы инвесторами из Канады. За это время власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с партнерами. В мае 2021 года руководство республики ввело внешнее управление на месторождении и фактически отстранило канадскую компанию "Центерра" от управления месторождением. Стороны объявили о намерении начать судебные разбирательства.



"Следствием был проведен глубокий анализ всей хронологии событий, связанных с реализацией проекта и определены следующие направления расследования: в 1992-1994 годы произошло заключение генерального соглашения с компанией, по которому к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением привлечен бывший президент Акаев, он объявлен в розыск", - заявил Ташиев. Он добавил, что некоторые чиновники дали согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности.



"Это означает, что они признали вину", - подчеркнул председатель ГКНБ.



По его словам, по аналогичным обвинениям за заключение более поздних соглашений подозревается в коррупции и объявлен в розыск экс-президент Курманбек Бакиев.



Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 годы и был отстранен от должности в результате так называемой "тюльпановой революции". В ходе переворота потерял власть и Бакиев, руководивший страной в 2005-2010 годах. Впоследствии за совершение ряда преступлений, в том числе коррупционных, Бакиева заочно приговорили к высшей мере наказания - пожизненному заключению. Бишкек неоднократно требовал его экстрадиции из Белоруссии, но каждый раз получал отказ.