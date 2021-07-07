 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазВласти беспечно забили на голодомор скота. Вся надежда на народные инициативы
00:02 09.07.2021

"Я не жду благодарностей": поступок парня из Шымкента восхитил Казнет

Рашит Ильясов

Житель Туркестанской области Курмет Талапказы организовал поставку корма в засушливые регионы, где от голода страдают и погибают животные. 24-летний парень подготовил шесть вагонов сена и прессованной люцерны. Однако этого все еще не хватает. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Tengrinews.kz.

Курмет Талапказы занимался торговлей в Шымкенте. Говорит, что вести о гибели животных сильно опечалили его. Поэтому он решил помогать. Собрал друзей и волонтеров, чтобы косить сено. Организовал сбор средств.

"Я печален, потому что мой народ в тяжелом положении, особенно те, у кого маленькое хозяйство. И я рад, что начал помогать, но я думаю, что это не повод для гордости, нужно действовать, а не радоваться, работы еще много. Бабушки и дедушки говорили слова благодарности со слезами, благословляли меня. Но я не жду благодарностей, потому что считаю, что каждый казах, гражданин своей земли, поступил бы, как я. Сейчас я прошу всех собраться и помочь", - заявил он.

Уже две недели Курмет Талапказы, бросив все свои дела, косит сено, договаривается с железнодорожниками о перевозке груза, ищет меценатов. Ему удалось собрать шесть вагонов корма для отправки в засушливые районы Мангистауской, Западно-Казахстанской областей.

"1,6 миллиона тенге поступило от простого народа. Эти деньги полностью потратили. Вообще за один вагон требовалось 610 тысяч тенге, но мы договорились, чтобы снизили цену до 380 тысяч тенге. Недостающие деньги взяли в долг. Это все деньги простого народа, никто из крупных бизнесменов больших денег не присылал. Говорили, что они помогут нам, но в итоге нет никаких денег", - рассказал он.

Парень говорит, что шести вагонов хватит ненадолго. Нужно приготовить корм еще и на зиму, считает он.

"Если сейчас не обеспечить сеном запад Казахстана, зимой животные погибнут. Даже зимой не только на западе, но и на юге, в том числе в Кызылорде и на Арале, животные погибнут. В следующем году не только сено подорожает, но и мясо. Сейчас если мясо две тысячи тенге, то в следующие годы будет 7-10 тысяч тенге. Вот тогда у нас будет большой экономический кризис. Пока не начались осень, зима, нужно подготовить сено. Если из каждой области направить по 10-15 вагонов, то было бы хорошо. Сейчас обрабатываем поля около Туркестана и Шымкента по дороге в Казыгурт, Каратау, Созак, потом отправимся в Восточно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области за сеном", - заявил он.

Курмет рассказал, что многие люди присоединились к нему. Главная проблема сейчас - это отсутствие транспорта и работников.

"Многие из аула помогают, отдают нам тюки сена. Уже 50-70 тысяч тюков прессованной люцерны собрали. Однако есть проблемы с транспортировкой. Государство не помогает. Пока только акимы аулов выходят на связь, но высшие власти никак не реагируют на ситуацию", - заключил он.

Источник - Tengrinews.kz
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