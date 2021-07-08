 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.07.2021
01:19  Арийские корни Казахской цивилизации, - Е.Аманшаев (мыслитель от канцелярии Казпремьера)
01:06  Политолог Яков Кедми передумал и теперь прогнозирует поход талибов на Узбекистан и Таджикистан
00:38  России не нужен хаос в Афганистане, - Камран Гасанов
00:29  Афганистан после краха государственной власти, - Дж.Оторбаев
00:24  Центральные по Азии: РФ ответит на возможную агрессию из Афганистана
00:23  Кровь и кокаин текут по улицам стареющей и все более наркоманской Европы, - В.Малышев
00:16  Мировая политика за счет слабейших, - Tageszeitung

00:12  Большую войну на юге СНГ могут развязать уйгурские экстремисты и радикалы, - В.Мухин
00:11  На севере Афгана разгорается полноценная этническая война, - Фахим Сабир
00:02  КазВласти беспечно забили на голодомор скота. Вся надежда на народные инициативы
00:01  Три версии: кто и почему убил президента Гаити
00:00  Договор о коллективном бездействии. Есть ли будущее у ОДКБ? - К.Кривошеев
Четверг, 08.07.2021
21:32  В Симферополе скончался начинавший свою карьеру в Казахстане экс-премьер Крыма и министр связи СССР Анатолий Франчук
20:20  Любовь - миф! Власть и ее субъективные ощущения - залог удачного супружества, - Focus
19:50  "Это просто пиар"? Выдадут ли Киргизии двух ее беглых президентов-негодяев
19:38  Талибы обещают Москве не нападать на ЦАзию. Обещанному верить?
19:09  О дате начала Второй мировой войны, - Павел Густерин
19:08  Иран выбрал сопротивление, - С.Кожемякин
16:43  Талибы не будут воевать с Таджикистаном..., а вдруг будут? - О.Тутубалина
16:41  Кто убил Руфу Иноятову? Рахмон II-й лично возглавил расследование
16:39  "В афганских событиях видится некий заговор", - Омар Нессар
13:32  В Дубайском порту взорвался танкер (видео)
13:14  Приближение афганского хаоса: с кем дружить России? - П.Македонцев
13:10  В Туркменистане у бюджетников отбирают загранпаспорта
12:22  Компартия Китая готовится управлять миром, - Д.Косарев
11:11  ЗадротКлоун. Рос-шоу-мен Цикало женился на казашке, "выкупил для нее свою фамилию" и уехал на ПМЖ в Майами
10:40  Жесткий цейтнот для Кыр-правительства: муки осталось на три месяца, - "ВБ"
09:26  Экстремисты уже просачиваются в Россию из Афганистана и Центральной Азии, - "СП"
09:14  В Узбе с 1/01/22 вводят обязательное Декларирование доходов чиновников, их жен и детей
09:11  Афганские женщины создают отряды самообороны, - "МК"
09:08  АфганАрмия пытается нанеси контрудар по талибам в Бадгисе
08:45  Забыть Панфиловцев: кому выгодно массовое переименование объектов в Казахстане? - М.Крамаренко
08:40  КырДеп Маматалиев предлагает похитить кого-нибудь в Турции и обменять на Орхана Инанды
08:37  Чем Саида Мирзиеева отличается от Гульнары Каримовой?
08:22  С нефтью не договорились. Котировки откатились после неудачи ОПЕК+
08:15  Кто готовил Путину его "Стратегию безопасности"? 43 страницы трескотни и словоблудия, - В.Катасонов
08:06  Скончался известный казахстанский кино-режиссер Сатыбалды Нарымбетов
07:56  "Туркестанский легион" и Казахские власти. Предателей объявляют "борцами за независимость"…, - А.Балиев
07:53  "Проект 1619", или Американский расизм наоборот, - В.Прохватилов
07:18  КОВИД-21. Информационная политика Запада во всей красоте, - Дм.Седов
00:58  В Узбекистане госслужащих будут брать на работу на основе онлайн-конкурса
00:42  Астанинские переговоры. Борьба за коридоры в Сирию может дорого обойтись России, - "НГ"
00:35  Под перекрестным огнем: IPO "китайского Uber" провалилось
00:33  Дорогие матери Узбекистана! Хурматли опа-оналар! (обращение), - Е.Дьяконов
00:14  Москва идет на помощь Душанбе, ОДКБ – под вопросом, - В.Панфилова
00:03  При любом варианте исхода выборов Эфиопия... развалится, - А.Веселов
Среда, 07.07.2021
23:00  В Тегеране начались переговоры между талибами и ганимыми афганскими властями
22:56  Байден даст шанс неугодным режимам, - Д.Моисеев
21:51  В Кабуле сейчас Сайгон 1975-го.., - Рон Пол
21:23  Восстание "поющих трусов". Содержанка казахстанского буржуя певица Агурбаш катит бочку на Лукашено
21:08  Президента Гаити прикончил американский наркоконтроль? или люди, под него переодетые
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кровь и кокаин текут по улицам стареющей и все более наркоманской Европы, - В.Малышев
00:23 09.07.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 08.07.2021

Кокаиновой столицей Старого Света стал Лондон

Европа превращается в мировой центр торговли кокаином и потребления этого наркотика, пишет итальянская Giornale. Если раньше центрами распространения отравы считали Колумбию, Бразилию, Мексику, США, то сейчас происходит кокаинизация Старого Света.

