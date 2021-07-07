Политолог Яков Кедми передумал и теперь прогнозирует поход талибов на Узбекистан и Таджикистан

01:06 09.07.2021

Военно-политическая ситуация в Афганистане в связи с уходам США и наступлением "Талибана" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) имеет тенденцию к резкому ухудшению. Так считает глава российского МИДа Сергей Лавров. Что ждет эту страну и ее соседей в ближайшем будущем, рассказал израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.



"Вопрос только в том, когда это произойдет"



"В Афганистане американцы показали себя так же, как всюду за последние 50 лет: ничего не добились, пришли, нагадили, проторчали 20 лет, только усилили тот же самый "Талибан" (запрещен в РФ. - "МК")", - сказал Яков Кедми в радиоэфире программы "Прямой контакт".



Теперь, по его словам, США позорно уходят из Афганистана, оставляя власти страны наедине с талибами.



"Афганистан - страна, которая вряд ли может существовать как единое государство, если только не под властью религиозной диктатуры. Другой диктатуры там пока не намечается", - сказал политолог.



Он отметил, что в Афганистане "слишком много разных народов и слишком много внутренних проблем". Это многонациональное, разноплеменное государство. Основные группы населения в Афганистане это пуштуны, примерно 40%, есть также афганцы, узбеки, таджики, хазарейцы.



"Для того чтобы владеть Афганистаном, управлять, должны быть представители всех основных религиозных общин, как-то объединенных общей силой. Этой силой сейчас является "Талибан", - считает Кедми.



Он напомнил, что таджики, в отличие от других народов Средней Азии, это персидские племена, которые говорят на персидском диалекте, все остальные - тюркские народы. Таджики - сунниты, как и почти весь Афганистан, там почти нет шиитов. Это держит на определенном расстоянии Афганистан и шиитский Иран друг от друга, утверждает эксперт.



"Вряд ли есть какая-то серьезная сила, которая предотвратит полное овладение "Талибаном" всем Афганистаном, - сказал Яков Кедми. - Может быть, в некоторых районах (будет) временное перемирие, а дальше "Талибан" захватит весь Афганистан". После этого, отметил Кедми, Афганистан превратится в единственное в мире государство, где у власти стоит террористический фундаменталистский ислам, наподобие того, чем был разбитый в Сирии и Ираке эмират ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в РФ).



"Талибан" мало чем отличается от ИГИЛа... Зверства, которые проводил "Талибан" в Афганистане и уже начал, мало отличались от зверств ИГИЛа", - утверждает Кедми. При этом, отметил он, "фундаменталистский ислам никогда не бывает ограниченным на своей территории, он всегда ищет распространение, потому что это религиозная идеология, которая хочет и, по велению всевышнего, должна распространить правильный ислам среди всех мусульман".



Кедми напомнил историю появления движения "Талибан". В свое время "Талибан" был создан пакистанской военной разведкой для проведения диверсий и дестабилизации в Кашмире против Индии. Когда советские войска в 1979 году вошли в Афганистан, ЦРУ и британская разведка Mi6 решили переквалифицировать "Талибан" с индийского направления на афганское, антисоветское. "Это универсальная террористическая организация, которая по воле своих хозяев может быть перенаправлена на любое направление", - считает Кедми.



Он напомнил, как в первый свой приход к власти в Афганистане талибы уничтожили многовековые статуи Будды, вырубленные в скале. "Это одно из самых диких, разрушительных, бесчеловечных направлений ислама. И теперь у них (будет) свое государство. Это государство будет развиваться усиливаться. Когда оно наберет достаточно силы оно пойдет дальше", - дал прогноз Кедми. Он считает, что основное направление продвижения "Талибан" будет по родственным племенам. "Они не могут овладеть Пакистаном, потому что Пакистан достаточно силен. Они не могут идти в Иран, потому что там шииты. Они не могут по горным условиям идти на восток (в Китай. - "МК"). Они пойдут на север... усиливая свою индоктринацию... среди узбеков, таджиков", - сказал Яков Кедми.



По его мнению, с Туркменией "немножко сложнее, потому что там пустыня и очень мало населения, но они тоже это (направление) не забудут".



Кедми отметил, что в Таджикистане, Узбекистане и других странах Средней Азии "Талибан" может найти много сторонников. "Все поклонники экстремистского ислама из Средней Азии поехали в какую-то далекую Сирию воевать во имя религии, как они ее понимают. Там были киргизы, узбеки, таджики, уйгуры, - напомнил Кедми. - ...В данном случае разговор идет не о том, чтобы ехать куда-то в Сирию, за тысячи километров. Это рядом. Те же племена, родственные. Вопрос не том будет или не будет, а в том, когда это будет". По его словам, "рано или поздно и Таджикистан, и Узбекистан столкнутся с этим".



"Это вопрос естественного развития "Талибана" и Афганистана - идти на север, То есть Талибан придет в Таджикистан и Узбекистан, пойдет в Туркмению, в Киргизию через Таджикистан, пойдет в Казахстан, к уйгурам", - убежден эксперт.



Китай, считает он, "не будет вмешиваться в то, что произойдет в Афганистане, попытается отгородиться, как он всегда отгораживается от внешней проблемы, и использовать свои связи в Пакистане, чтобы это не шло по направлению к Китаю".



"Проблема становится все более и более серьезной для России", - считает Кедми.



По его словам, поддержка Узбекистана и Таджикистана, чтобы они заняли оборону на своей границе с Афганистаном, была бы лучшим решением.



Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО