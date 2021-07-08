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Большую войну на юге СНГ могут развязать уйгурские экстремисты и радикалы, - В.Мухин
00:12 09.07.2021

Для афганского конфликта готовят пушечное мясо

Большую войну на юге СНГ могут развязать уйгурские экстремисты и радикалы – выходцы из стран Центральной Азии
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
8.07.2021

Усиление талибов заставляет беспокоиться за неприкосновенность границ стран, входящих в Содружество независимых государств.
Размещенные в Таджикистане военнослужащие 201-й базы РФ пока не участвуют в укреплении таджикско-афганской границы, на которую вышли боевики запрещенного в РФ движения "Талибан". Однако это не значит, что Москва не готовится к возможным военным действиям с исламистами.
Минобороны РФ сообщает о маневрах 201-й военной базы, которые проходят с участием таджикских войск на горных полигонах Ляур и Самбули (Таджикистан). А российский спецназ Центрального военного округа (ЦВО) на прошлой неделе завершил в горах Западного Тянь-Шаня курс горной подготовки в учебном центре Вооруженных сил Узбекистана "Урочище Чимган" (Ташкентская область). В ближайшее время подразделения ЦВО начнут передислоцирование к границе с Афганистаном в Сурхандарьинскую область Узбекистана, где на полигоне Термез в начале августа 2021 года пройдут совместные учения "по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), а также ведению разведывательно-боевых и засадных действий в условиях высокогорья".

В Ташкенте пока не очень озабочены возможной эскалацией конфликта в связи с захватом талибами северных провинций Афганистана. Видимо, Ташкент не прочь наладить с "Талибаном", как было при президенте Исламе Каримове, более тесные отношения. Тренд, связанный с возможным усилением религиозного фактора, обозначил и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который, подписав на днях поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях", снял запрет на ношение хиджаба в общественных местах, а также упростил регистрацию религиозных организаций.

При этом возможный экспорт нестабильности и приток беженцев в страну в связи с афганской гражданской войной в Ташкенте все же учитывают. В соцсетях узбекские пользователи, ссылаясь на местных жителей, сообщают, что за пределами Термеза, который вплотную примыкает к границе с Афганистаном, построен палаточный городок. Считается, что это сделано для беженцев, которые скорее всего будут прибывать из приграничных с Афганистаном провинций.

Более неопределенная ситуация в Туркменистане, рядом с которым приграничная территория занята талибами. Еще неделю назад под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова прошло заседание Совбеза, на котором, по неофициальным данным, принято решение усилить защиту туркмено-афганской границы путем частичной мобилизации и привлечения частных военных компаний. Сделано ли это – неизвестно, но тревожных вестей по поводу деятельности талибов на туркмено-афганской границе не было. Ашхабад усилил и границу с Ираном, куда был переброшен туркменский спецназ.

Планированием отражения возможных военных угроз из Афганистана также занимается Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начальник которого Анатолий Сидоров с оперативной группой для оценки ситуации прибыл в Душанбе. "Основной целью в работе оперативной группы является мониторинг обстановки в таджикско-афганском приграничье и подготовка предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", – заявил Сидоров. Однако неясно, во-первых, поддержат ли "совместные меры" союзники РФ по коллективной обороне. А во-вторых, всем понятно, что решение об использовании в случае необходимости военной силы на границе Таджикистана с Афганистаном будет приниматься руководством РФ. Непроясненной остается информация о том, какие действия в связи с осложнением обстановки на своих южных границах предпримут Узбекистан и Туркмения, не входящие в ОДКБ.

Российские аналитики прогнозируют, что кроме "Талибана" другие, более радикальные организации могут воспользоваться ситуацией и начать агрессию против стран Содружества. "Если в Афганистане начнут действовать ячейки "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в лице уйгурских экстремистов и другие организации типа Исламского движения Узбекистана (запрещено в РФ), действующие в Сирии под крылом "Исламского государства" (запрещено в РФ), тогда эта страна вновь обретет статус государства-террориста. И военные конфликты в Центральной Азии станут неизбежными", – считает военный эксперт полковник Николай Шульгин.

Эксперт говорит, что всех волнуют сообщения некоторых курдских СМИ о том, что спецслужбы Турции ведут агитацию среди подконтрольных группировок "Сирийской национальной армии" (СНА) и готовят их к отправке в Афганистан. "В первой партии 2 тыс. боевиков. Их зарплата – 3000 долл., – говорит Шульгин. – Если информация верна, возникает вопрос: на чьей стороне эти силы СНА будут действовать? Есть сомнения, что они будут действовать против талибов и окажутся полезны официальному Кабулу. Возможно, это будет пушечное мясо, которое станет дестабилизировать ситуацию в Афганистане и в постсоветских государствах Центральной Азии".

Отметим, что, по данным РИА Новости, делегация политического офиса "Талибана" прибыла в Москву на переговоры. По данным официального представителя движения Сухейля Шахина, визит продлится два дня.

Приезд талибов обсуждали авторы общественно политических Telegram-каналов. "Сейчас, конечно, начнется: а как же мы так собираемся разговаривать с террористами!? – полагает "Беспощадный пиарщик". - Ну, во-первых, - не мы первые. Американцы с ними уже лет 10 разговаривают, а последние два года вообще вели официальные переговоры и даже очень хотели интегрировать их в афганское общество на правах политического движения. А, во-вторых, - если не разговаривать, есть перспективка получить на границах СНГ натуральную кровавую баню... Миллионные потоки беженцев (тоже в СНГ), тотальный хаос".

Главред радиостанции "Эхо Москвы" саркастично постарался перевести новости об афганских делах во внутриполитическую плоскость, запостив фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на переговорах с исламистами. "Причастность номер 2 в списке ЕР на выборах в ГД к экстремистской организации "Талибан", объявленной Верховным судом России террористической доказана этой фотографией. Снимут список?", - задается риторическим вопросом он.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625778720
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