В феврале таможня Германии и Бельгии изъяла рекордное количество кокаина – более 23 тонн. Груз шел транзитом в Голландию. Немецкие спецслужбы обнаружили 16 тонн в пяти морских контейнерах, прибывших в Гамбург из Парагвая. Еще 7,2 тонны кокаина были изъяты в Антверпене, куда наркотик поступил из Панамы. "Это одно из самых крупных разовых изъятий наркотиков в мире", – заявили на немецкой таможне.

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) в Лиссабоне сообщает, что кокаин из Перу, Боливии и Колумбии наводнил страны Европейского союза. При этом наркокартели теперь предлагают клиентам намного более чистый и качественный товар.

Европа стоит сейчас на втором месте в мире после США по потреблению отравляющего белого порошка, и спрос на "товар" растет в геометрической прогрессии. "Кокаин, циркулирующий на улицах Европы, – пишет Giornale, – означает не только наркоманию и деградацию, но и войны между наркобанками за контроль над центрами торговли наркотиками, увеличивает незаконный оборот оружия с Балкан в остальную Европу, провоцирует коррупцию, ведет к разрастанию организованной преступности, к рождению наркогосударств в самом сердце Старого континента…"

Кокаиновой столицей Европы стал Лондон. Жители британской столицы ежедневно употребляют около 23 кг чистого кокаина. В год, по оценкам, лондонцы съедают более 8 тонн кокаина.

Современные коммуникации открыли много новых возможностей, а распространение технологий шифрования позволяет наркоторговцам избавляться от промежуточных этапов на пути к покупателю. "Молодые люди сегодня могут заказать наркотики, а у банд – албанских, сербских, местных – появилась возможность поставлять большие количества прямо к порогу". По статистике Управления ООН по наркотикам и преступности, около 2,25% взрослого населения Англии и Уэльса употребляют кокаин. В Шотландии еще больше – 2,5%.

"Британия, – писала The Gardian, – любит кокаин, и ее любовь к этому наркотику усиливается". При этом употребление кокаина "перестало быть уделом яппи и богатых", его потребление растет среди всех слоев молодежи, что приводит к новой волне кровавого передела сфер влияния между занятыми в наркотрафике британскими бандами.

Албанская наркомафия

По данным спецслужб Ее Величества, контроль над поставками и торговлей кокаином в Европе делят албанская мафия "Шиптаре" и итальянская "Ндрангета". Они находятся в союзнических отношениях, образуя международный преступный картель. Одна только "Ндрангета" в прошлом году заработала больше денег, чем Deutsche Bank и McDonald"s, вместе взятых.

Так что на кону очень большие суммы, и не надо удивляться, что покончить с наркомафией европейским чиновникам не под силу: они тоже живут с этих доходов.

Битвы между бандами, занимающимися торговлей кокаином, ведут к многочисленным жертвам на улицах даже самых спокойных европейских стран. В Греции война между албанскими бандами привела к гибели 13 человек. В Швеции погибли 124 человека. "Наркобанды свирепствуют во Франции. В одном Марселе в перестрелках между наркобандами с 2010 года погибли 154 человека".

Бельгийский Антверпен давно превратился в "кокаиновые ворота" Европы (контролируется албанцами). Стоимость наркотиков, изъятых с 2016 по 2019 год в этом порту, составляет примерно 3,2 миллиарда евро. Такие громадные деньги дают возможность торговцам кокаина влиять и на большую политику. Масштабы контрабанды кокаина в порту Антверпена (половина европейских поставок этого наркотика) столь велики, что коррупция стала образом жизни, говорит мэр Антверпена Барт Де Вевер: "Порт дырявый, как дуршлаг… Деньги, которые мы получаем от торговли кокаином, огромны. Это проникнет во все общество… Это проникнет в политику… В Антверпене мы находимся на грани того, что люди покупают политическое влияние".

"Кровь и кокаин текут по улицам стареющей и все более наркоманской Европы, жители которой, подпитывая спрос на наркотики, помогают переписывать карту транснациональной организованной преступности", – мрачно констатирует итальянская газета Giornale.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625779380
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2021 года №608
- Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы
- Спикер Сената встретился с Послом Саудовской Аравии
- Шеренга троечников
- Кадровые перестановки
- Выборы сельских акимов в Казахстане: мнения "за" и "против"
- Утилизируй это…
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане
- В Карагандинской области на выборы сельских акимов кандидатов выдвинули четыре партии
- Более 300 казахстанцев смогут отправиться на бесплатное обучение в зарубежные вузы в рамках межправительственных грантов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  