Афганистан после краха государственной власти, - Дж.Оторбаев

00:29 09.07.2021

Афганистан скоро станет источником углубляющейся нищеты, массовой миграции и нестабильности, и это угрожает всему региону, уверен бывший премьер-министр Киргизии. По его мнению, свой вклад в такое развитие ситуации внесли и Россия, и Китай. "Заслуги" США он обходит молчанием.

Project Syndicate (США): Афганистан после краха государственной власти

США теряют влияние



Джоомарт Оторбаев (Djoomart Otorbaev), премьер-министр Кыргызстана в 2014-2015 годах

Бишкек - 2 июля американские военные передали контроль над обширной авиабазой "Баграм" афганскому правительству. Американские войска и их союзники по НАТО планируют покинуть Афганистан к середине июля - задолго до крайнего срока вывода войск США, установленного президентом США Джо Байденом как 11 сентября 2021 года.



Согласно новому анализу исследователей из Университета Брауна, двадцатилетняя война Америки в Афганистане обошлась ей почти в 2,3 триллиона долларов США. Теперь соседи Афганистана - Пакистан, Иран, Китай, Индия и страны Центральной Азии - задаются вопросом, во сколько им обойдется поддержание безопасности после ухода Соединенных Штатов.



В конце июня разведывательное агентство США пришло к выводу, что афганское правительство может рухнуть в течение шести месяцев после вывода войск США - резкий пересмотр в сторону понижения этого срока по сравнению с более ранней и оптимистичной оценкой. Ведь талибы пронеслись по северному Афганистану, захватив десятки районов и крупных городов, а афганские силы безопасности часто сдавались без боя. Согласно июньскому отчету группы Организации Объединенных Наций по наблюдению за санкциями в Афганистане, Талибан (запрещен в РФ) в настоящее время осуществляет прямой контроль над более чем половиной региональных административных центров страны и контролирует до 70% территории за пределами городских районов.



Потрясения от этих побед талибов уже ощущаются по всему региону. Ожесточенные бои произошли всего в четырех часах езды от столицы Таджикистана Душанбе. 20 июня боевики движения "Талибан", действующие на севере Афганистана, окружили правительственные войска в Кундузе, шестом по величине городе страны с населением 300 тысяч человек. Затем, 22 июня, талибы без боя захватили афгано-таджикский пограничный пост Шер-Хан Бандар.



Между тем, пограничная служба Таджикистана сообщила, что 134 афганских военнослужащих получили политическое убежище на контрольно-пропускном пункте Таджикистана. Еще 53 афганских пограничника и местных ополченца отступили после нападения талибов в районе Шортепа в Афганистане, перейдя границу Узбекистана; и 5 июля, по полученным сообщениям, более тысячи афганских солдат бежали через границу из провинции Бадахшан (Афганистан) в Таджикистан.



Полный захват талибами рек Амударья и Пяндж, отделяющих Афганистан от Узбекистана и Таджикистана, вероятно, произойдет в течение нескольких недель. Поскольку этот результат позволил бы талибам контролировать международные границы Афганистана на этом фронте, резко возрастет риск больших потоков беженцев из Афганистана в Центральную Азию, а затем в Россию и Европу.



После тайной поддержки талибов в качестве средства подрыва военных усилий США Россия теперь опасается более широкой дестабилизации обстановки в Центральной Азии и за ее пределами. В ответ на последние события в Афганистане министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "к концу этого года командованию Центрального военного округа предстоит перевооружить два авиационных полка модернизированными истребителями-бомбардировщиками "Су-34М" и истребителями-перехватчиками "Миг-31БМ". Это усиление российской авиации в регионе "значительно увеличит возможности округа по поражению противника огнем и боевыми крылатыми ракетами на центральноазиатском стратегическом направлении".



Аналогичным образом, после того как Китай помирился с талибами, он также теперь опасается большей региональной нестабильности, которую может спровоцировать уход США. В дополнение к срыву инициативы председателя Китая Си Цзиньпина "один пояс - один путь", охватывающей Евразию, возрожденный Талибан может активизировать исламистскую экстремистскую угрозу в западной провинции Китая Синьцзян.



Скорая перспектива того, что Афганистан станет источником углубляющейся нищеты, массовой миграции и нестабильности, угрожает уже всем. Но именно правительства Центральной Азии будут на передовой линии огня. Тем не менее, многие региональные чиновники остаются на удивление оптимистичными. После недавнего визита в США для обсуждения Афганистана и региональной безопасности министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов дал пространное интервью, в котором утверждал, что только афганцы, включая талибов, могут решить проблемы Афганистана.



"У нас есть некоторый оптимизм, - объяснил он, - потому что ситуация изменилась. Во-первых, обе стороны впервые за 40 лет начали прямой контакт. Талибы также хотят прямых переговоров для достижения мирного соглашения". Подчеркнув, что он не является защитником талибов, Камилов указал на официальную публикацию на веб-сайте Талибана, где утверждается, что он хочет построить независимый, суверенный исламский эмират Афганистан без какого-либо вмешательства извне. И в этой новой стране якобы будут гарантированы права женщин, девочек и национальных меньшинств.



Трудно поверить, что такой опытный дипломат как Камилов клюнет на подобные сладкие речи. Однако его утверждение о необходимости более глубокой интеграции Афганистана в экономику Центральной Азии базируется на прочной стратегической основе. Даже талибов привлекла бы идея обновленной "Большой Центральной Азии", которая могла бы воссоздать часть экономического динамизма славных лет Великого шелкового пути (1100-1600 годов н. э.).



Поскольку Китай полон решимости углублять свои торговые, инвестиционные и инфраструктурные связи по всей Евразии, у этой мечты есть шанс стать реальностью. Но сначала должен восторжествовать мир, и прежде всего в Афганистане.



Оригинал публикации: If Afghanistan FallsОпубликовано 06/07/2021