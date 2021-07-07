 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.07.2021
01:19  Арийские корни Казахской цивилизации, - Е.Аманшаев (мыслитель от канцелярии Казпремьера)
01:06  Политолог Яков Кедми передумал и теперь прогнозирует поход талибов на Узбекистан и Таджикистан
00:38  России не нужен хаос в Афганистане, - Камран Гасанов
00:29  Афганистан после краха государственной власти, - Дж.Оторбаев
00:24  Центральные по Азии: РФ ответит на возможную агрессию из Афганистана
00:23  Кровь и кокаин текут по улицам стареющей и все более наркоманской Европы, - В.Малышев
00:16  Мировая политика за счет слабейших, - Tageszeitung

00:12  Большую войну на юге СНГ могут развязать уйгурские экстремисты и радикалы, - В.Мухин
00:11  На севере Афгана разгорается полноценная этническая война, - Фахим Сабир
00:02  КазВласти беспечно забили на голодомор скота. Вся надежда на народные инициативы
00:01  Три версии: кто и почему убил президента Гаити
00:00  Договор о коллективном бездействии. Есть ли будущее у ОДКБ? - К.Кривошеев
Четверг, 08.07.2021
21:32  В Симферополе скончался начинавший свою карьеру в Казахстане экс-премьер Крыма и министр связи СССР Анатолий Франчук
20:20  Любовь - миф! Власть и ее субъективные ощущения - залог удачного супружества, - Focus
19:50  "Это просто пиар"? Выдадут ли Киргизии двух ее беглых президентов-негодяев
19:38  Талибы обещают Москве не нападать на ЦАзию. Обещанному верить?
19:09  О дате начала Второй мировой войны, - Павел Густерин
19:08  Иран выбрал сопротивление, - С.Кожемякин
16:43  Талибы не будут воевать с Таджикистаном..., а вдруг будут? - О.Тутубалина
16:41  Кто убил Руфу Иноятову? Рахмон II-й лично возглавил расследование
16:39  "В афганских событиях видится некий заговор", - Омар Нессар
13:32  В Дубайском порту взорвался танкер (видео)
13:14  Приближение афганского хаоса: с кем дружить России? - П.Македонцев
13:10  В Туркменистане у бюджетников отбирают загранпаспорта
12:22  Компартия Китая готовится управлять миром, - Д.Косарев
11:11  ЗадротКлоун. Рос-шоу-мен Цикало женился на казашке, "выкупил для нее свою фамилию" и уехал на ПМЖ в Майами
10:40  Жесткий цейтнот для Кыр-правительства: муки осталось на три месяца, - "ВБ"
09:26  Экстремисты уже просачиваются в Россию из Афганистана и Центральной Азии, - "СП"
09:14  В Узбе с 1/01/22 вводят обязательное Декларирование доходов чиновников, их жен и детей
09:11  Афганские женщины создают отряды самообороны, - "МК"
09:08  АфганАрмия пытается нанеси контрудар по талибам в Бадгисе
08:45  Забыть Панфиловцев: кому выгодно массовое переименование объектов в Казахстане? - М.Крамаренко
08:40  КырДеп Маматалиев предлагает похитить кого-нибудь в Турции и обменять на Орхана Инанды
08:37  Чем Саида Мирзиеева отличается от Гульнары Каримовой?
08:22  С нефтью не договорились. Котировки откатились после неудачи ОПЕК+
08:15  Кто готовил Путину его "Стратегию безопасности"? 43 страницы трескотни и словоблудия, - В.Катасонов
08:06  Скончался известный казахстанский кино-режиссер Сатыбалды Нарымбетов
07:56  "Туркестанский легион" и Казахские власти. Предателей объявляют "борцами за независимость"…, - А.Балиев
07:53  "Проект 1619", или Американский расизм наоборот, - В.Прохватилов
07:18  КОВИД-21. Информационная политика Запада во всей красоте, - Дм.Седов
00:58  В Узбекистане госслужащих будут брать на работу на основе онлайн-конкурса
00:42  Астанинские переговоры. Борьба за коридоры в Сирию может дорого обойтись России, - "НГ"
00:35  Под перекрестным огнем: IPO "китайского Uber" провалилось
00:33  Дорогие матери Узбекистана! Хурматли опа-оналар! (обращение), - Е.Дьяконов
00:14  Москва идет на помощь Душанбе, ОДКБ – под вопросом, - В.Панфилова
00:03  При любом варианте исхода выборов Эфиопия... развалится, - А.Веселов
Среда, 07.07.2021
23:00  В Тегеране начались переговоры между талибами и ганимыми афганскими властями
22:56  Байден даст шанс неугодным режимам, - Д.Моисеев
21:51  В Кабуле сейчас Сайгон 1975-го.., - Рон Пол
21:23  Восстание "поющих трусов". Содержанка казахстанского буржуя певица Агурбаш катит бочку на Лукашено
21:08  Президента Гаити прикончил американский наркоконтроль? или люди, под него переодетые
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Центральные по Азии: РФ ответит на возможную агрессию из Афганистана
00:24 09.07.2021

С кем из союзников по ОДКБ Москва может объединить усилия

Мария Васильева
Эльнар Байназаров

Вводить войска в Афганистан для урегулирования кризиса нецелесообразно, заявили "Известиям" в Госдуме. Там отметили, что реагировать на вызовы в регионе нужно с территории Таджикистана, где располагается российская военная база. Накануне Душанбе обратился в ОДКБ, сказав, что не справится в одиночку с растущей угрозой от запрещенного в РФ движения "Талибан" - группировка контролирует уже 910 км афгано-таджикской границы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в рамках ОДКБ отреагирует в случае нападения на союзника. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: России, возможно, придется действовать сообща и с другими партнерами по региону.

