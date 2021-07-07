Три версии: кто и почему убил президента Гаити

00:01 09.07.2021

Посол Гаити обвинил внутренние силы в покушении на президента

Алексей Поплавский



В Гаити допустили причастность внутренних сил к убийству президента страны Жовенеля Моиза. По версии властей, покушение осуществили иностранные наемники, но они получили помощь изнутри. При этом в СМИ обсуждается три возможных сценария заказа Моиза - от разборок мафии до заказа оппозиции.



Покушение на Моиза произошло в ночь на 7 июля, на политика напали в его резиденции. Президент получил смертельное ранение от группы неизвестных, впоследствии власти Гаити сообщили о ликвидации четырех нападавших и захвате еще двух наемников. Однако, на данный момент, никаких официальных версий о причине покушения озвучено не было.



"Мафиозные разборки"



Отсутствие четкой информации в отношении убийства Моиза уже породило множество версий о том, кто стоит за этим преступлением и почему. К примеру, власти Доминиканской Республики не исключили, что покушение на президента организовали "очень влиятельные люди в Гаити". По информации газеты Diario Libre, доминиканские власти называют исполнителями четырех колумбийцев и трех венесуэльцев, нанятых местной мафией, связанной с торговлей наркотиками и похищениями людей.



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Как заявил в беседе с "Газетой.Ru" замдиректора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников, версия о причастности к убийству Моиза наркокартелей выглядит сомнительной. По его словам, гибель президента вряд ли сможет поменять государственную политику по треку борьбы с наркотрафиком.



"Для картелей было бы типичнее убрать министра внутренних дел или тех, кто занимается непосредственно борьбой с ними. А президент - это такая политическая фигура, которая определяет позицию страны по этому острому вопросу, но не занимается лично борьбой с наркоторговлей. По сути, его устранение мало может что изменить в политике государства", - отметил эксперт.



Однако руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский не исключил, что убийство Моиза действительно могло быть косвенно связано с наркотрафиком в Гаити.



"Гаити в целом крайне криминальная страна с очень высоким уровнем преступности. За годы правления Жовенеля Моиза он вырос в два раза, а также у Гаити большие проблемы с наркотрафиком. Возможно, покушение как раз могло быть связано с этим", - предположил специалист по региону.



Согласно версии доминиканских властей, злоумышленники действовали при поддержке одного из высокопоставленных сотрудников полиции Гаити, который работал в службе безопасности президента. Участники заговора, предположительно, специально ослабили меры безопасности в резиденции Моиза перед покушением.



Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд также в интервью CNN также говорил, что к убийству президента Жовенеля Моиза наверняка были причастны внутренние силы.



"Если взять, к примеру, снабжение, машины, чтобы добраться до резиденции (президента)... Нет сомнения в том, что (убийцам) помогли внутри страны", - сказал посол.



По данным местного портала Juno7, президент Гаити был убит выстрелом из пистолета, а затем его тело расстреляли из автомата. Пули попали в левое ухо, лоб, живот, левый глаз, правую руку и левую ногу. Портал отмечает, что следствие зафиксировало наличие пулевых отверстий сразу в трех комнатах резиденции. Однако ни один из сотрудников личной охраны Моиза не пострадал.



"Спецоперация США"



Вторая версия событий предполагает, что к убийству могли быть причастны власти США. Главная улика, говорящая в пользу этой версии - видеозапись, на которой предполагаемые исполнители преступления представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками.



"Это спецоперация DEA, никому не сопротивляться!" - слышны крики неизвестных на опубликованном изданием Miami Herald видео.



Власти Гаити, как и представители Белого дома, уже отвергли какую-либо связь американской стороны или конкретного управления с покушением на президента карибской республики.



Как заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают эти подлые действия.



Посол Гаити в США Эдмонд также считает, эту версию неправдоподобной. По его словам, видеозаписи с места преступления говорят лишь о том, что убийство совершили иностранные наемники.



"Они выдавали себя за агентов DEA, но мы знаем, что это не так... Но иностранным наемникам мог заплатить кто угодно", - сказал Эдмонд РИА "Новости".



С точки зрения Николая Калашникова из Института Латинской Америки РАН, на сегодняшний день все версии страдают от отсутствия необходимого количества информации, но американская сторона действительно не заинтересована в этом покушении.



"Вряд ли США на самом деле поддерживали тех, кто совершил убийство президента Гаити. Не в их интересах, чтобы в стране была турбулентность и политическая нестабильность. Не даром они тут же неофициально прервали отношения с Гаити и выступили с осуждением этого акта", - указал эксперт.



"Политическая нестабильность"



Третья версия инцидента связана со внутренней ситуацией в Гаити. СМИ и эксперты допускают, что зарекомендовавший себя в качестве авторитарного лидера Моиз мог быть убит по заказу его политических противников.



Так, Wall Street Journal пишет, что в последние годы во многом из-за "неоднозначно себя показавшего президента" страна столкнулась с большими потрясениями. Издание отмечает, что Моиз стал крайне непопулярен в Гаити на фоне усиливающегося экономического спада. При этом, по версии WSJ, его убийство может привести к еще большему политическому насилию и неопределенности.



The New York Times указывает на то, что Моиза в Гаити называли авторитарным лидером и обвиняли в попытке консолидации власти вокруг себя, в том числе за счет жесткого подавления оппозиции.



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Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский допускает, что оппозиция действительно могла быть причастной к убийству главы государства.



"У президента Гаити было очень много противников. В феврале этого года в стране уже была несостоявшаяся попытка госпереворота", - отметил эксперт.



С ним согласен Николай Калашников, по его мнению, противников Моиза внутри страны не устраивало намерение президента провести голосование по внесению изменений в конституцию. Предложенный главой государства новый вариант конституции предполагал усиление президентской и исполнительной власти в стране.



"Очевидно, эти изменения не устраивали его оппонентов. Не исключено, что они решили пойти по такому радикальному пути как устранение президента вместо того, чтобы пытаться добиться решения конституционным или демократическим способом", - резюмировал эксперт.