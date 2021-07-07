На севере Афгана разгорается полноценная этническая война, - Фахим Сабир

00:11 09.07.2021

Север Афганистана. За линией фронта

Опубликовано: 07.07.2021

Об авторе: Фахим Сабир, независимый афганский журналист (Кабул), – специально для "Афганистан.Ру".



Активность движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере Афганистана вызвало серьезное беспокойство в странах Центральной Азии. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в связи с эскалацией конфликта в Афганистане Россия готова задействовать возможности своей базы в Таджикистане для защиты союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Что же в действительности происходит за линией фронта на севере Афганистана?



Афганский север всегда был центром сопротивления "Талибану". Именно северяне сыграли ключевую роль в свержении режима талибов в 2001 году. На протяжении 20 лет "Талибан" воевал с американцами и натовцами на юге Афганистана. Большая часть боевых операций иностранных сил против талибов также проводилась на юге страны. Талибы появились на юге; там же находятся и их основные базы. Боевики и лидеры этой группировки в основном являются выходцами из южных провинций. Активизация талибов на севере страны, включая захват уездов и окружение крупных городов, начало происходить в последние дни вывода американских сил из Афганистана. Население северных провинций готовится дать отпор талибам, и думается, что это как раз то, чего добивается центральное правительство.



Властям в Кабуле на руку столкновение талибов с полевыми командирами бывшего Северного альянса. С точки зрения президентского дворца Арг, чем ожесточеннее эти две силы будут воевать между собой и тем самым ослаблять друг друга, тем больше пользы это принесет обитателям Арга и лично господину Гани. Между тем, в последние дни на севере Афганистана явственно проступило другое лицо войны, которая приобретает форму межэтнического столкновения. На первый взгляд, на севере происходит война между движением "Талибан" и правительством. Однако за этими боевыми действиями скрывается этническое противостояние. С усилением талибов и расширением зоны ее влияния на севере это предположение, скорее всего, получит доказательства.



Минометный обстрел дома одного из лидеров партии Исламского общества Афганистана (ИОА) Атты Мохаммада Нура, в котором проходило совещание старейшин Балха, обсуждавших создание антиталибского фронта для защиты данной провинции, вызывает ряд вопросов. Способ, которым было осуществлено нападение на дом господина Нура и покушение на жизнь некоторых других влиятельных лиц северного Афганистана, рождает подозрение в том, что в этом деле могут быть замешаны скрытые силы. Организация такого инцидента в настоящее время находится за пределами возможностей талибов. Это означает, что внутри страны имеются силы, которые являются противниками сопротивления талибам и выступают за захват северных территорий.



Искры межэтнического конфликта уже вспыхнули. Сталкиваясь с местными жителями на севере, движение "Талибан" применяет те же действия, которые оно осуществляло в 90-е годы в отношении населения Мазари-Шарифа и других регионов Афганистана. В одном из инцидентов талибы изгнали и сделали беженцами более 400 семей бадахшанцев. Несколько детей из этих семей были расстреляны на глазах у взрослых, после чего имущество этих семей было конфисковано и их дома разрушены. В настоящее время эти 400 семей находятся в столице Бадахшана Файзабаде. Люди, насильственно выдворенные из Кундуза, в интервью местным журналистам говорили, что их единственным преступлением было то, что они являются бадахшанцами, то есть таджиками. Бадахшанские беженцы также рассказали, что жители районов Дашт-и-Арчи и Чахардара, а также проживающие в Кундузе выходцы из Кандагара изгнали их за то, что они давали еду солдатам правительственных сил.



В уезде Фархар провинции Тахар несколько семей гуджаров (этническая общность индийского происхождения), которые не считаются коренными жителями провинции и перебрались в Тахар из других районов Афганистана, оказали самое ожесточенное сопротивление правительственным силам, призвав на помощь гуджаров из провинции Баглан. Надо сказать, что в северных провинциях Афганистана всегда имелись недовольные и потенциально воинственные силы и группы, так называемые "переселенцы", которые по происхождению не являются коренными народами этих мест и перебрались сюда с юга Афганистана. Сегодня в таких провинциях, как Тахар, Кундуз и Баглан, именно те уезды, в которых проживает некоренное население, оказались захваченными "Талибаном".



Пока сложно сказать, в каком русле будет развиваться ситуация на севере, но если ее развитие продолжится в том же ключе, возможно, что в ближайшее время межэтнические столкновения приобретут еще более ожесточенный и трагический характер.