На чужой территории

В Афганистане активно разворачивается противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан". Группировка уже заняла значительные территории в сельских районах и контролирует 910 км афгано-таджикской границы. Это вызвало обеспокоенность членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

7 июля постпред Таджикистана при организации Хасан Султонов заявил, что республика не справится в одиночку с вызовами из Афганистана, и призвал членов ОДКБ помочь. Он напомнил об актуальности решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу в республике.

Выступая в Дальневосточном федеральном университете 8 июля, глава внешнеполитического ведомства затронул и тему возможного ввода войск в Афганистан. "Мы с Таджикистаном союзники […>. И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ […>. Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден", - заявил Сергей Лавров.

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сотникова, трудно интерпретировать слова Лаврова иначе, как предупреждение о том, что Россия готова ответить на вызовы, которые талибы сейчас представляют для безопасности Таджикистана.

- При этом Россия всегда давала понять, что не собирается вмешиваться в конфликт военным путем. Я думаю, речь о вводе войск не в Афганистан, а в район таджикско-афганской границы, - заявил "Известиям" политолог.

В Госдуме РФ также заявили об отсутствии необходимости в разворачивании контингента в Афганистане.

- Противника надо встречать на чужой территории. Таджикистан - член ОДКБ, там находится 201-я бригада (российская военная база. - "Известия"). В случае необходимости ее придется усилить. При этом вводить войска на территорию Афганистана нецелесообразно, - заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, современные средства разведки и спутниковая группировка позволяют в режиме реального времени контролировать ситуацию на территории Афганистана. Если где-то будут сосредотачиваться крупные группировки, организовываться учебные лагеря, а таджикско-афганской границе будут угрожать крупные подразделения, то здесь нужно работать точечно - с применением реактивной артиллерии, авиации или спецподразделений, подчеркнул политик.

- Действия надо будет координировать с Узбекистаном и Туркменией. Последней, в свою очередь, придется пересматривать свой статус нейтрального государства. А Ташкенту, который дважды входил и выходил из ОДКБ, нужно будет задуматься о возвращении, - отметил Александр Шерин.

Депутат подчеркнул, что РФ может действовать не только с территории Таджикистана, но и Узбекистана, если он об этом попросит.

Политолог Никита Мендкович также отметил, что РФ необходимо налаживать взаимодействие в этом вопросе не только с Таджикистаном, но и с другими государствами. Талибы вряд ли будут особо ориентироваться на формальные границы, поэтому надо перекрыть все возможные пути проникновения боевиков и не только, отметил эксперт.

Оставили своих

Ситуация на севере Афганистана обострилась во многом из-за решения США о выводе всех войск из республики до 11 сентября. Напомним, Вашингтон ввел контингент в страну в 2001 году после террористических актов, организованных "Аль-Каидой" (запрещена в России). В апреле 2021-го американский президент Джо Байден объявил о завершении миссии военнослужащих.

Это решение неоднократно критиковалось со стороны России. Выступая в Дальневосточном федеральном университете 8 июля, Сергей Лавров заявил, что таким образом Вашингтон де-факто признал провал своей операции в этом государстве. Глава внешнеполитического ведомства добавил: ситуацией с выводом войск США из Афганистана воспользовались и представители "Исламского государства" (запрещено в России), которые заполняют образовавшийся "вакуум".

- Байден принял решение вывести войска, поскольку война утратила популярность среди американского электората, и оставил таким образом на произвол судьбы своих союзников, - отметил в беседе с "Известиями" политолог Никита Мендкович.

29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение с талибами. Документ предусматривал, что группировка должна начать переговоры с афганским правительствам, а обе стороны конфликта прекратить огонь и провести обмен военнопленными.

По мнению Владимира Сотникова, США не пересмотрят свое решение о выводе войск в связи с обострившейся ситуацией. В беседе с "Известиями" эксперт отметил, что Джо Байден настроен решительно, чтобы закончить вывод войск к 11 сентября. Единственное, что они смогут сделать, - это усилить охрану американского посольства.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуацию оставляют на произвол судьбы и сами афганские власти. Он отметил: воинственность талибов обусловлена тем, что изначальная договоренность о создании переходного правительства в Афганистане была не выполнена. "К сожалению, руководители в Кабуле не хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, как бы оставляют всю ситуацию для решения силовым путем", - отметил дипломат.

Тем не менее, как подчеркнул в разговоре с "Известиями" Владимир Сотников, поддаваться "паническим настроениям" по поводу перспективы захвата талибами Кабула не стоит.

- Да, они держат контроль над северными районами и заняли Бадахшан. Однако остатки Северного альянса пытаются добиться у властей Афганистана разрешения на сопротивление талибам. Не думаю, что радикалы настолько сильны, что получат полный контроль над афганской территорией за три-четыре недели, - подчеркнул политолог.

8 июля в минобороны Афганистана сообщили, что военные начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков. По данным ведомства, талибы понесли тяжелые потери, в частности 69 боевиков движения были ликвидированы и 23 получили ранения.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625779440
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2021 года №608
- Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы
- Спикер Сената встретился с Послом Саудовской Аравии
- Шеренга троечников
- Кадровые перестановки
- Выборы сельских акимов в Казахстане: мнения "за" и "против"
- Утилизируй это…
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане
- В Карагандинской области на выборы сельских акимов кандидатов выдвинули четыре партии
- Более 300 казахстанцев смогут отправиться на бесплатное обучение в зарубежные вузы в рамках межправительственных грантов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  