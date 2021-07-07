Центральные по Азии: РФ ответит на возможную агрессию из Афганистана

00:24 09.07.2021

С кем из союзников по ОДКБ Москва может объединить усилия



Мария Васильева

Эльнар Байназаров



Вводить войска в Афганистан для урегулирования кризиса нецелесообразно, заявили "Известиям" в Госдуме. Там отметили, что реагировать на вызовы в регионе нужно с территории Таджикистана, где располагается российская военная база. Накануне Душанбе обратился в ОДКБ, сказав, что не справится в одиночку с растущей угрозой от запрещенного в РФ движения "Талибан" - группировка контролирует уже 910 км афгано-таджикской границы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в рамках ОДКБ отреагирует в случае нападения на союзника. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: России, возможно, придется действовать сообща и с другими партнерами по региону.



На чужой территории



В Афганистане активно разворачивается противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан". Группировка уже заняла значительные территории в сельских районах и контролирует 910 км афгано-таджикской границы. Это вызвало обеспокоенность членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



7 июля постпред Таджикистана при организации Хасан Султонов заявил, что республика не справится в одиночку с вызовами из Афганистана, и призвал членов ОДКБ помочь. Он напомнил об актуальности решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу в республике.



Выступая в Дальневосточном федеральном университете 8 июля, глава внешнеполитического ведомства затронул и тему возможного ввода войск в Афганистан. "Мы с Таджикистаном союзники […>. И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ […>. Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден", - заявил Сергей Лавров.



По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сотникова, трудно интерпретировать слова Лаврова иначе, как предупреждение о том, что Россия готова ответить на вызовы, которые талибы сейчас представляют для безопасности Таджикистана.



- При этом Россия всегда давала понять, что не собирается вмешиваться в конфликт военным путем. Я думаю, речь о вводе войск не в Афганистан, а в район таджикско-афганской границы, - заявил "Известиям" политолог.



В Госдуме РФ также заявили об отсутствии необходимости в разворачивании контингента в Афганистане.



- Противника надо встречать на чужой территории. Таджикистан - член ОДКБ, там находится 201-я бригада (российская военная база. - "Известия"). В случае необходимости ее придется усилить. При этом вводить войска на территорию Афганистана нецелесообразно, - заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.



По его словам, современные средства разведки и спутниковая группировка позволяют в режиме реального времени контролировать ситуацию на территории Афганистана. Если где-то будут сосредотачиваться крупные группировки, организовываться учебные лагеря, а таджикско-афганской границе будут угрожать крупные подразделения, то здесь нужно работать точечно - с применением реактивной артиллерии, авиации или спецподразделений, подчеркнул политик.



- Действия надо будет координировать с Узбекистаном и Туркменией. Последней, в свою очередь, придется пересматривать свой статус нейтрального государства. А Ташкенту, который дважды входил и выходил из ОДКБ, нужно будет задуматься о возвращении, - отметил Александр Шерин.



Депутат подчеркнул, что РФ может действовать не только с территории Таджикистана, но и Узбекистана, если он об этом попросит.



Политолог Никита Мендкович также отметил, что РФ необходимо налаживать взаимодействие в этом вопросе не только с Таджикистаном, но и с другими государствами. Талибы вряд ли будут особо ориентироваться на формальные границы, поэтому надо перекрыть все возможные пути проникновения боевиков и не только, отметил эксперт.



Оставили своих



Ситуация на севере Афганистана обострилась во многом из-за решения США о выводе всех войск из республики до 11 сентября. Напомним, Вашингтон ввел контингент в страну в 2001 году после террористических актов, организованных "Аль-Каидой" (запрещена в России). В апреле 2021-го американский президент Джо Байден объявил о завершении миссии военнослужащих.



Это решение неоднократно критиковалось со стороны России. Выступая в Дальневосточном федеральном университете 8 июля, Сергей Лавров заявил, что таким образом Вашингтон де-факто признал провал своей операции в этом государстве. Глава внешнеполитического ведомства добавил: ситуацией с выводом войск США из Афганистана воспользовались и представители "Исламского государства" (запрещено в России), которые заполняют образовавшийся "вакуум".



- Байден принял решение вывести войска, поскольку война утратила популярность среди американского электората, и оставил таким образом на произвол судьбы своих союзников, - отметил в беседе с "Известиями" политолог Никита Мендкович.



29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение с талибами. Документ предусматривал, что группировка должна начать переговоры с афганским правительствам, а обе стороны конфликта прекратить огонь и провести обмен военнопленными.



По мнению Владимира Сотникова, США не пересмотрят свое решение о выводе войск в связи с обострившейся ситуацией. В беседе с "Известиями" эксперт отметил, что Джо Байден настроен решительно, чтобы закончить вывод войск к 11 сентября. Единственное, что они смогут сделать, - это усилить охрану американского посольства.



По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуацию оставляют на произвол судьбы и сами афганские власти. Он отметил: воинственность талибов обусловлена тем, что изначальная договоренность о создании переходного правительства в Афганистане была не выполнена. "К сожалению, руководители в Кабуле не хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, как бы оставляют всю ситуацию для решения силовым путем", - отметил дипломат.



Тем не менее, как подчеркнул в разговоре с "Известиями" Владимир Сотников, поддаваться "паническим настроениям" по поводу перспективы захвата талибами Кабула не стоит.



- Да, они держат контроль над северными районами и заняли Бадахшан. Однако остатки Северного альянса пытаются добиться у властей Афганистана разрешения на сопротивление талибам. Не думаю, что радикалы настолько сильны, что получат полный контроль над афганской территорией за три-четыре недели, - подчеркнул политолог.



8 июля в минобороны Афганистана сообщили, что военные начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков. По данным ведомства, талибы понесли тяжелые потери, в частности 69 боевиков движения были ликвидированы и 23 получили ранения.