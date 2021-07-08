 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мировая политика за счет слабейших, - Tageszeitung
00:16 09.07.2021

8 июля 2021 г.
Яннис Хагманн | Tageszeitung

"Россия угрожает закрыть последний пограничный переход из Турции на территорию сирийских повстанцев, который пока открыт для доставки помощи ООН. Гуманитарные организации предупреждают о катастрофе", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Ежемесячно через турецко-сирийскую границу у пограничного пункта пропуска Баб эль-Хава проходит несколько сотен, а иногда и более тысячи грузовиков. Их груз: продукты питания, лекарства, а также дезинфицирующие средства для нуждающихся в Сирии. Но уже в скором времени Баб эль-Хава может оказаться закрытым для большей части этой помощи. "От этого зависят жизни, миллионы жизней", - предупреждает Шерин Ибрагим, координирующая работу организации Care из Турции".

"В течение нескольких недель организация Care вместе с другими гуманитарными организациями мобилизует свои силы, выступая за то, чтобы Баб эль-Хава оставался открытым. Ведь для того чтобы ООН могла активно заниматься трансграничной помощью, ей необходим мандат Совета Безопасности, который действует с 2014 года и должен быть продлен в Нью-Йорке не позднее субботы. Однако Россия грозит воспротивиться этому и оставить мандат без продления", - указывает издание.

"Хотя боевые действия в Сирии в основном завершились, Идлиб и части прилегающих провинций продолжают уклоняться от контроля сирийского правительства. По данным ООН, в неподконтрольных режиму районах на северо-западе страны проживают около 4 млн человек", - говорится в статье.

"Обеспечение всех нуждающихся самым необходимым - огромный вызов для логистики. Эксперты говорят о "многомиллионной пограничной архитектуре". Если она рухнет, "более миллиона человек окажутся отрезанными от поставок продовольствия, вакцин от Covid-19, медикаментов и другой гуманитарной помощи", - говорится в совместном предостережении нескольких гуманитарных организаций. Они требуют, чтобы и другие пограничные переходы были снова открыты для доставки помощи от ООН".

"Если система ООН перестанет функционировать, мелкие организации не справятся. Три других пограничных перехода в Сирию, над которыми правительство в Дамаске также не имело контроля, уже закрыты по настоянию России. Баб эль-Хава - последний контрольно-пропускной пункт, через который все еще может работать ООН".

"Российское правительство утверждает, что ситуация в Сирии изменилась после того, как в 2014 году Совет Безопасности ООН принял решение открыть четыре пограничных перехода в районы, контролировавшиеся в то время сирийскими повстанцами, чтобы обеспечить снабжение находящихся там людей. "Сирийское правительство восстановило контроль над большей частью страны", - говорится в заявлении российской миссии при ООН. Поэтому трансграничная помощь, по мнению России, нарушает суверенитет Сирии. Все необходимые поставки должны вновь осуществляться через правительство в столице Дамаске, говорится в заявлении. "США настаивают на нарушении суверенитета Сирии", - такой заголовок недавно появился у Russia Today в связи с темой пропускного пункта Баб аль-Хава".

"Канал приводит еще один аргумент, который также используется сирийским и российским правительствами: так, Russia Today предоставил возможность подробно высказаться министру иностранных дел Сирии Фейсалу Микдаду. Он заявил, что помощь ООН через Баб аль-Хава была "очередной попыткой помочь террористическим группировкам и предоставить им все необходимые ресурсы для продления террористической войны против Сирии", - передает издание.

"Это объясняется тем, что Идлиб находится под управлением непрозрачного местного правительства. Оно является политической рукой исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам (HTS)"*, которую, в частности, США причисляют к террористическим организациям. Турция также считает HTS таковой, но в то же время поддерживает хорошие связи с группировкой. Между тем HTS демонстрирует умеренную позицию, но некоторые части этой группировки вышли из сирийского подразделения "Аль-Каиды"*. HTS контролирует пограничный переход Баб эль-Хава на сирийской стороне".

"Однако гуманитарные организации, работающие в Идлибе, не считают предложение России направлять помощь полностью через Дамаск жизнеспособной альтернативой. "На сегодняшний день не было ни одной успешной доставки гуманитарной помощи на северо-запад Сирии через линию разграничения, - сообщили TAZ в Международном комитете спасения. - Несмотря на переговоры на высшем уровне, доставка в Идлиб, предложенная ООН в марте 2020 года, до сих пор не утверждена".

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

Источник: Tageszeitung

Источник - inopressa.ru
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